認定NPO法人ピッコラーレ(所在地:東京都豊島区、代表:中島かおり、以下ピッコラーレ)は、2023年11月21日(火)に設立5周年を迎えます。設立5周年記念日当日には、「ピッコラーレ5周年記念イヤーキックオフイベント」を開催します。





認定NPO法人ピッコラーレは、「にんしん」をきっかけに、誰もが孤立することなく、 自由に幸せに生きることができる社会の実現を目指して活動しています。



子どもの虐待死で最も多いのは、生まれたその日になくなる命。加害者となってしまった実母のほとんどが、母子手帳未交付・妊婦健診未受診でした。このような妊婦の孤立をなくしたいーそういった想いから、東京に信頼でき、継続して当事者を支える妊娠葛藤相談窓口をつくることに賛同した、助産師6名、社会福祉士1名が集まり、任意団体「にんしんSOS東京」を2015年9月に立ち上げ、クラウドファンディングREADYFOR(レディーフォー)にて準備金を募り、多くの方のご支援のもと、同年12月1日に妊娠葛藤相談窓口「にんしんSOS東京」をスタートしました。以来、365日年中無休で全国から相談を受け付けています。翌2016年3月には任意団体を一般社団法人化(一般社団法人にんしんSOS東京の設立)。その後、2018年11月21日、公益性の高い事業をさらに幅広く展開していくことを目的に、「特定非営利活動法人(NPO法人)ピッコラーレ」を設立、「一般社団法人にんしんSOS東京」より全ての事業を移管し、運営を継続しています(「一般社団法人にんしんSOS東京」は事業移管後に解散)。そして昨年12月6日には、所轄庁の東京都より承認をうけ「認定NPO法人」を取得しました。



「にんしんSOS東京」からはじまった活動も、現在では、中絶後の相談窓口「PUPU」、居所のない妊婦のための居場所「ぴさら」(居場所事業 project HOME )、包括的性教育を地域で実践する出張保健室「ピコの保健室」など現場の活動を広げ、現場における実践の積み重ねから見えてきたことを研修・啓発事業、調査研究・政策提言事業を通して社会に発信し、新たな制度化を含む社会の変容にも結び付けてきています。



ピッコラーレは、今月21日に設立5周年を迎えます。今回、設立5周年を迎えるにあたり、若年妊婦の居場所「ぴさら」の卒業生がスタッフと一緒に記念ロゴを制作しました。

「2匹のダンゴウオがピッコラーレを一生懸命支えているけれども、本当は2匹のダンゴウオだけで支えるのは大変。「にんしん」が困りごとになる社会のその先にいくために、これからもっともっといろんな人に参加してもらって頼り合いながら、進んでいけたらいいね!」

そんな話をしながら作りあげました。



ピッコラーレは、これまで私たちの活動に心を寄せ、関わり支えてくださった皆さまと共に、この5周年をお祝いし、これからの5年を一緒に考えていきたいと思っています。



まずは、設立記念日となる11月21日、以下のとおりイベントを開催します。ピッコラーレの理事3名が5年間を振り返り、これまでの活動と今後についてお話します。当日はYoutube、Facebook、X(旧Twitter)で同時配信しますので、多くの皆さまにご参加いただけますと幸いです。



【ピッコラーレ5周年記念イヤーキックオフイベント概要】

日 時:2023年11月21日(火)19:30~20:30



登壇者:

中島かおり(ピッコラーレ代表理事)

土屋麻由美(ピッコラーレ理事)

松下清美(ピッコラーレ理事)



会 場:以下のピッコラーレのSNSで同時生配信

Facebook: https://www.facebook.com/piccolare/

X(Twitter): https://twitter.com/piccolare

Youtube:https://youtube.com/@piccolare?si=Y2da7MhpLrcgDEh2



申 込:不要(SNSをフォローして当日をお待ちください)



参加費:無料









なお、現在、ピッコラーレでは、事業全体にかかる資金を集めるためのクラウドファンディングを以下のとおり実施しています。



【クラウドファンディング概要】

タイトル:

「誰にも頼れない」妊娠をなくしたい。相談から途切れない支援を一緒に



目標寄付金額:

1,000万円(寄付金控除型 / All or Nothing形式)

※All or Nothing形式は、期間内に集まった支援総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が支援金を受け取れる仕組みです。



クラウドファンディング実施期間:

2023年11月1日(水)11:00~12月22日(金)23:00 51日間



資金使途:

1.事業費 800万円(80%)

内訳:相談支援事業(35%)、project HOME(居場所)事業(35%)、政策提言・研修その他(10%)

2. 管理費 200万円(20%)



リターン:

3,000円~1,000,000円まで計8コース

「2023年度年次報告書」「居場所の運営で工夫について現場メンバーと話す会へご招待」「HOMEご招待」など



クラウドファンディングページ:https://readyfor.jp/projects/piccolare2023









■ピッコラーレとは

認定NPO法人ピッコラーレは、「にんしん」をきっかけに、だれもが孤立することなく、自由に幸せに生きることができる社会の実現を目指して、4つの事業に取り組んでいます。妊娠葛藤相談支援事業(にんしんSOS東京/にんしんSOS埼玉/にんしんSOSちば)では、妊娠にまつわる全ての「困った・どうしよう」に寄り添うことをミッションに365日メールと電話で相談を受け付けています。また、相談支援員の育成を目的とした研修の開催や、相談窓口から見える課題を社会に広く伝えるための啓発活動として「妊娠葛藤白書」(2021年4月)や「若年妊婦のための居場所ぴさら~3年間のあゆみ」(2023年6月)の制作・発行しました。そして2020年度からは、居所のない妊婦のための居場所づくり「project HOME」のHOME第一号「ぴさら」(豊島区)を運営しています。



<団体概要>

名称:認定NPO法人ピッコラーレ(旧 一般社団法人にんしんSOS東京)

設立:2018年11月

代表理事:中島かおり

理事: 石川治江・宗祥子・土屋麻由美・松下清美・花屋雅貴

事業内容:妊娠葛藤相談、居場所づくり、研修・啓発、調査・政策提言

URL:https://piccolare.org/



