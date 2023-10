[株式会社エクスクラン]

溝の口は神奈川県川崎市に位置し、商業施設や公園、住宅地が調和したエリアです。

この地域は都心へのアクセスが良く、多くの住民が生活しています。

多くの住民の中には健康意識の高い人も多く、パーソナルジムの需要が高まりジムの数も増えています。



本記事では、9月から開始したキャンペーン情報と、溝の口の人気おすすめパーソナルジム8選をご紹介していきます。

店舗ごとの特徴や料金などわかりやすく紹介しますので、ぜひパーソナルジム選びの参考にしてみてください。



株式会社エクスクランは、親会社である株式会社GIVETHEWORLDが正規取扱店を務めるBEYONDにて、本キャンペーンを開始しました。





溝の口のおすすめパーソナルジム一覧|比較表

今回、ご紹介する溝の口のおすすめパーソナルトレーニングジム8選はこちらです。

入会金を含む1回あたりの料金の安い順に、トレーニング時間と入会金と合わせてご紹介いたします。



詳しい料金プランについては各パーソナルジムのホームページをご確認ください。

※1回あたりの合計金額は、入会金をコースの回数で割った金額と1回あたりの金額を足した数値となっています。

※上記全て税込表示です。

※上記は全て1回あたりの料金です。

※セミパーソナルジムという形式で完全なパーソナルジムではないジムも含まれています。



溝の口のおすすめパーソナルジム8選

溝の口には数多くのパーソナルジムがありますが、その中でもおすすめのパーソナルジム8選をご紹介します。



BEYOND(ビヨンド) 溝の口店【2023年9月初回限定キャンペーン実施中】





BEYOND 溝の口店の特徴

・入会金0円、月々4,300円~、体験トレーニングが初回限定無料!

・ライフプランニングコースの他に回数券(1回8,250円~)もあるので、自分に合ったプランの選択が可能

・「溝の口駅」徒歩4分とアクセスの良さが抜群

・大会受賞者や多数資格取得者が在籍



BEYOND溝の口店では単に痩せるだけでなく、ご自身の理想のシルエットに向けて

健康的なボディメイクをお手伝いします。

脂肪は減りながら筋肉量は増え、メリハリの効いた曲線美を手に入れると同時に、

より痩せやすくリバウンドし難い理想的な体質を手に入れることができます。



日本のフィットネスシーンを牽引する有名選手兼トレーナー達が、完全マンツーマンで提供する"BEYONDならではの一流メソッド"により、綺麗で健康的なボディメイクを実現させます。



BEYOND 溝の口店の料金



通常11,000円の体験トレーニングが≪初回限定無料≫!!

BEYOND 溝の口店料金はこちら →https://beyond-mizonokuchi.com/



ELEMENT





ELEMENTの特徴

・トレーニングに必要な衣類などは全てレンタル無料なので手ぶらで気軽に通える

・入会者の90%以上の方が初心者なので初心者に優しい指導を徹底している

・1回のトレーニングが30分で気軽に通いやすい



ELEMENTでは、お客様一人ひとりに最適なオーダーメイドのトレーニングプログラムを提供しています。

運動経験が無かったりトレーニング初心者の方でも安心して通えるよう、空間作りやトレーナーの接客面を徹底しています。

1日30分からのパーソナルトレーニングで運動を楽しく習慣化していきたい、という方にオススメのジムです。



ELEMENT



公式サイトはこちら ▶

https://element-gym.com/element-top/gym/takatsu/



エクササイズコーチ溝の口店







エクササイズコーチ溝の口店の特徴

・1回たった20分の短時間×超効率のパーソナルトレーニング

・AIマシンで最適な運動レベルを人工知能が徹底的にプログラム

・各種レンタルが無料なので手ぶらで来店ができる



エクササイズコーチ溝の口店では、最新のテクノロジーを駆使したマシンがあなたに最適なトレーニングを提供しますので、より効果的で効率的なダイエットが実践できます。

専用のアプリでは食事管理も行っていて、写真をもとにトレーナーが食事内容を見てフィードバックします。

徹底した食事指導とAIによるサポートを受けて短期間で効率よく鍛えたい方におすすめのジムです。



エクササイズコーチ溝の口店



公式サイトはこちら ▶

https://exercisecoach.co.jp/store/mizonokuchi/



PERSONAL TRAINING STUDIO U





PERSONAL TRAINING STUDIO U の特徴

・週1回で成果が出やすい女性専門のパーソナルジム

・多くのトレーナーの中から厳選されたトレーナーのみ採用、質の高いトレーニングを実現

・完全個室の為、人目を気にせずにトレーニングが可能



PERSONAL TRAINING STUDIO Uでは、厳選されたスタッフによる質の高いトレーニングによって最短でダイエット効果を目指すためのプログラムを提供しています。

