日本とタイをビジネスでつなぐB2Bマッチングプラットフォーム「TJRI」を運営するMediator Co., Ltd.(本社:タイ王国バンコク、代表取締役社長:ガンタトーン・ワンナワス)は、タイの不動産開発大手Central Pattana Public Company Limited(セントラル・パタナ:以下、CPN)をゲストに迎え、11月30日(水)日本時間12:30よりオンラインにて「Open Innovation Talk」を開催します。本プログラムでは、CPNが募集する技術パートナーの詳細について発表します。タイや東南アジアへのビジネス進出を目指す企業は絶好の機会となります。ぜひご参加ください。







CPNの管理下には、バンコク及び首都圏に15ヶ所、地方に22ヶ所、マレーシアに1ヶ所の合計38のショッピングセンターの他、オフィスビル10ヶ所、ホテル2ヶ所、住宅プロジェクト22ヶ所、コミュニティモール17ヶ所などがあります。



同社は、2050年までにネットゼロを達成すること、さらに国連で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」に沿って立てたサステナビリティ目標の達成を目指しています。経済、社会、環境の3つの分野でガイドラインを定め、事業運営を行う上で、特にビジネスパートナーと環境のためにエネルギー消費の削減に重点を置いています。



再生可能エネルギーの使用率を高め、国際的なグリーンビルディング基準を満たす建物設計を行い、基準に満たない既存の建物はリノベーションをしていく計画があり、包括的な廃棄物管理やショッピングモールエリアの緑地を増やすことで都市住民や訪れる観光客の都市のオアシスにするために、現在、環境管理システムの領域でさまざまな角度から一緒に開発できるパートナー企業を募集しています。



今回の“Open Innovation Talk”では、CPNの事業戦略や日本企業との協業で希望する分野や方向性について皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。



なお、本プログラム終了後には、ご希望の方を対象に同社へのビジネス連携提案の機会もご用意しております。



http://bit.ly/3EqGbLI



http://bit.ly/3Gp578T



◆開催概要

プログラム名:Open Innovation Talk EP.013|Central Pattana

日 時:2022年11月30日(水)日本時間:12:30 – 14:00 / タイ時間:10:30 – 12:00

場 所:ZOOMを使ったオンライン配信

言 語:日本語 / タイ語の逐次通訳

費 用:無料



◆アジェンダ

1. TJRIのご紹介

2. ゲストトーク

- CPNの事業概要の紹介

- CPNの今後の事業計画

- CPNのニーズ発表と日本企業との事業提携の機会提供

3. Q&A



◆対 象

・タイ企業の動向やタイ企業との連携に興味がある方

・タイや東南アジア進出に興味のある日本企業

・省エネ、環境、上下水道関連の技術を持つ日本企業



http://bit.ly/3EqGbLI



◆CPNのニーズと利用可能なアセット

[1] エネルギー効率化の技術パートナー

【ニーズ(日本企業に求めること)】





「省エネ技術」または「エネルギー効率化の技術」

ユーザーの快適性を損なうことなく、ショッピングモールで使用する電力消費量の削減

炭素排出量の削減またはクリーンエネルギーの使用量を増やす新技術







【利用可能なアセット】





CPNが管理、運営をしている不動産:38のショッピングセンター(バンコク及び首都圏に15ヶ所、地方に22ヶ所、マレーシアに1ヶ所)、オフィスビル10ヶ所、ホテル2ヶ所、住宅プロジェクト22ヶ所、コミュニティモール17ヶ所など







[2] グリーンビルディングの技術パートナー

【ニーズ(日本企業に求めること)】





グリーンビルディング基準を満たすための技術(建材の選択、エネルギー利用、水の使用量の削減、温室効果ガス排出削減などを含む)

既存のショッピングセンターやオフィスビルをグリーンビルディングにリノベーションする技術と設備







【利用可能なアセット】





CPNが管理、運営をしている不動産:38のショッピングセンター(バンコク及び首都圏に15ヶ所、地方に22ヶ所、マレーシアに1ヶ所)、オフィスビル10ヶ所、ホテル2ヶ所、住宅プロジェクト22ヶ所、コミュニティモール17ヶ所など







[3] 上水および廃水管理の技術パートナー

【ニーズ(日本企業に求めること)】





ショッピングセンターにおける、空調システム、衛生設備、清掃や植栽の水やりなどで、水の使用量削減または使用効率を高める技術

ショッピングセンターにおける経済的で安全な雨水収集・水処理技術

ショッピングセンターにおける経済的で安全な排水リサイクル技術







【利用可能なアセット】





CPNが管理、運営をしている不動産:38のショッピングセンター(バンコク及び首都圏に15ヶ所、地方に22ヶ所、マレーシアに1ヶ所)、オフィスビル10ヶ所、ホテル2ヶ所、住宅プロジェクト22ヶ所、コミュニティモール17ヶ所など









