[株式会社 小嶋総本店]

~2023年12月8日(金)より発売開始~



日本酒「東光」を醸造する株式会社小嶋総本店(所在地: 山形県米沢市、代表取締役社長: 小嶋健市郎)は2023年9月より、日本酒の製造における二酸化炭素の排出量を実質ゼロとし、カーボン・ニュートラル化※1 を達成しました。日本酒の酒蔵としては東日本初※2 となります。小嶋総本店はこのカーボン・ニュートラル化の達成を記念して、12月8日(金)より自然に優しいエネルギーで醸した『東光 with green(ウィズグリーン)』(※商標出願中)を発売します。商品を通して、お客様へ日本酒の美味しさはもちろん、自然の恵みを心からお楽しみいただけるような豊かな時間をお届けします。



※1: Scope 1, Scope 2における実質カーボン・ニュートラル化を意味します。

※2: 自社調べ。国内では2例目。



【東光-小嶋総本店 ブランドサイト】https://www.sake-toko.co.jp/







東光 with green (ウィズグリーン) 誕生の背景







小嶋総本店が醸造する「東光」は、自然エネルギーで造る純米酒です。創業以来400年以上、米沢の地で日本酒を造る小嶋総本店は次世代に地域性のある味わいを継承するべく「自然と共生する酒造り」を社是に掲げてきました。2020年には輸入原料由来の醸造アルコールを廃した酒造りに転換し、全量純米蔵となりました。また、米ぬかを農業者の肥料や飼料として提供し、副産物の酒粕を蒸留したリキュールを開発するなど、原料由来の廃棄物を出さない酒造りを実現しています。



また、契約農家との協働により、自動抑草ロボットでの農薬不使用米の栽培、日本酒の製造などにも取り組んでいます。そして、2023年2月には酒かすを活用したバイオガス発電による再生可能エネルギーに切り替えるなど自然に優しいエネルギーでの酒造りに取り組んで参りました。





























そして今年9月、それらの活動の成果としてカーボン・ニュートラル化を達成するに至りました。このカーボン・ニュートラル化の達成を記念して、東光のサステナビリティ活動を象徴する新商品『東光 with green(ウィズグリーン)』を発売いたします。



なお、先日24日(金)には世界最大の酒類ニュースサイトTHE DRINKS BUSINESS(ザ・ドリンクスビジネス)社が主催する、「THE DRINKS BUSINESS GREEN AWARDS 2023」にて、3部門の最終候補にノミネートされました。このアワードは酒類関連企業のサステナブルな取り組み(持続可能な活動)を評価するもので、12月5日(火)にはイギリス・ロンドンでのAward受賞者の発表、および授賞式が行われます(弊社代表出席予定)。(※GREEN AWARDS 2023 詳細: https://www.thedrinksbusiness.com/ja/green-awards-categories/ )



「東光 with green (ウィズグリーン)」製品概要



































<商品詳細>

商品名 東光 with green (ウィズ グリーン) 720ml

発売日 令和5年12月8日(金)

希望小売価格 1,400円 ※価格は税別

原材料 米(山形県産)、米こうじ(山形県産米)

精米歩合 90%

アルコール分 15度



精米歩合90%という磨かない米を用いることで、原料効率とエネルギー効率を高めています。バナナや熟したリンゴを思わせる豊かな味わいとともに、精米歩合の低さを感じさせないすっきりとしたフィニッシュが特徴です。



また、ラベルには食用に適さない古米や破砕米などを原料にした紙を使用してフードロス削減に貢献、インクは植物性のベジタブルインキを使用するなど、パッケージでも環境への配慮を行いました。



環境意識の高い個人のお客様、法人のお客様、またそのような意識を求められるお食事の場で、背景のストーリーも含めてお楽しみいただければ幸いです。



株式会社小嶋総本店 について







小嶋総本店は、安土桃山時代に初代・小嶋彌左衛門が創業した造り酒屋です。江戸時代よりも前から続く数少ない酒蔵の1つとして、24代の長きに渡り酒造りを続けております。



江戸時代からは上杉家御用酒屋を承ります。飢饉の年などは米を節約するために酒造りを禁じる禁酒令が出されることもありましたが、小嶋総本店は御用酒屋として、禁酒令下でも酒造りを許されていたと言われています。



代表銘柄である東光は、「米沢の日の出」を意味します。小嶋総本店は米沢城(現:上杉神社)の南東、日の出の方角に位置します。日が昇る方角で醸される酒、それが東光です。





【会社概要】

会社名:株式会社 小嶋総本店

所在地:〒992-0037 山形県米沢市本町二丁目2-3

TEL 0238-23-4848 FAX 0238-23-4863

代表者:小嶋 健市郎

創業:安土桃山時代 慶長二年(西暦1597年)

設立: 昭和27年(西暦1952年)

URL:https://www.sake-toko.co.jp

事業内容:日本酒・リキュール・食品の製造販売





【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先名称》

TEL:0238-23-4848

※営業時間: 土日祝日を除く平日、9:00~17:00

e-mail:info@sake-toko.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-19:46)