週1回からの運動でも、3ヶ月以内に成果を出すことを目的に徹底して指導しています。

短期間で無理のないトレーニングで痩せたい人にとってオススメのジムです。



PERSONAL TRAINING STUDIO U



公式サイトはこちら ▶

https://p-studio-u-mizonokuchi-takatsu.com/



TRYFIT







TRYFITの特徴

・平日は夜10時まで営業しているので仕事終わりでも通いやすい

・シェイプアップやボディメイクなどお客様のニーズに柔軟に対応

・カフェスペースが完備されていて休憩中にリラックスできる



TRYFITでは、セミパーソナルフィットネスジムという形式をとっており、トレーナー1人に対して、最大3人のお客様を指導するトレーニングシステムとなっています。

エアロビクスなどのグループレッスンとは違い、お客様それぞれに最適なオーダーメイドなメニューを作成し、それを安全かつ効果的に行っていただけるように指導しています。

なるべく価格を抑えてトレーニングをしたい方にとってオススメのジムです。



TRYFIT



公式サイトはこちら ▶

https://www.tryfit.jp/



PLUME溝の口







PLUME溝の口の特徴

・日本トップレベルのボディビル実績を持ったトレーナーが在籍

・無理な制限なく食べて痩せる食事指導付き

・全額返金保証制度あり



PLUME溝の口では、「綺麗なダイエット」を実現するために理想のシルエット作りや持続可能な健康の実現、決してリバウンドさせないことを重視して指導しています。

科学的根拠に基づいたアプローチで効果的かつ短期間で痩せたい方にオススメのジムです。



PLUME溝の口



公式サイトはこちら ▶

https://plumegym.com/



スポーツジムコスモス





スポーツジムコスモスの特徴

・創業40年近くの歴史と実績が豊富なパーソナルジム

・珍しい加圧トレーニングの専門店

・JR武蔵溝ノ口駅から徒歩5分の好立地



スポーツジムコスモスは、1986 年にボディビルジム創業、1996 年に加圧トレーニング導入と、パーソナルジム業界の中では歴史のある老舗のジムです。

長年の経験に培ったノウハウと実績のもと、「より多くの方に真の健康を提供し続ける」という理念のもとお客様の体作りをサポートしています。



スポーツジムコスモス



公式サイトはこちら ▶

http://www.kaatsu-cosmos.com/shop/mizonokuchi



RIZAP WOMAN









RIZAP WOMANの特徴

・本来の人間の骨格に戻し根本からカラダを改善してくれる

・独自の『NOUVSTメソッド』で骨格を正しく動けるように指導してくれる

・30日間の全額返金補償制度あり



RIZAP WOMANでは、従来のトレーニング法とは異なる独自のNOUVSTメソッドを元に、体を根本から改善してくれるジムです。

他のパーソナルトレーニングやジムに通ったけれど効果が出ない、という方にオススメのジムです。



RIZAP WOMAN



公式サイトはこちら ▶

https://rizap-woman.jp/



溝の口で自分に合ったパーソナルジムの選び方



溝の口には数多くのパーソナルジムが存在します。

その中でも自分にぴったりのパーソナルジムを選ぶためには、以下の8つのポイントを意識しましょう。



選び方1.|自分に合った適切な指導をしてくれるか

パーソナルジムでは通常のジムとは違って、トレーナーとマンツーマンでトレーニングを続けていくことになります。

トレーナーが自分に合った適切な指導をしてくれるかどうかが、身体作りの成否にかなり関わってきます。



そのため、体験に参加した際にしっかりとカウンセリングをしてくれて、自分に合った適切な指導をしてくれるパーソナルジムを選ぶことをおすすめします。



選び方2.|食事の指導もしてくれるか

トレーニングやダイエットの効果を高めるためには、食事面での管理も欠かせません。

パーソナルジムではトレーニングの指導はもちろんしてくれますが、日々の食事のサポートまでは行っていないジムもあります。