◆スピーカー紹介





Mr. Surasak Osotthanakorn|Central Pattana Public Company Limited

Head of Energy & Environmental Management



セントラル・ワールドでアシスタント・ゼネラルマネジャーを務めた後、 セントラル・サラヤ及びザ・マーケット・バンコクでゼネラルマネージャーを歴任。 現在はセントラル・パタナのエネルギー・環境マネジメントの責任者を務めている。











◆司会進行





Mr. Kantatorn Wannawasu

Mediator Co., Ltd. CEO



在日経験通算10年。埼玉大学工学部卒業後、在京タイ王国大使館工業部へ入館。タイ国の王室関係者や省庁関係者のアテンドや通訳を行い、タイ帰国後の2009年にMediator Co., Ltd.を設立。日タイの政府機関や地方自治体、日系企業などのプロジェクト・コーディネートの他、これまで1万人以上の講演実績を持つ。2021年6月に日本とタイをビジネスでつなぐB2Bマッチングプラットフォーム「TJRI」を立ち上げた。







http://bit.ly/3EqGbLI





■「TJRI」について

「TJRI(Thai-Japanese Investment Reserch Institute:タイ日投資リサーチ)」は、今後益々必要となる日タイ連携強化に向けて、日本企業とタイ企業がお互いを知り、興味を持ち、ビジネスで繋がるきっかけを作ることを目的に、Mediator Co., Ltd.が立ち上げた「B2Bマッチングプラットフォーム」です。TJRIでは、企業ニーズの調査からOpen Innovation Talkの実施、商談やピッチングの場を通して、日タイ連携をサポートしています。

【URL】https://tjri.org/



>「TJRI」の主なサービス

1. タイ企業への提案に繋がる “Open Innovation Talk”

オープンイノベーションを行なっているタイ企業のニーズ説明会を、オンライン / オンサイトで実施します。会員は、Open Innovation Talkを聴講することができ、有料会員は登壇企業への提案機会に参加することができるサービスです。





開催実績:12回 提案数:88件(うち、商談実施数:33件)







2. タイ企業のニーズを知る “協創機会の創出”

TJRI ウェブサイト等で公開される、当社が独自の調査で掘り起こしたタイ企業のニーズを閲覧することができるサービスです。有料会員は公開された企業ニーズへの提案機会が提供されます。



3. タイ企業との繋がり・理解を深める “交流会&勉強会の提供”

日本企業がタイ企業についての理解を深め、タイ企業との接点を持つ機会を得ることを目的として当社が開催する交流会 / 勉強会 / 研修に参加できるサービスです。

・Business Seminar 日本人駐在員向けタイの基礎知識に関する研修

・Business Mission タイ企業訪問

・Business Networking タイ企業経営者との交流会



4. タイの最新動向を毎週配信 “週刊ビジネス / 経済レポート”

会員はタイのビジネス関連の情報を掲載したニュースレターを受け取ることができます。



https://tjri.org/#whytjri



> プラン&料金 – 選べる3つの会員プラン





Standard(スタンダード会員):無料 |タイ企業の日本に対する要望・ニーズ、ビジネスの情報収集に関心を持っている方向け

Business(ビジネス会員):5,000THB/月(税抜)|タイ企業のニーズにソリューションを提案、販路開拓や新規顧客を獲得したい企業様向け ※2022年12月末までの会員登録で3ヵ月間無料!

Matching(マッチング会員):50,000THB/月(税抜)|タイ企業に個別にアプローチ、タイ企業とパートナーシップを組みたい企業様向け ※事前審査必要







https://tjri.org/#tjri-price



■「Mediator Co., Ltd.(株式会社メディエーター)」について

Mediator Co., Ltd.(株式会社メディエーター)は、タイ王国バンコクを拠点とした、日本とタイを伝えるプロジェクトマネジメントチームです。ネイティブレベルの日本語能力を有するタイ人とこれまでに培った多くのネットワークを強みに、日本企業のタイ進出、日本企業とタイ企業の接点創出に向けた幅広いサービスを提供しています。



>「Mediator Co., Ltd.(株式会社メディエーター)」の主なサービス





日タイ企業のビジネスマッチング、商談会の企画、運営、管理

タイでの展示会、イベント、ビジネスミッション(視察)の企画、運営、管理

タイでのPR、マーケティングの企画、運営、管理

通訳者、翻訳者手配業務など





【URL】https://mediator.co.th/





