[Deel]

経済産業大臣賞金賞を受賞したローストビーフ専門の食品D2Cブランド「THE ROAST BEEF」が、ディールが提供するD2C特化型UGC活用ツール「UGCクリエイティブ」を導入開始



D2C特化型SaaSを展開する株式会社ディール(本社:東京都中野区、代表取締役:小野瀬冬海、以下:ディール)は、テクノバース株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:平川歩夢、以下:THE ROAST BEEF)に対し、ディールのUGC活用ツール「UGCクリエイティブ(UGC CREATIVE)」の提供を開始しました。



UGCクリエイティブ詳細ページ:https://ugc-creative.com/







THE ROAST BEEF ご担当者様のコメント





自分がユーザー目線に立ったときにWEB上に表示されている企業発信の情報だけよりも、実際の購入者などのUGC(口コミ)やレビューなどが重要視されると思い、もともとUGC施策は実施したいと考えていました。



ですが、UGC施策の部分にリソースをあまり割くことができないため、どのように進めていくか模索しているときにディールさんにご提案いただきました。



UGCの運用サポートも、ディールさんには、寄り添っていただけるスタッフが多く、提案ベースで様々な改善案をいただけることと、熱量の高い専任担当がいるので、将来的にも期待できると思ったことも導入の決め手です。



トップページやイベントの特設サイトなど複数箇所に動画UGCを掲載しているので、より多くの方に魅力を発信することで、手にとっていただけるきっかけになれば嬉しいです。





THE ROAST BEEF について





THE ROAST BEEFは、「世界一アガる、ローストビーフを。」をテーマとし、1年に1度の特別な日には、お互いの想いを伝え合えるような時間を、大切な人と一緒に過ごして欲しい。そんな想いを込めて立ち上げた日本初のローストビーフ専門D2Cブランドです。



牛の品質はもちろん、調味料から火入れまでこだわり抜いた独自製法でつくりあげています。

そして、今回のクリスマス限定セットは、お家でレストラン気分を味わえるような内容になっているので、ご家族やご友人、大切な方たちと是非体感してもらいたいです。





トップページ:https://the-roast-beef.jp/

クリスマス特設ページ:https://the-roast-beef.jp/pages/xmas2023

※300個限定クリスマスセットは12月25日(日)まで予約受付



ローストビーフ専門D2C「THE ROAST BEEF」が導入するUGC活用ツール「UGCクリエイティブ」とは?





UGC活用ツール「UGCクリエイティブ(UGC CREATIVE)」は、レビュー(★+テキスト)、Instagram(画像+動画)、TikTok(縦型ショート動画)、動画コマース(動画)の4つのUGC(口コミ)の生成・収集・掲載・分析・改善までの運用型UGCを一気通貫で高速で自動化させ、新規CVRからLTVまで、あらゆるECサイトの売上向上をUGC活用で実現させるUGCツールです。



料金体系は、安価な月額定額制で機能の制限なくすべて利用可能な上に、2017年創業から一貫して累計400社を超えるD2C/EC支援実績を誇るディールの専任のコンサルタントによるサポート/コンサルティングが無料なのは「UGCクリエイティブ」の最大の魅力でもあります。



化粧品、健康食品、アパレル、雑貨、食品、ホテル旅館、飲食店、ジム、通信教育など、様々な業種・業界・規模の企業様のサイトにてUGC活用の支援実績がございますので、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。



UGCクリエイティブの詳細はこちら:https://ugc-creative.com/







会社概要





会社名 : 株式会社ディール(Deel, Inc.)

代表者 : 代表取締役社長 小野瀬 冬海

所在地 : 〒164-0012 東京都中野区本町2-1-8 YS Garden 3階

設立 : 2017年8月

事業内容:SaaS事業(UGCクリエイティブ、ECキャスティング、ECチャットボット、ECインスタボット)、D2Cソリューション事業

URL:https://deel.co.jp/



■UGCクリエイティブに関するお問い合わせ先

株式会社ディール SaaS事業本部 マーケティング担当 高橋聖花 宛

電話番号: 03-6432-9769

UGCクリエイティブに関するお問い合わせ:https://ugc-creative.com/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-13:46)