トレーニングだけではなく、日々の食事の管理や食べるべき食事のアドバイスまで行ってくれるパーソナルジムを選びましょう。



選び方3.|プライバシーへの配慮

パーソナルジムに通う女性にとっては、プライバシーへの配慮も大切な要素になります。

周囲の人に自分がトレーニングをしているところを見られたくない、という女性は多いのではないでしょうか。

そういった場合には、外から見えないような工夫がされていたり、完全個室で運営されていたりするパーソナルジムであれば周囲の目を気にすることなく安心して通うことができます。



選び方4.|通いやすいかどうか

パーソナルジムでトレーニングを行う場合、1度行って終わりではなく定期的に通い続ける必要があります。

その際、女性のトレーナーが在籍していたり環境面が整っていたりしても、職場や家から遠くて気軽に通えないジムでは意味がありません。

最低限の条件として、職場や自宅から通いやすいジムを選ぶようにしましょう。

駅からのアクセスがいいジムが特におすすめです。



選び方5.|女性トレーナーが在籍しているかどうか

女性にとって、異性のトレーナーに指導されることに抵抗を感じる方も少なくはありません。

そういった場合でも女性のトレーナーが在籍していれば、安心してトレーニングをすることができるでしょう。

ホームページのトレーナー紹介を見たり、体験の際に女性のトレーナーが在籍しているかどうかを確認して安心通えるジムを選びましょう。



選び方6.|予約が取りやすいか

人気の高いパーソナルジムでは人が集中するため会員数が多く、ジムでは予約が取りにくくなってしまうこともあるでしょう。

予約がなかなか取れず、通いたい日に通えない状態が続いてしまうと、トレーニングを続けるモチベーションが落ちてしまうかもしれません。

定期的にパーソナルジムに通ってトレーニングを続けるためにも、webで予約状況を確認できる、といった予約が取りやすいパーソナルジムを選ぶようにしましょう。



選び方7.|衛生面の設備が整っているか

女性にとっては、ジムの環境の中で衛生面の設備が整っているかどうかは大きな問題です。

ジムでトレーニングを行った後は汗をかき、メイクも崩れてしまいます。

特に夏場は多くの汗をかいてしまうため、シャワーブースがあるジムであればトレーニング後にサッパリとして帰ることができるでしょう。

また、崩れてしまったメイクを直すためのメイク直しの環境も完備されているとなおいいです。



ビヨンド溝の口のパーソナルジムに関するよくある質問(Q&A)



Q1. プログラムを受けているはどのくらいの年齢層の方が多いですか?

20代後半~30代の方が多くいらっしゃいますが、もちろん年齢は問わずパーソナルトレーニングにご参加いただけます。



Q2.興味はあるのですが、はじめてなので不安です。

BEYONDでは、はじめての方向けに無料カウンセリングと体験トレーニングを行なっております。

どちらでもお気軽にお問い合わせください。

無料カウンセリング・体験トレーニング後の執拗な勧誘は一切ございませんので、安心してご参加ください。



Q3.トレーニングには何を持っていけばよいですか?

シューズ、水分だけ持って来て頂ければ大丈夫です!



Q4.施設を利用するにあたって注意点やルールはありますか?

ご利用の皆様の安全への配慮から、酒気帯びや健康状態を害しておられる方、そのほか運動することに好ましくない方への来店はお断りしております。



Q5.マッチョではなく、スラッとしたスタイルになりたいのですが大丈夫でしょうか?

はい、全く問題ございません。

BEYONDトレーナーは筋骨隆々なマッチョになる方法を熟知してますが、それは裏を返せばどうしたらそうならないかを熟知しているとも言えます。

トレーニングでインナーマッスルを中心に鍛えることで姿勢改善・代謝アップをしながら、BEYOND流食事管理と適切な有酸素運動、より効果を高めたい場合にはサプリメントも取り入れながら、最短ルートで理想の体へと導きます。



まとめ

パーソナルジムにはそれぞれのジムで特徴の違いがあり、料金やアクセス、メリットもそれぞれですので、自分にとって最適なジムを吟味しましょう。



