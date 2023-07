[株式会社ミス・グランド・ジャパン]

世界最大級のミスコンテストに出場する日本代表が決定しました!



世界最大規模の国際ミスコンテスト「ミス・グランド・インターナショナル(MISS GRAND INTERNATIONAL)」の 2023年度日本代表を選出する大会「ミス・グラン ド・ジャパン(MISS GRAND JAPAN)」が7月16日、東京都・千代田区の「TOKYO FM ホール」で開催されました。水着審査、ドレス審査、スピーチ審査、質疑応答審査を通じて、起業家の町田 弥生(まちだ やよい)さんが日本代表に選ばれました。





町田さんは、ミス・グランド・ジャパン日本代表として今年10 月ベトナムで開催予定の世界大会に出場します。代表に決まった瞬間、町田さんは、壇上で優勝の喜びをかみ締め、目には大粒の涙があふれていました。



優勝者スピーチにて、「この大会に出たことで、私のビジョンは大変明確になりました。ご支援いただきました皆様に大変感謝いたします。平和の使者として、ベトナムで開催される世界大会で結果を出すことをお約束します」と感謝の気持ちと世界大会への意気込みを流暢な英語で語り、力強い笑顔を見せていました。



運営代表の吉井絵梨子は、「今回日本代表に選ばれた町田さんは、笑顔で常に感謝の気持ちを忘れず、周りの方を思いやる強く温かい女性です。世界大会が、各国代表に求めている3つのB(Beauty, Body, Brain)を持ち合わせた人材です。日本代表として、平和のメッセージを世界に届けてくれると信じています」と語っています。





「ミス・グランド・ジャパン & ミスター・ゲイ・ジャパン 2023 FINAL」 結果速報



7月16日東京都千代田区のTOKYO FM ホールで行われました「ミス・グランド・ジャパン 2023 FINAL」の結果をお知らせします。



《MISS GRAND JAPAN》



■MISS GRAND JAPAN 2023 (日本代表・グランプリ)

町田 弥生 YAYOI MACHIDA



■ 1st runner-up (準優勝)

山田 カリナ KARINA YAMADA



■ 2nd runner-up (3 位)

大山 祐佳 YUKA OYAMA



■ 3rd runner-up (4 位)

吉田 妙子 TAEKO YOSHIDA



■ 4th runner-up (5 位)

降旗 有紀 YUKI FURIHATA



■BEST IN SOCIAL MEDIA

大山 祐佳 YUKA OYAMA

■BEST IN SWIMWEAR

野沢 美愉喜 MIYUKI NOZAWA

■BEST IN EVENING GOWNED

町田 弥生 YAYOI MACHIDA

■MISS POPULAR

町田 弥生 YAYOI MACHIDA

■MISS PEACE

降旗 有紀 YUKI FURIHATA

■MISS FRIENDSHIP

山田 カリナ KARINA YAMADA

■MIX CHANEL AWARD

町田 弥生 YAYOI MACHIDA



■TOP 7 (SUPER 7)Finalist

上田 瑞貴 MIZUKI UEDA

降旗 有紀 YUKI FURIHATA

吉田 妙子 TAEKO YOSHIDA

井上 紗希 SAKI INOUE

町田 弥生 YAYOI MACHIDA

大山 祐佳 YUKA OYAMA

山田 カリナ KARINA YAMADA



同日開催された「ミスター・ゲイ・ジャパン」の結果はこちらです。



《MR GAY JAPAN》



■MR GAY JAPAN 2023 (日本代表・グランプリ)

DAIKI



■MR CONGENIALITY

SATOSHI



■MR EMPOWERMENT

TOKUICHI



ミス・グランド・ジャパンとは 「ミス・グランド・インターナショナル」に出場する日本代表を決める大会。PEACE (平和)をスローガンに、内外の美しさを伸ばすだけではなく、生涯を通して社会で活躍できる人材の育成・輩出を行っています。2022年からは、教育・発信・貢献を団体DNAに掲げ、発信力を軸とした新しい文化の創造を目指しています。「ミス・グランド・インターナショナル 2022 世界大会」で、日本は世界TOP3のマネジメント&大会クオリティを有する国に贈られるGRAND AWARDを受賞し、世界レベルの運営を行っていると評価されました。



「ミス・グランド・インターナショナル」は、「Stop the War and Violence」をスローガンに2013年タイでスタート。100カ国に迫る数の代表者が集う世界最大規模の国際ミスコンテストであり、演出、大会期間中の活動、出場者レベル、SNSでの発信力、公平性等を総合的に評価され、世界一の国際ミスコンテストに認定されました。ミス・グランド・ジャパンに選ばれた日本代表は、2023年10月1日~25日にベトナムで行われる世界大会に出場します。



【ミス・グランド・ジャパン 2023 ファイナリスト】

上田 瑞貴/末永 紗帆/澤野 緑/降旗 有紀/吉田 妙子/野沢 美愉喜/井上 紗希/篠木 茉実/町田 弥生/大山 祐佳/石原 由莉奈/樗木 愛実/山田 カリナ



【ファイナリスト個人プロフィール】

