[Clase Azul Asia株式会社]

~上質な音楽と食とテキーラで特別な夜を~



ボーカル長塚健斗考案のペアリングフードとオリジナルカクテルをブルーノート・プレイスで10月11日(水)から期間限定提供









Clase Azul Asia株式会社(本社:東京都目黒区上目黒、代表取締役社長:チャン・マイケル・キスン、以下「クラセアスール」)は、この度、10月30日(金)~11月1日(日)にブルーノート東京(東京都港区南青山)で、予約開始後、チケットがすぐ完売となったエクスペリメンタル・ソウルバンド、WONK(ウォンク)の公演「WONK "Blue Note Tokyo Live 2023"」とコラボレーションします。

ブルーノート東京の公演に先駆け、ブルーノート・プレイス(東京都渋谷区恵比寿)にて、2023年10月11日(水)~11月1日(日)にWONKのボーカリストで料理人としても活躍している長塚健斗氏が開発した、ペアリングフードと、クラセアスールのブランドアンバサダーであるフェリー・ケイデン氏によるオリジナルカクテルを販売します。



WONKは、ジャズやソウル、ヒップホップなどさまざまなジャンルの音楽を取り入れた実験的なサウンドで今年結成10周年を迎えます。バンド活動だけではなくメンバーそれぞれが個々の活動でも活躍しており、結成から常に進化し続けているバンドです。



クラセアスールもまた、テキーラの味の質を追い求めるだけではなく、メキシコでの地域貢献や文化遺産の継承活動に加え、テキーラを通した五感で楽しめるエクスペリエンスの提供など、さまざまな活動を積極的に実施しています。今回のコラボレーション企画では、WONKのサウンドと食とテキーラという異なる3要素がセッションすることで生まれる新しい体験をお楽しみください。



◇クラセアスールに合わせたスペシャルタコスを開発!スパイスとフルーティーな香りが口いっぱいに広がる逸品に

長塚氏が今回開発したペアリングフードは「BNPスペシャルタコス -鶏の赤ワイン煮込みとスパイスを纏わせた完熟バナナ-」。チョコレートとカカオの風味のあるコック・オ・ヴァン(鶏の赤ワイン煮)に、バターとスパイスでソテーした完熟バナナ、オレンジピール、チンチョの葉(南米チリのハーブ)合わせ、2種のコーントルティーヤで包みました。

オリジナルカクテルは「Matador Picante」 (マタドール・ピカンテ)と名づけ、グリルパインのフレーバーにハラペーニョのスパイシーな風味がアクセントとなっています。





◇チケットがすでに完売となったブルーノート東京公演のプレビューライヴや生配信をお楽しみいただけるチャンス!

ブルーノート・プレイスでの提供初日の10月11日(水)には、長塚健斗氏とWONKベーシスト井上幹氏によるデュオ・ライヴを披露します。

また、11月1日(日)には、すでにチケットが完売しているブルーノート・東京での結成10周年公演のライヴビューイングも開催します。

限定コラボメニューと共に「食」×「音楽」×「クラセアスール(テキーラ)」のペアリングでライヴをぜひお楽しみください。



【開催概要】

コラボレーションメニュー概要

提供期間:2023年10月11日(水)~11月1日(水)



注文方法:10月11(水)、11月1日(水) WEB事前予約制

10月12日(木)~10月31日(火) 当日店舗にてご注文可



営業時間:月曜日-土曜日 11:30-23:00 日・祝日11:30-22:30



場所:BLUE NOTE PLACE (東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス)



料金:

【Collaboration Set Menu】

・BNPスペシャルタコス -鶏の赤ワイン煮込みとスパイスを纏わせた完熟バナナ-

・クラセアスール・テキーラ・プラタソーダ

¥3,800(税込)

・BNPスペシャルタコス -鶏の赤ワイン煮込みとスパイスを纏わせた完熟バナナ-

・Matador Picante (マタドール・ピカンテ)

¥4,200(税込)



【単品 Menu】

・BNPスペシャルタコス -鶏の赤ワイン煮込みとスパイスを纏わせた完熟バナナ-

¥2,200(税込)

・Matador Picante (マタドール・ピカンテ)

¥2,000(税込)

・クラセアスール・テキーラ・プラタソーダ

¥1,600(税込)

※単品でのご注文は10月12日(木)~10月31日(火)のみ



内容:

BNPスペシャルタコス -鶏の赤ワイン煮込みとスパイスを纏わせた完熟バナナ-

コック・オ・ヴァン(鶏の赤ワイン煮)にチョコレートとカカオの風味を纏わせ、2種のコーントルティーヤで包んだ、WONK長塚健斗氏のこだわりが詰まったスペシャルなタコスが完成。

濃厚なコック・オ・ヴァンに合わせるのは、バターとスパイスでソテーした完熟バナナ、オレンジピール、チンチョの葉(南米チリのハーブ)。甘美な味と香りの重なりにタコスの新境地を感じる逸品です。



