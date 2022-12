COWAY空気清浄機 体験会開催 -「b8ta Tokyo …

[COWAY JAPAN]

新商品『AIRMEGA 250』をはじめ空気清浄機ラインアップを期間限定出品



生活環境家電製品をグローバルに展開する韓国のベストライフソリューションカンパニー「Coway Co., Ltd.」の日本法人「コーウェイ・ジャパン株式会社」(本社:東京都千代田区、代表取締役:クォン・ミナ、以下:COWAY)は、人気の空気清浄機を一同に揃えた体験展示会を、12月19日(月)より「b8ta Tokyo - Yurakucho」にて開催いたします。









COWAYの空気清浄機は、独自の高性能フィルターとその性能を徹底的に引き出す設計により、空気清浄機の基本性能を最大限に高めることにこだわっています。そして、ただの家電製品として留まることなく、生活空間を彩るインテリアのようなデザインも特長です。



今回の体験展示会は、先月発売の新商品『AIRMEGA 250』をはじめ、常識を覆すデザインの『ハイクラス空気清浄機NOBLE』、豊富なカラーバリエーションの『AIRMEGA 150』など人気のモデルを幅広く展示し、室内空気ケアへのニーズが高まるこの季節、各モデルのデザインと機能性をお確かめいただける機会となっております。





空間にとけこむデザインにパワーと機能を凝縮 『AIRMEGA 250』





新商品『AIRMEGA 250』は、広い空間をカバーする高い浄化能力と周囲の環境にスピーディーに対応するスマートモードを備えつつ、便利なお手入れのために工夫されたフラップ&引き出し式のフロントカバーとプレフィルターが特長です。





ぜひ、前面のカバーを開けて、プレフィルターの取り外し方や乾かし方をご確認ください。





商品名:AIRMEGA 250

清浄時間 / 適用床面積(*1):8畳(13平方メートル )を8分 / ∼57平方メートル (約35畳)

本体寸法:幅470×高さ501×奥行き204(mm)

カラー:グレージュ





デザインも性能も理想を追求 『COWAY NOBLE』





ハイクラス空気清浄機『COWAY NOBLE』は、空間まで上質にする「オブジェ」として空気清浄機の存在を変貌させるというビジョンのもとで生まれた、COWAY空気清浄機の最高峰とも言える製品です。空気清浄機の本質である吸引と吹出し、そしてフィルターのあり方を徹底的に研究し、4D立体フィルターシステム、大胆にポップアップする天面、そして審美性を向上 させた操作パネルが特長。





世界4大デザイン賞を全て受賞*2したCOWAY NOBLEの機能美をぜひお確かめください。



商品名:COWAY NOBLE

清浄時間 / 適用床面積(*1):8畳(13平方メートル )を7分 / ∼66平方メートル (約40畳)

本体寸法:幅320×高さ805×奥行き320(mm)

カラー:ベージュ、ホワイト





お手入れ簡単なコンパクトモデル 『AIRMEGA 150/150 Art』



『AIRMEGA 150』は、コンパクトな大きくにもかかわらず、ウイルスよりも小さい微小粒子を99.999%除去する*3確かな清浄性能と、その性能を保つために本体の掃除とフィルター交換が簡単に出来るカートリッジ構造を取り入れています。

さらに、インテリアに合わせて選べるカラー・デザインバリエーションも特長で、全8種類がご覧いただけるこの機会にお好みのものを見つけてください。







商品名:AIRMEGA 150/ AIRMEGA 150 Art

清浄時間 / 適用床面積*1:8畳(13平方メートル )を14分 / ∼33平方メートル (約20畳)

本体寸法:幅470×高さ501×奥行き204(mm)

カラー・デザイン

:アイボリーホワイト、グリーン、ピンク、ネイビー、

モンステラ、オリーブリーフ、マウンテン、オーシャン





他にも、加湿空気清浄機『AIRMEGA 250H』、パワーと静音性を兼ね備えたフラッグシップ『AIRMEGA 400/300』シリーズ、サーキュレーター機能付き『AIRMEGA STORM mini』も展示し、当社の人気モデルとカラーバリエーションが揃う体験展示会となっております。『AIRMEGA 250』と 『AIRMEGA 150/150 Art』は現場購入も可能で、ご来店やご購入につき限定プレゼントも贈呈。



人が集まる場所で過ごす時間が戻りつつある今、単身やファミリー世帯向けからビジネスユースまで、幅広いニーズに対応できる多彩なCOWAY空気清浄機を実際に触れてみませんか?





■体験展示会概要

・期間:2022年12月19日(月)~28日(水)

・場所:「b8ta Tokyo – Yurakucho」 https://b8ta.jp/pages/shoplist

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル1階

・営業時間:11:00~19:30 ※不定休

・展示商品:COWAY NOBLE(2カラー) / AIRMEGA 300 / AIRMEGA 250 / AIRMEGA 150(4カラー) / AIRMEGA 150 Art(4デザイン) / AIRMEGA 250H / AIRMEGA STORM mini



■b8taについて





b8taは2015年に体験型ストアを米サンフランシスコ近郊のパロアルトでオープン。

Retail as a Serviceのパイオニアとして約6年間新しいソリューションを先導。

ミッションとして「リテールを通じて人々に“新たな発見“をもたらす(Retail Designed for Discovery.)」を掲げています。実店舗への出品をまるでオンライン広告を掲載するのと同じくらい手軽なものにし、消費者に世界中のイノベーティブな製品を発見、体験、購入できる場を提供します。



■COWAYについて

ベストライフソリューションカンパニー(The best life solution company)COWAYは、浄水器、空気清浄機、温水洗浄便座、マットレスなどを開発、製造、販売する生活環境家電メーカー。1989年の設立以来、より健康的で幸せな生活を送る人々を支援するべく、さまざまな商品とサービスを提供して参りました。韓国において業界トップの顧客満足度、ブランド価値を獲得し*4、現在では世界50か国以上で浄水器と空気清浄機を展開しております。

コーウェイ・ジャパン株式会社は、日本における販売法人として2021年6月に設立しました。日本法人設立後は、日本市場特有の複合機能や衛生面へのニーズに応えた加湿空気清浄機『AIRMEGA 250H』、空間の品格まで高めるハイクラス空気清浄機『NOBLE』を発売するなど、より本格的な製品展開とマーケティングを行っております。



【コーウェイ・ジャパン 会社概要】

社名:コーウェイ・ジャパン株式会社 (COWAY JAPAN Co., Ltd.)

本社所在地:東京都千代田区内幸町2-1-6日比谷パークフロント17階

代表取締役:クォン・ミナ

設立: 2021年6月1日

HP:https://coway.jp/



