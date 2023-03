[クレプシードラ株式会社]

~メンバーの気配・息遣いまで伝わる音響にファンも熱狂~



クレプシードラ株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役:今誉、以下クレプシードラ)が最先端空間音響技術『Re:Sense(TM)(リセンス)』により技術提供を行う「HOT JAPAN with JO1」プロジェクトの第二弾「HOT JAPAN MOVIE in 青森」が2023年2月27日に公開されました。360度あらゆる方向からの音の到来や遠近感までも繊細に表現する本技術により、メンバーの気配・息遣いまで感じられる音響にファンからも好評価の声をいただいています。当社は、『Re:Sense(TM)』によって、アーティストやタレントなどの存在をファンがより身近に感じられるコンテンツの制作に協力していきます。











「HOT JAPAN with JO1」





HOT JAPANは、日本の熱い「人、場所、文化」を発掘して、日本中に、そして世界中に発信するプロジェクト。日本から世界を目指す熱い志をもつグローバルボーイズグループ・JO1を中心に、企業や自治体、人々が一体となってHOT JAPANを盛り上げていく様々なコンテンツを今後公開していきます。



「HOT JAPAN with JO1」公式サイト

https://hot-japan.jp/#topics



今回、『Re:Sense™』が活用された第二弾青森編の動画は下記よりご覧いただけます。『Re:Sense™』が活用されているシーンには「空間音響ON」のアイコンが表示されます。



HOT JAPAN MOVIE in 青森#2 奥入瀬渓流ホテルと⻘森の冬景⾊探訪

https://www.youtube.com/watch?v=RpevCjUePRY

HOT JAPAN MOVIE in 青森#4 八戸のグルメが集まる八食センター探訪

https://www.youtube.com/watch?v=U92qj9TPhfE



なお、2022年12月に公開された、HOT JAPAN MOVIE in 山中湖 後編にも一部、『Re:Sense™』が活用されていますので併せてご覧ください。

HOT JAPAN MOVIE in 山中湖 後編

https://www.youtube.com/watch?v=w7-81mYrzLM







『Re:Sense™』への視聴者の反応





HOT JAPAN MOVIEでは空間音響『Re:Sense™』に関するファンからのコメントも多数寄せられています。リアルな音響体験でメンバーと一緒にいるような感覚を味わえたり、メンバー同士の空気感を感じられるため、大変好評です。

「音がリアルなほど、普段のメンバー同士の距離の近さを感じられて癒やされました」

「めっちゃリアルで震えてる空間音響最高」「空間音響 臨場感が凄かった」

「空間音響ありがとうございます!声が近いです」「よりいっそう、JO1と一緒にいる感覚になれた!」

「声がー!耳元でー!!!散策一緒にしてるみたい」「3人とてくてく歩いてるような感覚がして幸せ」

「歩く音や水の音もリアルに感じられて、遠くて実際には行けなくても一緒に経験した気分になって良いですね!!」

「素晴らしい技術でJO1を本当に身近に感じることができました。」

「凄い技術!本当に一緒に居る感覚で興奮しました!!!」

「臨場感があって一緒に旅をしているような感覚は本当に素敵でした」

「空間音響 システムすごかったです! 本当にドキドキしました」

「空間音響最高耳福でした」「空間音響が嬉しい」「初めての経験で驚きました! とても楽しかったです」



また、今後の活用への期待の声も多数いただきました。

「Re:Sense の凄さに、ほんと感動しました 色んな場面で活用して欲しいな」

「ライブやパフォーマンスをこの空間音響 Re:Sense で聞けたら凄いだろうなぁと夢が膨らみました」

「ぜひ毎回これでお願いします」

「360度人の気配感が伝わる空間音響でJO1が筋トレやトレーニングしてる姿見てみたい」

「まるで私1人の為に歌ってくれているような。。。独り占め空間音響 そんな世界がぜひ味わいたいです」

「これからもあちこち、この音響で案内して欲しい!」

「この素敵技術でJO1のパフォーマンスを体感してみたいです」

「全てに空間音響システムを採用していただきたいです 自然の音と彼らの側にいる感覚をたくさん味わいたいです」

*コメントは一部抜粋







『Re:Sense™』について





<「聞く」ものを、「体験する」ものへ変える技術>

空間音響とは360度あらゆる方向からの音の到来や遠近感までも表現した音響で、これにより、従来の2chステレオにはない空間感を体験することができます。クレプシードラ独自の空間音響技術『Re:Sense™️』は、まるで「今この場で起こっているかのような」音声コンテンツを創り出し、音の臨場感・質感・人の気配感を忠実に再現します。圧倒的な臨場感と、手軽な制作と再生を両立することで、空間音響の体験をより多くの方にお楽しみいただくことを可能にします。



【技術特長】

1.特別な技術は不要。その場で録音・UPするだけ

Re:Sense独自のイヤホン型マイクを用いて直感的で手軽に録音可能です。

独自技術を用いた専用のクラウドにUPするだけで圧倒的な臨場感のあるサウンドを体感できます。



2.あらゆるプラットフォームに対応。様々な媒体で配信可能

サウンドの配信に特殊な機材やアプリケーションは不要です。

汎用イヤホン・ヘッドホンさえあれば、YouTubeなど一般的な2ch配信アプリでRe:Sense™️のサウンドが再生できるため、数多くのユーザーにリーチできます。









クレプシードラについて





2020年に設立された空間音響技術のスタートアップ企業です。独自の空間音響収録・再生技術及びAI等を用いた新規開発技術(*特許出願済み)により、大胆かつ繊細なクオリティーの空間音響体験を提供するイノベーターです。“Creativity for All. Create a Culture.” をミッションに掲げ、空間音響に関する高い技術力と専門性を通じて、新しい文化創造を追求します。

設立:2020年2月4日

所在地:東京都大田区山王二丁目5番6号

代表取締役:今 誉

事業内容:音響コンテンツの企画・研究開発、Web 関連サービス

企業URL:https://clepseadra.com

Re:SenseサービスサイトURL:https://resense.site







お問合せ先





クレプシードラ株式会社 Re:Sense事業部

contact@clepseadra.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-19:16)