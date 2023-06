[株式会社スーパーネットワーク]

海外ドラマ専門チャンネル『スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ』は、2023年夏に人気アクション・サスペンス3シリーズの最新シーズンを3か月連続で独占日本初放送いたします。



2023年の夏にスパドラで独占日本初放送することが決定したのは、ジェームズ・スペイダー主演人気アクション・サスペンスの最終章となる「ブラックリスト ファイナル・シーズン」、大ヒットシリーズ「NCIS ネイビー犯罪捜査班」の最新スピンオフで、常夏の島ハワイを舞台に凶悪犯罪に挑む「NCIS: ハワイ シーズン2」、「クリミナル・マインド」モーガン役でおなじみのシェマー・ムーア主演の人気ド迫力アクションシリーズ「S.W.A.T. シーズン6」の3シリーズ!それぞれが本国アメリカで放送されたばかりの最新シーズンを日本で最速放送いたします。ぜひスーパー!ドラマTVだけでしか見られない最新作をお楽しみください!



■「ブラックリスト ファイナル・シーズン」(原題:THE BLACKLIST Season 10)



「ブラックリスト ファイナル・シーズン」独占日本初放送

2023年7月25日(火)22:00より独占日本初放送スタート!

【二カ国語版】毎週火曜 22:00 ほか 【字幕版】毎週火曜 24:00 ほか

エミー賞受賞ジェームズ・ スペイダー主演のアクションサスペンス超大作ついに完結!最終シーズンはどんな結末を迎えるのか!?

2013年秋、全米ネットワークNBCにて放送スタートし、本格派の超大型アクション・サスペンスとして人気を博してきた。最終章となるファイナル・シーズンではこれまでの「ブラックリスト」の集大成となり、エンディングに向けた軌跡が集約。凶悪犯罪者”ブラックリスター”たちに狙われることになったレディントンはどう危機を乗り超えていくのか。未だに明かされていないレディントンの正体とは…?最終シーズンとなる本作でその正体が明らかになるのか、今までの伏線回収にも注目だ。



■「NCIS: ハワイ シーズン2」(原題:NCIS: Hawai'i Season 2)



「NCIS: ハワイ シーズン2」独占日本初放送

2023年8月より独占日本初放送スタート!

日本でも人気の高い「NCIS」シリーズ!最新作は常夏のハワイが舞台!

ハワイを舞台に、 「NCIS」シリーズ初の女性リーダー、ジェーン・テナント率いるNCISパールハーバーチームが米海軍に関する凶悪事件に挑む人気作。主人テナントの日本語吹替えは引き続き人気声優の水樹奈々が担当する。

シーズン2では大人気シリーズ「NCIS ネイビー犯罪捜査班」「NCIS: LA 極秘潜入捜査班」との合同捜査をテーマにしたクロスオーバーエピソードも!ワシントンからはニック・トーレスやジェシカ・ナイト、LAからはカレン・Gとサム・ハンナら人気キャラクターが登場し、どのように協力していくのか注目だ。



■「S.W.A.T. シーズン6」(原題:S.W.A.T. Season 6)



「S.W.A.T. シーズン6」独占日本初放送

2023年9月より独占日本初放送スタート!

シーズンが進むごとに視聴数もUP!LAを舞台に精鋭S.W.A.T.チームが凶悪犯罪に挑むド迫力アクションドラマ!

ロサンゼルス市警察所属の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.チームの活躍を描く人気アクションシリーズ。「クリミナル・マインド」モーガン役で人気を博したシェマー・ムーアが強靭で優秀なリーダー、ホンドーを演じている。

シーズン6はタイでの遠征ストーリーからスタート。合同演習をするためバンコクを訪れたホンドーらは、ロサンゼルスと関わりのある麻薬組織と遭遇し捜査をしていくことになる。今シーズンも引き続き映画並みのアクションに注目!



今年の夏もスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにご注目ください!