Matador Picante (マタドール・ピカンテ)



クラセアスール・テキーラ・プラタをベースに、テキーラカクテルの「マタドール」を再解釈した唯一無二のカクテル。フードに使用されているカカオの苦味と相性の良いスモーキーさを出すため、パインを炙ってからジュースにし、タコスには欠かせないハラペーニョをアクセントに、スパイシーなお食事とのバランスを意識しています。また、ブランドアンバサダーがメキシコの唐辛子8種類を独自にブレンドして作ったスパイシーソルトがカクテルにピリッとした刺激を加えます。







長塚健斗 & 井上幹(WONK) -Preview for Live at Blue Note Tokyo-

日程:2023年10月11日(水)



予約方法:WEBのみ

※コラボレーションメニュー含め事前予約



時間:18:00オープン19:00 ライヴスタート



料金:テーブルチャージ¥1,100(税込) ミュージックチャージ¥1,100(税込)

※おひとり様につき、チャージ料金がそれぞれかかります。







Live Viewing : WONK -Blue Note Tokyo Live 2023-

日程:2023年11月1日(水)



予約方法:WEBのみ

※コラボレーションメニュー含め事前予約



時間:18:00オープン20:30 ライヴビューイングスタート



料金:テーブルチャージ¥1,100(税込)

※ミュージックチャージなし。料金はおひとり様あたりの金額となります。







【WONKについて】

日本の音楽を再定義するエクスペリメンタル・ソウルバンド「WONK」。

メンバーそれぞれがソウル、ジャズ、ヒップホップ、ロックのフィールドで活動するプレイヤー/ プロデューサー/ エンジニアという異色なバンド。2016年に1stアルバム「Sphere」を発売。

タワーレコードのレコメンドに選ばれ、ジャズやソウル、ヒップホップなどジャンルを超えた音楽性に各方面が反応。

サマーソニックをはじめとした、全国各地のフェスに出演し、台湾・シンガポール・欧州でのライブツアーを行う。2020年、コロナ禍中に4枚目のアルバム『EYES』をリリース。ゲーム会社とタッグを組み、メタ空間で3DCGを駆使した生配信ライブを行う。2021年には和田アキ子氏への楽曲提供や、テレビ東京系・ドラマ主題歌を香取慎吾氏とコラボレーション制作する。2022年、最新立体音響技術・Dolby Atmos仕様のアルバム『artless』をリリース。合宿を経て作られたこのアルバムの制作過程は、映画「Documentary of artlessー飾らない音楽のゆくえー」として劇場で上映され、現在Amazon Prime VideoやHulu、U-NEXTで映像配信されている。2023年、結成10周年イヤーを迎え、6月1日にアルファ ロメオ トナーレとのタイアップ曲「Passione」をリリース。



長塚健斗

WONKのボーカリスト。個人では、冨田ラボやKing Gnu、millennium parade、Ryohu、elephant gym(台湾)らの作品に参加。料理人としての一面も持ち、大学在学中よりイタリアンやフレンチの有名店出身のシェフの下で本格的に修行を開始、都内ビストロの立ち上げに料理長として携わる。現在も商品開発やイベントを開催し、CHEF-1グランプリ2023にも出場。所属レーベルEPISTROPH では飲食店2店舗をプロデュース。俳優として、映画「ひとりぼっちじゃない」(2023年)に出演している。



【BLUE NOTE PLACE とは】



2022年12月6日、恵比寿ガーデンプレイスにオープンした、食と音楽を融合させたダイニング。

モダンアメリカンの料理と70種類以上のナチュラルワインをはじめとする上質なドリンクを提供。吹き抜け2階建ての開放感溢れる上質な空間で、ランチ、カフェ、ディナー、バーと一日を通して優雅な時間を過ごせるほか、ディナータイムには多彩なジャンルのライブ演奏やDJをテーブルチャージで食事とともに気軽にお楽しみいただけます。

店舗名:BLUE NOTE PLACE (ブルーノート・プレイス)

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-4

電話番号:03-5789-8818

公式website: http://www.bluenoteplace.jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/bluenote_place





【クラセアスールとは】

クラセアスールはテキーラやメスカルという1つのアートを通じて、メキシコの美しさと伝統の真価を伝え、世界中の人々のライフスタイルを彩るメキシコ初のラグジュアリーブランドです。高品質なクラフトテキーラを提供するため、機械化が主流となった今でも、長年受け継がれてきた伝統的な製法を守り続けることを大切にしています。目を引くデザインのデキャンタは、陶器の成形からペイントまでハンドメイドで製作されており、製作に携わるスタッフの多くは現地コミュニティの女性で構成されています。

【会社概要】

会社名 :Clase Azul Asia株式会社

公式website :https://www.claseazulasia.com

公式Instagram: https://www.instagram.com/claseazulofficial/



