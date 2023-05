[Trojan Horse was a Unicorn(THU)]

グローバルクリエイティブコミュニティ「Trojan Horse was a Unicorn」(以下、THU)は、2023年5月20日(土)、石川県加賀市にて「THU Japan 2023」のウォームアップイベントを開催します。







ヨーロッパ発のTHUは、クリエイターに”インスピレーション”と”前進する力”を与え、クリエイティブな世界の扉を開くことをミッションに、年に一度、世界中のクリエイターが一週間に渡ってクリエイティブを“体験”するグローバルイベントを開催しています。著名なアーティストによる講演やディスカッションが行われ、様々なジャンルのクリエイターが出会い、アイデアを交換し、酒を酌み交わして親交を深める、まさに「クリエイティブ・スピリッツを体験する」イベントです。



コロナ禍により延期となっていた日本開催ですが、2023年9月いよいよ「THU Japan 2023」が日本に上陸します!

「THU Japan 2023」では、“ストーリーテリング”をテーマにしたリトリートイベントを3日間開催予定。メインプロデューサーは、世界に向けて日本のアニメーションを広めた功績により文化庁メディア芸術祭功労賞を受賞したポリゴン・ピクチュアズ代表取締役 塩田周三が務めます。



そして、9月の本イベント開催に先駆け、2023年5月20日(土)、石川県加賀市にて「THU Japan 2023」ウォームアップイベントの開催が決定!テーマである“ストーリテリング”の定義を拡張し、身体表現を使った非言語コミュニケーションの力を体験します。誰もがストーリーテラーであることを発見するでしょう。



■「THU Japan 2023」のウォームアップイベント概要

第一部:ストーリーテリング体験 -ケッチさんによるパントマイム教室



日程:2023年5月20日(土)

開場:午前9時30分 開演:午前10時 終了:正午予定

会場:山中座(石川県加賀市山中温泉薬師町ム1番地)

参加費:無料(事前予約制)

対象:小学生以上の方。幅広い年齢層の方にご参加いただけます。友人やご家族はもちろん、おひとり様でのご参加も大歓迎です!

※こちらのサイトまたは加賀市役所商工振興課への申込書の提出によりお申し込みいただけます。

お申込み締切:オンライン申し込み:2023年5月19日(金)午後5時

加賀市市役所申し込み:2023年5月17日(水)午後5時



講師紹介:ケッチ(Ketch) フィジカルコメディアン/マイムクラウン、演出家、講師

2019年にが~まるちょばとしての20年間の活動に終止符を打ち、再びソロに転向。ヨーロッパに渡り、即興演劇、クラウニングなどを学び直し、ソロパフォーマンスだけでなく、ワークショップ、演出家として活躍中。

ケッチPV:https://youtu.be/goI4weK5xEA



※受付は先着順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。お早めにお申込ください。

※山中座近隣の駐車場には限りがあるため、お車でお越しの方は山中健民体育館駐車場からシャトルバスを運行しますのでご利用ください。

※当日はメディアの取材・撮影が入り、みなさまが映り込む可能性がございます。予めご了承ください。

※小学生は、保護者同伴でご参加ください。





ウォームアップイベントは、“ストーリテリング”を軸に午前と午後の2部制で開催。第一部では、山中伝統の芸能の拠点である山中座ホールにて、元が~まるちょばで、フィジカルコメディアンのケッチさんがパントマイム教室を実施。小学生以上の方を無料でご招待します。

このウォームアップイベントを通じて、ヨーロッパで圧倒的なリピート率を誇る「THU」イベントの一端を感じてください。



※午後からの第二部は、宮元陸(加賀市長)、ヴィットル・セレーノ(駐日ポルトガル共和国大使)、アンドレ・ルイス(THUファウンダー兼 CEO)、塩田周三(「THU Japan 2023」プロデューサー、ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役)、パネルディスカッションゲスト:松島倫明(「WIRED」日本版 編集長)による記者発表を開催いたします(オンライン配信あり)。

記者発表のオンライン会場には一般の方もご参加いただけます。「クリエイティブ・シティ」をテーマにしたパネルディスカッションの模様も配信いたしますので、ぜひご参加ください。

※オンライン配信のURLは、後日Peatixのイベントサイト(https://warmupthu2023.peatix.com)THUの公式サイト、インスタグラムおよび加賀市役所のホームページで発表いたします。



【加賀市での開催意義について】

THU Japanを開催する加賀市は自然、食、文化、クラフトマンシップ、伝統芸術息づく街であり、クリエイティブ・ハブとしてアートの力で街を活性化することができる場所であるとTHUは信じています。自然とテクノロジーが調和し、都心から身体的、精神的に距離をおけるこの街では、クリエイティビティは存分に発揮され、街の発展に貢献すると期待します。



【「THU Japan 2023」について】



「創作活動はもちろんのこと、あらゆるビジネスもクリエイティブであるべき」という信念のもと、あらゆるものがGood Enough(十分良い)であることが当たり前になってきた時代に、人を突き動かすのは、機能よりも心に響くものであると考えています。

ハードウェアや伝統文化のみならず物語の宝庫である日本。我が国に根付く豊かで洗練されたクリエイティブは、今や世界が憧れる存在へと飛躍しました。「THU Japan 2023」は、THUが日本と世界をつなぐ道先案内人となることで、クリエイティブコミュニティに新しい視点やインスピレーションをもたらすとともに、日本のクリエイターが海外のクリエイターとの交流を通じて相対的な自分の立ち位置を把握する絶好の機会となるでしょう。本イベントを通じて国内外の参加者のクリエイティブ人生に新たな可能性と刺激をもたらすことが我々の願いです。(「THU Japan 2023」プロデューサー 塩田周三)



【Trojan Horse Was a Unicornについて】





2013年設立の「Trojan Horse Was a Unicorn(トロイの木馬はユニコーンだった)」(通称THU)は、クリエイターに”インスピレーション”と”前進する力”を与え、クリエイターがクリエイティブな世界の扉を開くことをミッションとしています。 THUは、テクノロジー、アート、クリエイティビティに焦点を当てたグローバルイベントにとどまらず、デジタルエンタテインメントとインタラクティブ業界の垣根を越えてつながり合うネットワークエコシステムです。年に一度、世界中のクリエイターが“体験”を求めて集まるイベントを軸に、オンラインイベントや世界の都市で開催されるローカルギャザリング、グローバル規模でのリクルートセッション「キャリアキャンプ」などを開催しています。

