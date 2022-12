[合同会社VYT]

2023年1月24日(火)~1月29日(日)/全11回公演/アトリエファンファーレ東新宿にて上演。



合同会社VYT(本社:東京都渋谷区、代表:辻畑利紀)は2022年12月、アイドル事業に続き「演劇エンタメ」を中心とした第二事業部「Planet planning」の立ち上げを決定。

2023年1月に第一弾目の主催公演をアトリエファンファーレ東新宿にて上演することを発表致しました。





◆「Planet planning」とは・・・?



Planet planning(プラネットプランニング)は、合同会社VYT 第二事業部の名称であり、既存より行なって参りました、

・アイドル/モデル/俳優のマネジメント

・女性アイドルグループ運営

・ダンス振付/レッスン

・アイドルライブへのVJ演出(映像演出)

・アイドル対バンイベントの開催

などの上記事業に加え、『演劇エンタメを軸に「舞台公演」「舞台/映画の上映会」「イベント」等の企画/開催を行う為に設立」されました。

今後は既存事業との相乗効果を図り更なる発展を目指します。

公式サイト:https://www.vytpro.com/planetplanning



◆「プロデュース企画"96×stage」



2020年にスタートした川畑亮人によるプロデュース企画"96×stage(クロステージ)"は、今回、事業部の立ち上げと共に 作品のプロデュースなど幅広く担当し、3年ぶりの「完全オリジナル長編作品」を上演致します。

公式Twitter:https://twitter.com/96xstage



◆「プロデューサー/川畑亮人さん・コメント」



「その創造空間が観る人の月日や時間に近く、寄り添い、そして自然と交わること」をコンセプトにジャンルを問わない ステージ空間、をコンセプトにキックオフ公演を行ったのが2020年1月23日。あれから3年かかり、コロナ第一波に見舞 われ中止となったの本公演のリベンジを、ようやく果たすことが出来ます。 そしてまさに本作は、目的はおろか、希望を見失ってしまい、そこからどう自分自身を形成していくのかという、混沌とした現代における悩みを主題にしたものです。 "交わる"ということは時には人を傷つけます。しかしそれがいつかの深みとなり、いつかの行動に影響を及ぼしていくは ずです。そんな空間になる6日間・11公演。劇場でお待ちしております!



◆「本公演のストーリー&イチオシポイント!!」

ヨーロッパを旅するカメラマンの主人公リオが、各国を旅しながら失った情熱と自身の目的を、人々との出会いを経て、 その人生の"枠組み"について向き合うという物語。 全4チーム編成での11公演と何度観ても新しい要素がある本作の主人公・リオ役を演じるのは、24~27日公演 勝賀瀬彩 莉、28~29日公演 千疋隼人。また本作の特徴は、"scenery"という、俗に言うアンサンブルのポジションも主にメインキ ャスト数名が担うこと。これがまさに作品の情景の奥行きを深めるという。チケットは12月24日から発売され、特典の 付いた数量限定のプレミアムチケットも用意されている。





◆舞台『My Frame』公演概要







公演タイトル:舞台『My Frame』Produced by 96xstage

特設サイト:https://www.vytpro.com/my-frame

公演期間:2022年1月24日(火)~1月29日(日) 公演回数:全11回公演 劇場:アトリエファンファーレ東新宿(東新宿駅徒歩30秒)

脚本/演出:AKI

キャスト:全17名

千疋隼人 勝賀瀬彩莉 HAKU 星乃まみ 川島萌 河野亜季子 水川華奈 円田はるか 梶谷唯 大貫紗貴 清水弘樹 古梨柚希 NATSUMI 野口湧生 花岡ショー 一之瀬嘉仁 川畑亮人



◆チケット情報について

プレイガイド:カンフェティ

販売公式サイト:https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70342&



◆豪華特典付きのプレミアムチケットについて

【期間•数量限定販売】

販売期間:2022年12月31日23:59まで(プレミアムチケットのみ)

プレミアムチケットは全4特典付。

1.優先入場(開演35分前に必ずお越しください)

2.全キャストの名前入りスタッフTシャツ(色違い/非売品)

3.指定キャスト分アナザーカットブロマイド1枚(非売品)

4.ビジュアルフォトブック(非売品)

※枚数限定となりますのでお求めはお早めに!



【公演スケジュール】

1月24日火19:00 A

1月25日水 19:00 A

1月26日木 14:30 A☆

1月26日木 19:00 A

1月27日金 14:30 B☆

1月27日金 19:00 B

1月28日土 15:00 C☆

1月28日土 19:30 D

1月29日日 11:30 D

1月29日日15:30 C

1月29日日 19:00 C (☆→アフタートーク回)



【Aチーム】

リオ・・・勝賀瀬彩莉

マキ・・・古梨柚希

レオ・・・HAKU

ショーン・・・野口湧生

ヴィッキー・・・河野亜季子

ダニエラ・・・川島萌

エマ・・・水川華奈

リリコ・・・星乃まみ

キジ・・・NATSUMI

アキ・・・一之瀬嘉仁

scenery・・・古梨柚希 HAKU 野口湧生 河野亜季子 川島萌 中島菜摘



【Bチーム】

リオ・・・勝賀瀬彩莉

マキ・・・川畑亮人

レオ・・・HAKU

ショーン・・・野口湧生

ヴィッキー・・・NATSUMI

ダニエラ・・・古梨柚希

エマ・・・円田はるか

リリコ・・・星乃まみ

キジ・・・大貫紗貴

アキ・・・一之瀬嘉仁

scenery・・・川畑亮人 HAKU 野口湧生 NATSUMI 古梨柚希 大貫紗貴



【Cチーム】

リオ・・・千疋隼人

マキ・・・清水弘樹

レオ・・・川畑亮人

ショーン・・・花岡ショー

ダニエラ・・・NATSUMI

ヴィッキー・・・古梨柚希

エマ・・・勝賀瀬彩莉

リリコ・・・星乃まみ

キジ・・・大貫紗貴

アキ・・・一之瀬嘉仁

scenery・・・勝賀瀬彩莉 川畑亮人 野口湧生 NATSUMI 古梨柚希 大貫紗貴



【Dチーム】

リオ・・・千疋隼人

マキ・・・清水弘樹

レオ・・・川畑亮人

ショーン・・・花岡ショー

ダニエラ・・・河野亜季子

ヴィッキー・・・川島萌

エマ・・・梶谷唯

リリコ・・・星乃まみ

キジ・・・大貫紗貴

アキ・・・一之瀬嘉仁

scenery・・・勝賀瀬彩莉 川畑亮人 野口湧生 NATSUMI 古梨柚希 大貫紗貴





【アフタートーク 登壇キャスト】

1月26日 14:30公演

勝賀瀬彩莉 古梨柚希 水川華奈 HAKU 川島萌 河野亜季子

MC 川畑亮人



1月27日 14:30公演

星乃まみ 円田はるか 大貫紗貴 NATSUMI 野口湧生 HAKU

MC 川畑亮人



1月28日 15:00公演

千疋隼人 清水弘樹 一之瀬嘉仁 川畑亮人 星乃まみ

MC 花岡ショー



◆舞台『My Frame』公演特設サイト

https://www.vytpro.com/my-frame



◆公式Twitter

・Planet Planning

https://twitter.com/plapla_stage

・96xstage

https://twitter.com/96xstage



◆クレジット

プロデュース:川畑亮人

脚本・演出:AKI

振付:HATSUNE

スチール:AKI

制作:伊藤梢



主催:Planet Planning

協力:96×stage



