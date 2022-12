[株式会社エコリング]

「リユースで世界をもっとHAPPYに」をモットーに、不用品の幅広買取を中心としたリユースサービス事業を日本やアジアで展開する株式会社エコリング(本社:兵庫県姫路市、代表取締役:桑田一成、以下 エコリング)は、B Corp認証の「環境」部門において、世界トップ5%に入る「Best For The World 2022」として表彰されました。









■B Corp認証とは

米国に本拠を置く非営利団体のB Labが運営する認証制度で、環境や社会に配慮した事業活動を行うとともに、アカウンタビリティや透明性など、B Labの掲げる一定の基準を満たした企業に対して与えられる「良い会社」の証です。 2022年12月現在、世界88ヵ国で6200社以上が認証を受けており、ビジネスにおいて、経済的価値だけでなく社会的価値をも追求し、事業活動を通じて社会課題の解決を目指す世界的な取り組みになっています。



■Best For The Worldとは

B Corp認証機関であるB Labは毎年、事業を通じて大きなインパクトを与えているB Corp認証取得企業(以下、B Corps)の中から、最も優れたB Corpsを表彰しています。Bインパクトアセスメントで評価された5つのインパクト分野(コミュニティ、カスタマー、環境、ガバナンス、従業員)のスコアが、対応する各従業員規模の中で世界上位5%に入る企業が、Best for the Worldに選ばれます。



エコリングは、従業員数250-999人規模の会社の中から上位5%として選出されました。なお、Best For The World 2022を受賞した企業は、5分野すべてにおいて、日本ではエコリング社のみです。



B Corp Official:https://www.bcorporation.net/en-us/best-for-the-world



■エコリングの想いと取り組み

株式会社エコリングは、日本およびアジア地域でリユース事業を営んでいます。「なんでも買い取り」をコア・コンピタンスとし、お客様から持ち込まれる商品を可能な限り買い取り、リユース(再使用)リサイクル(再生利用)することで、循環型社会の実現を目指す「買取事業」と、買い取りしたお客様の大切な商品を、次に大切にしてくださる新しいお客様へお渡しする架け橋役となる「販売事業」の2つを軸とした事業活動を展開しています。



エコリングでは、取っ手が切れてしまったバッグや、履き古した靴、使いかけの香水などをはじめ、一般的にはゴミとして廃棄されてしまうような状態の品物も買い取りしています。



海外を含む5000社以上のリユース・リサイクルのネットワークにより、それらの買い取りを可能にしています。



私たちは、自社の取り組みを洗練し拡大することで、1つでも多くの品物を買い取りし、「モノは使い終わって不要になったら、ゴミ箱行きではなく、リユース・リサイクルをすることが当たり前」との価値観が広がる循環型社会づくりを目指しています。



また、本年11月には、業界初となる、個人のリユースに伴うCO2削減量をお客様へお伝えするアプリ新機能をリリースするなど、地球への環境フットプリント削減貢献量の可視化に取り組んでいます。



エコリングは、これからもリユース事業を通じて環境問題をはじめとする社会課題の解決に少しでも貢献できるよう精進してまいりますので、2023年も何卒よろしくお願い申し上げます。



エコリングのサステナビリティへの取り組みはこちら:https://ecoring.co.jp/sdgs



