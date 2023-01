[株式会社ハート]

切り落とされる生地の切れ端から生まれた布地をアップサイクル! コストをかけても無駄をなくし、新しい価値を与え魅力的な新作アイテムへと生まれ変わります。



株式会社ハート(代表取締役:山岡弘章、本社所在地:高知県高知市)が展開するオーガニック寝具ブランド「SaFo(サフォ)」は、「Use it all (使い切る)」をコンセプトに製造過程で捨てられる生地を活かし、製品化させた「まくらカバー」の販売を2023年1月中旬より、直営店(ハンズ渋谷 4Bフロア)にて販売開始します。













商品紹介











オーガニックキルティング枕カバー

・スモール(28×39cm) 価格:5,500円(税込)

・レギュラー(35x55cm) 価格:7,700円(税込)

・ラージ(43x63cm) 価格:8,800円(税込)



側生地・中綿:綿100%(オーガニックコットン100%)

※キルティングは片面のみ。

カラー:キナリ

日本製

製品認証:GOTS



●適度な厚みのあるカバーでしっかり汗を吸います。

●ふんわりやわらかなキルトカバーで、顔に直接触れても気持ちいい肌触りです。

●無蛍光・無染色・無漂白にこだわった安心・安全な製品です。

●スムーズに開閉しやすいファスナータイプを採用。まくらカバーがズレにくいのがポイント。

●洗濯機で気軽に洗えるので衛生的にご使用いただけます。





コンセプトは『Use it all(使い切る)』 ~「捨てない」すべてを使い切るものづくり~



日々多くの製品が生まれる一方で、製造過程では多くの切れ端や残反など、まだその価値を活かせるようなものまでが処分されている現状は意外と知られていないのかもしれません。



「余った生地はゴミではない」



コストをかけてでも、無駄をなくそう、新しい価値を生み出そう、という思いから生まれた、オーガニックのまくらカバーは、環境に負荷がかからないように、できるだけそのままの素材を活かしアップサイクル。ほどよく弾力のある肌触りとキルトパターンがアクセントの新作のオーガニックまくらカバー、是非店頭でお手に取ってご覧ください。

大事に育てられたオーガニックコットンを最後まで使い切る。サステナブルな視点のモノづくりを進めています。











【SaFo(サフォ)について】



SaFo(サフォ)は日本生まれのオーガニックテキスタイルブランドです。

日本の寝具メーカーでは初めて、世界的な認証機関ECOCERTから、国際オーガニック認証 “Global Organic Textile Standard(GOTS)” を2009年から取得。寝具としては世界に数社しかないオーガニック認証GOTSを取得しているブランドです。

原料から製品に至るすべての工程においてトレーサビリティが徹底され、有害な薬剤の混入がない「安全・安心」なオーガニックテキスタイル製品を作っています。

オーガニックであることは、環境や人を守り、サステナブルな未来へと世界を変えていく事ができると考えています。



<オーガニック認証繊維基準>





<オーガニック認証機関>







【企業情報】



株式会社ハート

〒781-0073 高知県高知市北金田4-18

電話 (088)882-4788

https://www.heart-kochi.jp



□ 経済産業大臣賞 「消費者志向優良企業」受賞

□「 製品安全 対策優良 企業」受 賞

□ 「ダイバーシティ経営企業100選」受賞

□ 高知県知事賞 「高知エコ産業大賞」受賞

□ 「高知県地場産業省」受賞

□ 国会議事堂「ものづくり白書」掲載



<SHOP情報>

ショップ名:SaFo(サフォ)

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町12-18 ハンズ渋谷 4Bフロア

営業時間:10~21時(年末年始休業/ハンズ渋谷の営業時間に準ずる)

電話番号:(03)5489-5111



<ブランド情報>

https://safo.jp/

https://safo-organic.stores.jp/

https://www.instagram.com/safoorganic/



