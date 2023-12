[株式会社カナエ]

株式会社カナエ(本社:大阪市中央区/代表取締役社長:樋高 成憲(※)、以下 カナエ)は、2024年1月17日(水)~1月19日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第14回 化粧品開発展[東京]」に出展いたします。(※)「樋高」の「高」は「はしご高」が正式表記









今回、カナエブース(東京ビッグサイト 東4ホール 小間番号7-34)では、受託包装加工(アルミ成形やブリスター包装)の技術、包装技術開発センターで開発したオリジナルパッケージ、受託製造・資材販売の実績品の展示など、総合包装企業として化粧品業界に向けたパッケージソリューションをご紹介いたします。



今回の展示では、「Find the Just Right Package!」をキーワードに、お客様に最適なオリジナルパッケージをスキンケア、ヘアケア、メイクアップの用途別にご提案させていただきます。



■出展内容

出展品の一部をご紹介します。



・小型異型スパウト付きスタンディングパウチ(開発中)

美容液など容量の小さいボトル製品の詰め替えに適したスパウト付きのスタンディングパウチです。





・コスモパックNT(開発中)

表層に紙を使用したハイバリア立体成形パウチです。紙識別マークの表示が可能です。





・JOY CLEAR

2種類の内容物を1つの容器に包装し、使用時に中身を確認しながら混合できるハイバリア立体成形パウチです。

ヘアケア用品で採用実績があります。





・紙めくりフタ材ポーション

フタ材に紙を使用した紙識別マークが表示できるポーションパックです。





・紙識別マークパウチ(開発中)

紙識別マークの表示基準をクリアした、環境負荷低減を訴求できる紙基材パウチです。





その他の化粧品向けパッケージも多数展示いたします。



■展示会概要

名称 :第14回 化粧品開発展[東京] -COSME Tech TOKYO-

会期 :2024年1月17日(水)~1月19日(金)10:00~18:00 ※最終日は17:00まで

会場 :東京ビッグサイト

主催 :RX Japan株式会社

概要 :原料、OEM、容器パッケージ、研究機器、販促製品、物流など、

化粧品の研究・企画開発に必要なあらゆる製品が一堂に出展する専門展。

展示会URL:https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/about/ci.html



■会場への入場について

会場への入場には招待券からの来場登録が必要です。

以下URL(展示会Webサイト)からeチケットをお申込みいただくこともできます。

https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/visit.html



*本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/03-01:40)