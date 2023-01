[株式会社 Ashirase]

~足への“振動”で目的地へ誘導。言語レスのインターフェイスで世界展開を視野に~



株式会社Ashirase(本社:東京都墨田区、代表取締役:千野 歩、以下当社)は、当社が開発する視覚障がい者向けの歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」が、2023年1月5日(木)~8日(日)に米国・ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジーの祭典『CES2023』において、特に評価されたプロダクトに贈られる「Innovation Award」を受賞(※)したことをお知らせします。

この度の受賞、『CES2023』への出展を通して、本商品が世界中の視覚障がい者にとって自分らしく生きるための一助となるよう、更なるサービス改善・各社との協力を進めてまいります。











あしらせは、視覚障がい者向けの歩行ナビゲーションシステムです。靴に装着する振動インターフェースと、スマートフォンアプリによる音声入力や案内で構成されます。

当社は、視覚障がい者の方が「1人で自由に歩く」ことをきっかけに自分らしく未来を切り開いていかれることを願い、一般的な歩道などのナビゲーションに加え、交通機関やショッピングモールや遊園地等、各支援サービスとの協力を進めています。この度の受賞、『CES2023』への出展を経て、より多くの方に本商品を知っていただき、本商品が世界中の視覚障がい者にとって自分らしく生きるための一助となることを期待しています。





CES出展商品|視覚障がい者向け歩行ナビゲーション「あしらせ」~靴にデバイスを装着し、足への“振動”と音声で目的地へ誘導~



「あしらせ」は、視覚障がい者の方が「1人で自由に歩ける」ことを実現すべく開発した、歩行ナビゲーションシステムです。デバイスをご自身の靴に装着し、Ashirase専用のスマホアプリに目的地を入れると、振動で進行方向を教えてくれます。









視覚障がい者の方は、進行方向の確認と同時に、聴覚や触覚を通じて周りへ注意を払う必要があるため、新しい目的地に行くことを諦めてしまう方がいらっしゃいます。本商品は進行方向を振動や音声で伝えてくれるので、行ったことのある場所と同様、ルート確認の負担を減らし、周りに注意を払うことに専念できるよう開発しました。







商品名:あしらせ

提供時期:先行販売モデルは2022年1月予定(200台程度)

サービス特徴

・靴にデバイスを装着し、アプリと連携。足への振動で目的地に誘導

・言語レスのため、世界中の方に使っていただける仕様

・2022年度グッドデザイン賞 金賞

・歩行者がより安全確認に集中できるよう、ルート情報を足元から直感的に伝えることで、これまで苦労していたルート確認の作業負担を軽減





概要動画: https://youtu.be/2DwOW-ZJfgs











今後の展望



当社は現在、視覚障がい者の方々が「1人で自由に歩く」ことができる未来を実現できるよう、開発・協業を進めています。

2023年1月に先行販売モデルをローンチ後、国内ではショッピングモールや遊園地に視覚障害者向けのナビゲーションルートをつくることができないかという試みを行うほか、交通機関と協力し、長距離の移動先でも体験をしていただけるよう、一時レンタルの仕組みを進めています。

将来的には「あしらせ」の強みである、振動型歩行ナビゲーションというインターフェースを活かし、海外進出も進めていく予定です。当社は今回の『CES2023』への出展を契機に、国境を越え、世界中の視覚障がい者の方が、障がいを理由に何一つ諦めることなく、自分らしい人生を歩んでいただけるような支援ができたらと考えています。







会社概要



当社は、「自分を好きになれて、他者を尊敬できる。そんな人たちであふれた社会」をビジョンに、心身ともに“歩み続ける”ことが人の豊かさに通じると考え「人の豊かさを“歩く”で創る」をミッションに掲げています。その第一歩として、現在は視覚障がい者の方が心身ともに”歩み続ける”ことを支援できるよう、歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」のサービス提供を行なっています。



<会社概要>

・社名 : 株式会社Ashirase(アシラセ)

・代表者 : 代表取締役 千野歩

・本店所在地: 東京都墨田区横川一丁目16-3 センターオブガレージ Ground07

・設立 : 2021年4月

・資本金 : 約1億7750万円

・事業内容 : 歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」の開発、販売、運用

・HP : https://www.ashirase.com/





※The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.



