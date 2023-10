[Textron Aviation Inc.]

サイテーションM2・GEN2がさらに進化



ジェネアビ業界をリードし続けるテキストロン・アビエーションの最新情報をご覧ください。







▲サイテーションM2 Gen2がついにガーミンオートスロットル搭載に



カンザス州ウィチタ(2023年10月13日)― Textron Aviation(以下、テキストロン・アビエーション) は、新たな航空機や最新製品を市場に投入する当産業の牽引者として、ガーミンオートスロットルを、2025年中旬に、有名なセスナ・サイテーションM2Gen2に搭載すると、本日発表しました。これにより、パイロットの職務負荷が軽減され、飛行機の乗り心地が改善されます。セスナ・サイテーションM2 Gen2は、Textron Aviation Inc., a Textron Inc(NYSE上場銘柄:TXT)により、設計・製造されています。



ガーミンオートスロットルは、エンジン出力を最適化し、フライト管理を簡素化し、全体の稼働効率を向上させることにより、サイテーションM2 Gen2の性能をさらに高めます。この最先端技術により、更に優れた制御性と飛行中の精密さが提供できるため、パイロットには、より円滑なフライト、そしてより予測可能な飛行プロファイル

を体感いただけることが予想されます。



「ガーミンオートスロットルをサイテーションM2 Gen2に搭載することは、我々のすべての製品ラインナップにおける製品投資へのコミットメントの適例と言えるでしょう。」販売・航空業務部門の副社長であるラニー・オバニオン氏は言います。「この高性能な自動装置と、能率化された操作方法があれば、統合された航空機のオートス

ロットルで、パイロットは正確さと効率性を得ることができるでしょう。」



サイテーションM2 Gen2のガーミンG3000(R)航空電子機器システムと完全に統合された、ガーミンオートスロットルは、航空機の速度、エンジンのパフォーマンス、そして機体を上昇、下降、高度の維持をするための出力を調整することにより、無駄のない操作を行います。また、機体スピードと燃料効率を最適化し、高度、速度、機体重

量などの要素を基にエンジン出力を調整して、自動的にエンジン推力を制御します。そうしたパラメータを正確にコントロールし、維持することによって、乗客にとってより円滑で快適な航空体験をお約束します。加えて、ガーミンオートスロットルには超過状態を回避する機能が備わっており、万一の偏向もパイロットに警告するため、全体の信頼性、安全性も向上されています。



サイテーションM2 Gen2について

テキストロン・アビエーションは、サイテーションM2のプラットフォームへの投資により、このモデルの焦点ともいうべき、パイロットと乗客の快適さと効率性を高めています。M2 Gen2には、極上の内装スタイル、環境光のアクセント照明、ライトアップされたカップホルダー、そして追加オプションで、折り畳み式サイドフェイシングシートもあり、使用しないときは追加の荷物置き場として使用できます。豪華な内装に加えて、キャビンは効率性にも特化しており、ワイアレス充電機能があり、それぞれのキャビンシートにUSB-AとUSB-Cのポートも備えてあります。コクピットにおいては、M2 Gen2の副操縦士の座席が3インチ(約8cm)長くなり、より快適になっています。高速飛行において404ノット(時速約750km)、1,550海里(約2870km)の飛行が可能で、M2 Gen2は3,210フィート(約980m)という短距離ランウェイで離陸でき、24分で41,000フィートまで上昇することができます。この航空機は一人のパイロットで操縦できるよう設計されていて、ウィリアムズFJ44-1APエンジンとガーミンG3000航空機器を搭載する、7人乗りです。



軽量ジェット界を牽引する

テキストロン・アビエーションとは

飛行機の旅をより刺激的に。95年以上もの間に、テキストロン・アビエーション(Textron Aviation Inc.そして a Textron Inc.company)は、ビーチクラフト(the Beechcraft)、セスナ(Cessna)、ホーカー(Hawker)ブランドの英知を集め、成長してきました。私たちは、お客様に最良の航空体験を提供すべく、航空機の設計、納品を行っています。ビジネスジェット機、ターボプロップ機、高機能のピスト機、特別仕様機、さらには軍事訓練機や防衛製品に至るまで取り扱い、テキストロン・アビエーションは最も汎用性があり包括的な航空製品の品ぞろえと、世界中で運行される一般航空機の半数以上を製造してきた生産力あるワークフォースを有しています。170以上の国にいるお客様に、当社の伝説ともいえる機能性と信頼性、汎用性を持って、世界中で信頼を受ける顧客サービスネットワークにより、柔軟に、運行可能な飛行機を、安心してご利用いただけます。



詳細はこちらをご覧ください。

https://www.textron.com | https://www.defense.txtav.com | https://www.scorpionjet.com



テキストロン Inc. とは

テキストロン Inc. は、多様な産業を行う会社で、航空機、防衛、産業や金融ビジネスを行い、お客様に革新的な解決策やサービスを提供しています。テキストロンは、Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, E-Z-GO, Arctic Cat, TextronSystems,そしてTRU Simulation+Trainingといった、世界中で知られる影響力のあるブランドと共に認知されています。



さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

https://www.textron.com



当プレスリリースにおける内容に関しましては、先を見越しての情報であり、収益を反映して、もしくは戦略、ゴール、見通し、その他、非歴史的事柄によって変化する場合があります。つまり、今日までに分かりうることについて述べたにすぎず、今後見通しについての発言についていかなる変更や更新も、行う責任を負いません。これ

らの先を見越した発言は、表現されていたり、暗示されていたりするものであり、実際の結果と実質的には異なってしまうことになるような、周知のもしくは周知されていない危険性や、不確実さがあります。すなわち、研究の有効性、新製品を開発、もしくは重要な新製品開発の立ち上げに際する予期せぬ出費、弊社新商品の発売時期、

新造機種の被承認時期、当社新製品の競合相手との競争力や顧客のニーズによる技術や特色のアップグレード、政府による製品輸出入に関する規定や法律の改定、当業界の市場における柔軟さや不安定性、また、主要な供給会社や下請け会社における稼働問題など、これらを含むが、これに限定されない危険要因がありますことをご了承ください。



お問い合わせ先

ケトラ・オースティン Keturah Austin

テキストロン・アビエーション

セスナ・ビーチクラフト顧客・広報担当

グローバルビジネスパートナー

kaustin@txtav.com

+1.316.249.3706



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:46)