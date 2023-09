[株式会社Meta Heroes]

Fortniteで革新的なコンテンツとユーザー体験を提供



株式会社Meta Heroes (代表取締役:松石和俊 以下:当社)は、『UEFN(Unreal Editor For Fortnite)』を活用しFortniteのワールド制作及びコンテンツサービスを提供する事業部の設立をお知らせいたします。







Fortnite/UEFNとは





Fortniteは、全世界で5億人を超えるユーザー総数を誇る、世界最大級のメタバースプラットフォームとして急速に成長しているオンラインゲームです。2023年3月には「UEFN(Unreal Editor For Fortnite)」が登場し、誰もが独自のゲームを制作できるようになり、さらなる注目を集めています。

UEFN参入の背景





当社は、メタバース内での空間制作やアバター制作などを通じて、デジタルツインをはじめとする地方創生に取り組んできました。

その過程でメタバースには集客の課題や、クリエイティブ制作におけるコストの問題、サーバー環境の整備といくつかの課題が存在しました。

そこで、当社は新たな解決策として「UEFN」を導入しました。UEFNは、全世界に5億人以上のユーザーを抱える巨大なプラットフォームであり、内部アセットの自由な組み合わせにより、クリエイティブ制作のコストを削減できる可能性があります。さらに、Fortnite内のサーバーを無料で活用できるという利点もあります。

当社は、これらの要素を組み合わせたUEFNを活用することで、ゲーム性のあるインバウンド向けの魅力的なコンテンツを提供し、地方創生に貢献できると確信しています。



当社サービスの強み





1. 3種のクリエイターによる一気通貫したクリエイティブ

我々の強みの一つは、UEFNマップクリエイターによるワールド制作に加えて、3DCGクリエイターがモデリング制作を担当し、さらにFortnite内に独自のゲーム性を組み込むVerseプログラマーが制作に関与します。

これにより、多彩な才能とスキルが融合し、魅力的なコンテンツの創造を実現します。



2. デジタルツインを取り入れたマーケティング

公式で認可を受けた様々な建物やIPを活用し、デジタルツインの取り組みを推進します。

コミュニティやSNSマーケティングなど、多岐にわたる手法を活用してコンテンツの拡散を図ります。





3. クリエイターコミュニティの支援

大阪梅田に当社が所有するイベントスペースを有効活用し、クリエイターコミュニティの発展を支援します。

セミナーや勉強会、交流会などのイベントを通じて、クリエイター同士の連携を促進し、知識共有とスキル向上の場を提供します。



「Meta Heroes Guild / Pumpkin Rocks」

場所:大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1

公式ページ

Meta Heroes Guild :https://metaheroes-guild.com/

Pumpkin Rocks:http://www.pumpkinrocks.com/sp/







Fortniteマップ制作のご紹介





オリジナルライブマップ「ライブプラネット」

世界観と音楽をストーリー形式で楽しむことができるFortniteマップを作成しました。





会社概要





株式会社Meta Heroesは、メタバース、ブロックチェーン、そしてインフルエンサーマーケティングの専門チームが集結し創業しました。当社は、新たにUEFN(Unreal Editor For Fortnite)に参入し、進化し続けるテクノロジーとサービス、マーケティング手法の革新を追求しています。メタヒーローズは、これらの進化を通じて、メタバース市場における新たな機会を提案し、日本発のアイデアで世界に挑むスタートアップ企業として活動しています。



株式会社Meta Heroes

設立:2021年12月03日

代表取締役:松石和俊

東京本社:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

コミュニティスペース:大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト:https://meta-heroes.io



【本件に関するお問合せ先】

株式会社MetaHeroes

広報担当:木原未貴

メールアドレス:info@meta-heroes.io



