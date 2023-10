[株式会社日本パブリックリレーションズ研究所]

第6回ベネズエラ映画祭が10月29日、東京・原宿のCAPSULE劇場で開催されます。ニコ・マンサーノ監督「Me & the Beasts (Yo y las bestias)」およびアドリアン・ヘイエル監督「Juan」の2作品の上映が予定されています。



上映時間はそれぞれ、同日午後3時「Juan」と午後6時「Me & the Beasts」。



「Me & the Beasts」はファンタジー風の音楽ドラマで、かすんだポップな夢と鮮明なインディーの現実を交互に描いています。主人公の若いミュージシャンが、現代のベネズエラが抱える複雑な現実に直面しながら、独自の音楽性を追求していきます。



ベネズエラ映画祭(運営責任者: ルサ・メディナ)は、各国に在住するベネズエラ人有志のボランティアグループで運営されており、ベネズエラ文化のより深い理解を通じて、ベネズエラと日本との間で文化の架け橋となることを目指しています。



チケットは venfilmfestjapan.com 、イベント詳細は @VenFilmFestJapan を参照ください。

