[株式会社Scene Live]

株式会社Scene Live(本社:大阪府大阪市、代表取締役:磯村 亮典 以下、Scene Live)は、2023年11月9日(木)・10日(金)にサンシャインシティ・文化会館ビルで開催される、「第24回 コールセンター/CRMデモ&コンファレンス 2023 in 東京」に出展することをお知らせいたします。

展示ブースにて、アウトバウンド専用コールシステム『List Navigator.』と音声解析システム『Call Analytics』を体験いただけます。







「第24回 コールセンター/CRMデモ&コンファレンス 2023 in 東京」開催概要







・名称:第24回 コールセンター/CRMデモ&コンファレンス 2023 in 東京

・会期:2023年11月9日(木)・10日(金)

・時間:10:00~17:30

・主催:株式会社リックテレコム 月間コールセンタージャパン

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

・詳細:https://www.callcenter-japan.com/tokyo/

・会場:サンシャインシティ・文化会館ビル

・ブース:3D-26





出展サービス







アウトバウンド専用コールシステム『List Navigator.』

幅広い業界で導入実績を誇るクラウド型アウトバウンド専用コールシステムです。発信リスト管理、ステータス・見込み管理、自動分析機能、プレディクティブコールモード(多回線同時発信機能)など、アポイントの獲得効率を底上げするために必要な機能が搭載されています。



詳細はこちら:https://scene-live.com/service/listnavigator/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=press_release





音声解析システム『Call Analytics』

「Call Analytics」は電話営業における、”営業トーク力”を音声解析で定量的に可視化できる機能です。これまで感覚頼りで定性的だった営業トーク力を可視化し、的確な教育や判断が可能に。効率的なPDCAサイクルを実現し、テレアポ営業成果の最大化へ貢献します。



詳細はこちら:

https://scene-live.com/service/listnavigator/call_analytics/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=press_release





会社概要





会社名:株式会社Scene Live

設立:2011年4月1日

代表取締役:磯村 亮典

所在地:〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル9F

事業内容:各種コールシステムの企画、開発、販売

WebサイトURL:https://scene-live.com?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=press_release









