[Moloco G.K.]

モバイルDSP事業成長のために日本向け代理店プログラムを開始



モバイルビジネスの成長と成果を機械学習で最大限に支援するMoloco(本社:米カリフォルニア州レッドウッドシティ、共同創業者・CEO:Ikkjin Ahn、日本事業責任者:坂本 達夫、以下 Moloco)は、モバイルDSP事業成長のために日本向け代理店プログラムを開始し、株式会社サイバーエージェント、グリーアドバタイジング株式会社(順不同)の2社を初の「公認代理店」と認める旨を発表しました。









「Moloco 公認代理店」とは



Molocoは2013年、元Googleの機械学習エンジニアにより設立されました。日本事業は2019年にスタート。

その後順調にビジネスを拡大させ、グローバルで12四半期連続で黒字を達成、第三者機関からの発表では規模・品質ともに常に上位に位置付けられています。



「Moloco公認代理店」とは、Molocoの日本市場でのモバイルDSP事業成長をさらに加速させるべく、Molocoを取り扱う日本の広告代理店の中で、特に優れた販売実績・運用経験を保有し、広告主の広告効果・マーケティング支援において、特に高い信頼性のある広告会社・代理店に対し、公式に認めるものです。



「Moloco 公認代理店」一覧(順不同)



株式会社サイバーエージェント

グリーアドバタイジング株式会社



すでに上記各社とMoloco日本法人の間では数多くのキャンペーン実績がありますが、今後はさらに強固な連携体制を整え、広告主様がより高い広告費用対効果を得られる取り組みを図っていきます。



「Moloco 公認代理店」へ提供される特典



公認代理店には、2023年6月末時点で以下の特典を用意しています。



プロダクトの先行参加権







当社広告サービス「Moloco Cloud DSP」では、日々新たな広告プロダクトの開発に取り組んでいます。本プログラムでは、公認代理店へ、新規広告プロダクトをローンチ前に導入できる先行参加権を提供します。最新の広告プロダクトの提供を通じて、広告主様の広告パフォーマンスの向上を後押しします。



パートナー限定イベントやコンテンツへの優先公開







公認代理店限定イベントやコンテンツを優先公開します。イベントでは、「Moloco Cloud DSP」の最新プロダクトや導入事例の紹介、運用のノウハウはもちろんアドフラウドや外部企業との共催イベント、セミナーに優先的に招待します。



データ分析スペシャリストによるサポート体制の強化







当社のデータスペシャリストからマーケットインサイトやパフォーマンス最大化のための各種提案を差し上げます。





Molocoについて

Molocoのミッションは、実用型機械学習を通じて、あらゆる規模の企業が成長できるよう支援することです。成長とパフォーマンスのためのMolocoの機械学習プラットフォームにより、すべてのアプリパブリッシャーやECマーケットプレイスは、独自の1st Partyデータの価値を引き出せるようになります。



Moloco Cloud DSPは、予測モデルにより、パフォーマンスマーケターがユーザー獲得を迅速に拡大し、より大きな生涯価値を達成することを可能にします。

Moloco Retail Media Platformは、コマースプラットフォームが独自のパフォーマンス広告ビジネスを確立することを可能にします。

Moloco Monetization for Streaming and OTTは、動画メディアや配信事業者が、広告主に成果をもたらすスケーラブルで収益性の高い広告ビジネスを構築することを可能にします。



*OTT (Over The Top) = インターネット回線によってアクセス可能なコンテンツ配信サービスの総称



Molocoは、機械学習エンジニアのチームによって2013年に設立され、米国、英国、韓国、中国、日本、シンガポールの各地にオフィスを構えています。

詳細はhttps://www.moloco.com/jaをご覧ください。





