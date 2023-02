[株式会社Clue]

~肌の内側からにじみ出たような血色感を演出する「&beプレストチーク」、“よれない、落ちない、にじまない”美発色が続く「&beスティックアイシャドウ」3月9日(木)より全国発売~



ヘアメイクアップアーティスト河北裕介プロデュースのライフスタイルブランド「&be(アンドビー)」は、ブランドとして初めてのチーク「&be プレストチーク」とクリーム系アイシャドウの“二重の溝にシャドウが溜まる”という課題に立ち向かったアイライナー兼アイシャドウ「&be スティックアイシャドウ」を2023年3月9日(木)より全国にて発売いたします。

「チークは見せない、感じさせるもの」河北裕介が編み出した渾身の透けマットチークは、青みと黄みのバランスにこだわったピンクベージュでパーソナルカラーに左右されずに使用出来る万能色。さらに数量限定で発売となるスティックアイシャドウは、アイシャドウとアイライナーの良いところ掛け合わせ、“よれない、落ちない、にじまない”を実現しています。簡単なのにこなれ感を出しつつ美しく決まる、今春発売の渾身の新作で新しい自分に出会ってみて。





【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com

*取扱店:&be公式オンラインストア、ロフト、プラザ、東急ハンズ、アットコスメ、アインズ&トルペ等、バラエティショップにて取り扱い(一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問合せください)







&be(アンドビー)より2023年春を彩る2つの新商品について



&beは河北メイクでも知られる河北の『安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい』という想いがこもったブランド。今回の新商品の2種もその河北の思いが詰まった商品です。

&be史上初となるチーク「&be プレストチーク」は肌の内側からにじみ出る血色感を演出するプレストチーク。

「チークレスメイク」を多く提案してきた河北渾身のプレストチークは肌本来の血色を演出するためにあえてパールなしのチークに仕上げました。石鹸落ちも当ブランドならではのこだわり。そして、スティックアイシャドウは夕方まで美発色が続く高発色かつ“よれない、落ちない、にじまない”を実現。二重の層にアイシャドウが溜まるというクリーム系アイシャドウの定めとも言える課題に向き合いながらも、アイシャドウ×アイライナーの良いところをマリアージュした新作商品です。アイライナーとして目のキワに引くと目力があがる2WAYの使用が可能。様々な使い方で楽しむことが出来る、とろけるような描き心地のスティックアイシャドウです。



<&be プレストチーク 税込2,420円 ブラシ付き>

全1色 シームレスピンク





◆透けカラーで骨格から美しく見せる

隠蔽力をあえてそぎ落とした、透け感のあるシアー発色のチーク。地肌の色に合わさって溶け込むカラー設計で、どんな肌色の方にもフィットして自然な仕上がりに。「チークレスメイク」を多く提案してきた河北裕介が考える、日本人女性の骨格を美しく見せて、自然に上気したような血色をプラスするチークカラーです。繊細な発色で少しずつ色づくため、つけすぎる失敗もしにくく扱いやすいのも特徴です。



◆ブルベ肌・イエベ肌も色白肌も日焼け肌も使える絶妙カラー

青みと黄みのバランスにこだわったピンクベージュカラー。カッパー系/ブラウン系メイクにも、ピンク系メイクにも生える絶妙カラーで、ブルべ・イエベなどパーソナルカラーにも左右されず、どんな肌トーンの方でも使える万能カラー。明るくも暗くもないトーンの色みで、色白肌から日焼け肌まで色が浮くことなく使えます。



◆ハーフマットで肌から浮かない

肌本来の血色を演出するために、あえてパールなしのチークを開発。ふんわり気配を忍ばせるハーフマットな質感でどんなシチュエーションのメイクにもしっくりハマります。頬骨が高く前に張り出している方が多い日本人女性に使いやすい質感を追求しました。



◆肌にやさしいフリー処方

シリコーンオイル、界面活性剤、紫外線吸収剤、合成色素(タール系色素)、香料、合成酸化防止剤不使用のフリー処方。専用クレンジングは不要で石鹸タイプの洗顔料で落とせる設計です。パッチテスト済みの肌にやさしい処方(※すべての方に肌トラブルが起きないわけではありません)



<HOW TO USE>









付属ブラシでパウダーを適量取り、頬など血色を与えたい場所に少しずつ色を乗せます。

ブラシやスポンジにパウダーを適量取り、手の甲で発色の濃さを確かめてやや薄めに感じる発色になるまで粉含みを調整します。

鼻の横を起点とし力を込めずにふわっと軽くパウダーを肌になじませます。



■顔が丸型・卵型・ベース型の方

クマのすぐ下/鼻の横~目尻の下延長線まで。

※横顔までチークを伸ばすと顔が大きく見えるので要注意です。

■面長の方

鼻筋中央の横~横顔まで、横広がりにチークを付けます。額上部やあご先にコントゥアペンでシェーディングをプラスするとよりGOOD。

華やかさをプラスした時、透明感を上げたい時は、ルミナイジングパウダーを上から重ねるのがおすすめです。



<&be スティックアイシャドウ 税込2,420円>

全2色 ピンクアイボリー/ブロンズブラウン











上から)ピンクアイボリー、ブロンズブラウン

◆するする描けるクリームタイプのスティックアイシャドウ

するするととろけるように描けて心地よいクリームタイプの細軸アイシャドウ。なめらかに肌の上で伸び、ぴたっと密着する使い心地の良さが魅力です。



◆下まぶたに使いやすいアイライナー

小回りが利くサイズ感で、狙った通りのラインを描きやすく、涙袋にはもちろん、下まぶたのキワにも簡単に引くことができます。下まぶたにパールの輝きを与えることでレフ板効果を発し、白目を美しく見せて、吸い込まれるような印象的な目元に導きます。



◆河北裕介監修のパールリッチな美発色カラー

河北こだわりの、大人でも使いやすい小さめサイズのパールグリッターを高配合。メタリックカラーがまぶたに立体感を与えます。ピンクアイボリーはアイシャドウのベースカラーや下まぶたへの使用がおすすめ。ブロンズブラウンはアイシャドウとしてはもちろんアイライナーとしてもおすすめです。



◆ウォーター&スマッジプルーフで涙やこすれに強い

速乾タイプで素早く肌の上に密着。さらに涙や汗に強いウォータープルーフで、美しい仕上がりが長持ちします。使用中も使用後もにじみにくく、メイク初心者や不器用な方にも簡単に使用いただけるのでおすすめです。界面活性剤、紫外線吸収剤、エタノール、パラベン、合成着色料(タール系色素)、香料不使用。パッチテスト済み(※全ての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)



<HOW TO USE>









・芯を2~3mm程度繰り出し下まぶたにラインを引きます。

・涙袋に入れてなじませると、メタリックな輝きのある華やかな目元に。

・下まぶたのキワに仕込むと、涙で少しうるんだような透明感のある目元が叶います。









&be プロデューサー・河北裕介プロフィール







1975年京都府生まれ。&be<アンドビー>のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優&タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。





・HP:https://andbe-official.com

・Instagram:@kawakitayusuke



&be <アンドビー>とは







安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。



【会社概要】

社名:株式会社Clue

本社所在地:東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役:宇佐美 眞





【商品に関するお問い合わせ】



株式会社Clue お客様お問い合わせ先:0120‐274‐032



