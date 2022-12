[株式会社TMTジャパン]

使えば使うほど、じわじわ出てくる唯一無二の"味"をぜひご堪能ください。



インディアンジュエリーのようなムラと発色のある国産高級レザーを使用しました。

蝋引きしており、使い込むことで中の蝋が溶け出し、革本来のもつ表情があらわれ、宝石のようなつやがててくるのが特徴です。

革表面に白く浮き出た部分は、表面の蝋が多めにのっている為にできてしまうもので、使用していくと馴染んでなくなります。



















SMARTPHONE LEATHER CASE

TACF22SP01





PRICE:¥35,200 (tax in)

FABRIC:牛革

COLOR:BLACK / BROWN / TURQUOISE / ORANGE

SIZE:S 縦13.5cm 横6.6cm 画面約4インチ / M 縦15cm 横8cm 画面約4.7インチ / L 縦16.5cm 横8.5cm 画面約5.5インチ

URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TACF22SP01













BIFOLD CLIP WALLET(STAR)

TACF22SP02





PRICE:¥30,800 (tax in)

FABRIC:牛革

COLOR:BLACK / BROWN / TURQUOISE / ORANGE

SIZE:縦9.5cm 横12cm

URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TACF22SP02













LARGE ROUND ZIP WALLET(STAR)

TACF22SP03





PRICE:¥49,500 (tax in)

FABRIC:牛革

COLOR:BLACK / BROWN / TURQUOISE / ORANGE

SIZE:縦10cm 横20.5cm マチ2.5cm

URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TACF22SP03













ROUND ZIP COIN CASE(STAR)

TACF22SP04





PRICE:¥26,400 (tax in)

FABRIC:牛革

COLOR:BLACK / BROWN / TURQUOISE / ORANGE

SIZE:縦9cm 横11.5cm マチ2.5cm

URL:https://tmt-japan.co.jp/search?type=product&q=TACF22SP04











