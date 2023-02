[ノルウェー大使館]

参議院の賓客として、2月4日(土)から8日(水)まで広島および東京を訪問



マスード・ガラカーニ・ノルウェー議会議長一行(10名)が、参議院の賓客として、2月4日(土)から8日(水)まで広島および東京を訪問します。同議長にとっては初の訪日です。







尾辻参議院議長の招へいにより、マスード・ガラカーニ・ノルウェー議会議長一行(10名)が、参議院の賓客として、2023年2月4日(土)から2月8日(水)まで訪日します。



1.日程(予定)

2月4日(土)

夕方:羽田着、空路広島へ

2月5日(日)

午前:広島市視察 午後:広島駅から東京へ移動

2月6日(月)

午前:要人訪問、都内視察 午後:衆議院訪問 議長に挨拶

2月7日(火)

午前: 日本・ノルウェー友好議員連盟との懇談、天皇陛下謁見

午後:参議院訪問 議長に挨拶 参議院議長主催歓迎晩餐会

2月8日(水)

午前:要人訪問、都内・近郊視察 午後:羽田発



2.議長としての関心・重点分野





民主主義

言論の自由

GX(グリーン・トランスフォーメーション)







3.議長略歴

マスード・ガラカーニ ノルウェー議会議長(H.E. Mr. Masud Gharahkhani, President of the Storting)





1982年生まれ。労働党所属(当選2回)。

ヨービーク単価大学放射線科卒業後、ブレーフェル病院勤務。2007年より市議会議員等を務め、2017年ノルウェー議会初当選。各委員会を歴任の後、2021年11月ノルウェー議会議長に就任。





