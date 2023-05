[THE CLINIC]

3次元タイトニングで顔や身体のたるみを切らずにしっかり引き締め



ボディデザインにこだわり、脂肪吸引の国内技術指導も務める美容外科クリニック THE CLINIC(東京/名古屋/大阪/広島/福岡)が、東京院(東京都港区西麻布)で先行し、顔や身体のたるみを強力に引き締める切らないタイトニング機器「エンブレイスRF」を新たに導入いたしました。

皮膚表面から高周波や超音波で働きかける施術は多くありますが、エンブレイスRFは身体の深部から特殊なラジオ波を照射します。脂肪や線維組織に直接アプローチすることで、たるみはもちろんセルライトの改善も期待できます。より理想的なボディラインに近づくことができる施術が、またひとつ追加されました。







たるみ&セルライトに有効な「エンブレイスRF」とは





エンブレイスRFは、FDA(日本の厚労省にあたる米国の政府機関)が承認する技術を用いたラジオ波によって皮膚だけでなく、真皮・脂肪・皮膚から筋膜までを垂直につなぐ線維組織を引き締める、3次元の強力なタイトニングを実現した医療機器です[1]。

脂肪はかなりの高熱でなければ収縮しません。ただ皮膚表面からその熱エネルギーを照射することは火傷のリスクを伴います。その点、エンブレイスRFでは専用ハンドピースによって、脂肪層に刺入した針のような極細カニューレ先端の電極から直接、脂肪の分解と収縮に必要な加熱が可能です。さらに皮膚表面に当てたもう一つの電極に向かって、線維組織や真皮の収縮に適度な温度勾配を生じさせることで、安全に効率良く引き締めることができます。





頑固なセルライト除去に有効な理由





セルライトの原因は、肥大化した脂肪細胞と硬くなって脂肪に絡みついたてしまった線維組織にありますが、エンブレイスRFではこれらの改善が期待できます。

なぜなら、脂肪の分解に最適な温度のラジオ波を直接照射することで、肥大化した脂肪のリモデリング(分解・収縮してきれいに再構築)が可能だからです。また、このエンブレイスRFの熱エネルギーによって硬く絡みついた線維組織のコラーゲンが収縮することで、皮膚と筋肉の結合が正常な状態を取り戻します[2]。





脂肪吸引との併用でより理想に近いボディデザインに





エンブレイスRFだけでも強力なタイトニング効果やセルライト改善は期待できますが、脂肪量が多い場合は、脂肪吸引との併用がおすすめです。脂肪吸引で不要な脂肪を徹底除去できることに加え、皮膚のたるみはエンブレイスRFの引き締め効果で予防・改善することが可能です。両施術の相乗効果で、よりご希望のイメージに近い理想の仕上がりが期待できます。

お一人おひとり脂肪のつき方や皮膚の状態、お悩みやご希望も異なりますので、無料カウンセリングにて医師がしっかり診察し、最適な施術プランをご提案いたします。



たるみ解消&セルライト除去で最高の夏を!

「たるみを解消したいけど傷痕を残したくない」「しっかり細くなってセルライトもなくしたい」など、夏本番までにどうにかしたいとお悩みの方はお気軽にご相談ください。ただいま新施術リリース記念として、脂肪吸引併用の特別メニューもご紹介中です。なお、今後の申し込み状況によっては予告なく受付を終了させていただく可能性もありますこと、ご了承ください。



https://www.theclinic.jp/contents/embracerf/

https://www.theclinic.jp/campaign/#embracerf





<出典>

[1] Paul M, Blugerman, G., Kreindel, M., Mulholland RS. Three-Dimensional Radiofrequency Tissue Tightening: A Proposed Mechanism and Applications for Body Contouring. Aesth Plast Surg. 2011, 35:87-95.

[2] Michael Kreindel, Stephen Mulholland. The Basic Science of Radiofrequency-Based Devices. Mar 9, 2021



注)

■本施術は自由診療です。また、未承認医薬品等に該当します。

■本施術に関する医療機器は、国内代理店より入手しています。

■本施術に用いる医療機器はFDAの承認を得ており一定の安全性が認められています。

■施術費用/1部位あたり:¥380,000(税込 ¥418,000)

■服作用/リスク:疼痛、浮腫、内出血、色素沈着、熱傷、知覚障害、凸凹、たるみ、引き攣れなど。

(※この他にも予期しない症状が現れる可能性があるので、術後異常を感じた際には速やかにご相談ください。)







---



THE CLINICは、脂肪吸引、脂肪豊胸、脂肪注入によるエイジング治療など脂肪を活用する美容施術を提供している美容外科クリニックです。「整形美から自然美へ」をコンセプトに、人工物を使わないナチュラルな美しさを追求した治療をご提案しています。人生を美しく、より豊かにすることを目指し、美容施術を通じてゲストの皆さまがご満足いただけるよう、最適なサービスを提供いたします。



https://www.theclinic.jp/?utm_source=press&utm_medium=20230519_embrace

https://www.instagram.com/theclinic_tokyo/

https://cline-app.com/qr-codes/673bfaf4b36f961037188d12db4ee2d6/preview



