株式会社Japanticket(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田中宏彰、以下、Japanticket)は、本田技研工業株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:三部敏宏、以下、本田技研工業)、株式会社TOYAMATO(本社:富山県富山市、代表取締役:青井茂、以下、TOYAMATO)、株式会社行楽ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:袁静、以下、行楽ジャパン)と連携して、「地域の高付加価値体験」と「シームレスな移動体験」を組み合わせたインバウンド富裕層向けプレミアムガストロノミーツアーのトライアルを富山県で5月下旬に実施いたしましたのでお知らせいたします。







概要





2023年5月末に、HondaJetを活用した東京発/富山行のプレミアムガストロノミーツアーの1stトライアルを、富裕層を顧客に持つB2Bサービスの経営者を対象に実施いたしました。都内ホテル→羽田空港→富山空港→現地滞在までの一連の移動について、HondaJetとハイヤーを組み合わせることで、シームレスかつ高品質な移動を実現。現地ではAsia's 50 Best Restaurants 2023で60位にランクインを果たした「L'evo」、1893年に創業した富山の地酒・満寿泉を展開する「桝田酒造店」、ミシュラン2つ星を獲得した日本料理「お料理 ふじ居」といった現地事業者との交流を通じて、富山の食/日本酒/クラフト文化を深く体感できる特別な企画を提供いたしました。参加者からの満足度は非常に高く、首都圏のみならず地方が有する日本の観光資源の可能性を感じることができるトライアルとなりました。



富山県を選んだ理由





・利賀村にある「L'evo」や岩瀬の「お料理 ふじ居」「桝田酒造店」など、世界から注目を集め始めている美食エリアとして豊かな食文化を有しているため。

・観光資源の高付加価値化=生産性向上に向けた課題に向き合っているエリアであるため。

・富山空港の協力のもと、特別動線を調整/実現することができたため。

・定期運行便が1日4本かつ羽田/新千歳発着と限られる中、ビジネスジェットが活用できる余地が大きいため。



参加者





中国人経営者2名(保険会社の日本支社長/不動産会社の中国総経理)と関係者2名の計4名



関係者の役割





・Japanticket:全体統括/プロデュース

・本田技研工業:シームレスな移動手段の提供/プロデュース

・TOYAMATO:富山コンテンツの提供/プロデュース

・行楽ジャパン:中国富裕層向けマーケティング



行程





<Day1>

07:15 都内ホテル出発 by ハイヤー

07:45 羽田空港着/専用車に乗り換えた後、専用ゲートからHondaJet真横まで移動

08:15 離陸 by HondaJet

09:15 富山空港着/機体目の前のハイヤーに乗り換えた後、先導車と共に裏口ゲートから富山市内入り

10:45 L'evo/サウナ

12:00 L'evo/カウンターランチ

15:00 L'evo/ワインセラーとジビエ保管庫見学

17:00 バール・デ・美富味

18:00 富山県美術館/BiBiBi&JURULi

20:00 リバーリトリート雅樂倶



<Day2>

09:30 ホテル出発 by ハイヤー

10:00 桝田酒造店&東岩瀬見学

12:00 お料理 ふじ居/個室貸切ランチ

15:30 富山空港着/先導車と共に裏口から機体の真横まで移動

16:00 離陸 by HondaJet

17:20 羽田空港着/専用車に乗り換えた後、専用ゲート前に停車しているハイヤーまで移動して乗り換え

18:00 都内ホテル到着



今後の展望





(1) 観光庁「観光再始動事業」の取組開始

採択が決まった観光庁・観光再始動事業を通じて、プレミアムガストロノミーツアーのエリア拡充とプロモーション/販売促進を加速させてまいります。具体的には、7月から8月にかけて、富山県、長野県白馬村、群馬県安中市、山口県岩国市などでの追加トライアルを予定しています。



(2) 顧客への販売開始

ツアー販売開始は2023年冬頃を予定しています。既存エリアの企画深掘りのみならず、更なるエリア拡充を予定しておりますので、ご期待ください。



(3) 高付加価値体験サービスのIT化

テクノロジーを通じて3つの視点を充足することで、高付加価値ツアー参加者の満足度向上・特別感/安心感の醸成を目指します。

1. レコグニション(認識/認知):ひとりひとりの旅ナカニーズに寄り添ったサービス提供

2. オペレーション(催行支援):ツアーに関係する全事業者が、ワンチームとしてサービス提供できる体制構築

3. アンティシペーション(予知/予測):安心・安全かつ快適な旅の実現に向けたアシスト機能



今後もJapanticketは訪日観光客にまだ見ぬ日本の魅力を紹介することで、日本の観光立国推進に貢献してまいります。



株式会社Japanticket 会社概要

所在地: 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館1F

代表者: 代表取締役 田中 宏彰

設立日: 2021年10月27日

事業内容:

・eチケット管理システム「Japan ticket」の企画・開発・販売

・インバウンド集客支援

・旅行業法に基づく旅行業

お問合せ:info@japanticket.com

URL:https://japanticket.com/



株式会社TOYAMATO 会社概要

所在地:富山県富山市安住町2番14号

代表者:代表取締役 青井 茂

設立日:2019年12月

事業内容:レストラン事業、観光・UIJターン事業、カルチャー事業

お問合せ: info@toyamato.jp

URL: https://toyamato.jp/



株式会社行楽ジャパン 会社概要

所在地: 東京都港区新橋6-13-9 REGRARD SHIMBASHI 2階

代表者: 代表取締役 袁 静

設立日: 2015年9月(2007年6月 上海にて設立)

事業内容:

・中華圏富裕層向けコミュニティ「行楽クラブ/行楽エリートクラブ」の運営事業

・中華圏プチ富裕層向けプロモーション事業

・メディア運営事業

URL: https://kouraku-japan.jp/



