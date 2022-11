[株式会社ワン・オー・ワン]

ISO9001対応や教育訓練計画の立案などを効率化





タレントマネジメントシステム「スキルナビ」を提供するOrchestra Holdingsグループの株式会社ワン・オー・ワン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:二階堂隆、矢野茂樹)は、製造業向けの力量管理に特化したスキル管理システム「スキルナビ for Manufacturing」の提供を開始いたします。



■提供背景

製造業における人材育成や適正な人員配置を行うためには、従業員のスキル管理が欠かせません。また、国際標準化機構が定めた品質マネジメントシステムISO9001の認証を受けるには、組織の力量可視化の観点からスキルマップ(力量管理表)の作成・運用も必要となります。

一方、製造業のスキルは多岐にわたるため、数千件~数万件という膨大な項目数の管理が必要になることから、管理業務の負荷も大きくなります。また、DXの観点から管理のデジタル化を進めようとしても、企業ごとに独自の管理手法を構築していることなどにより、システム投資のコスト面でも大きな負担となります。

「スキルナビ for Manufacturing」は、これらの課題を解決することを目指し、膨大な数のスキル項目の設定や、独自性の高い管理手法でも、低コストかつ短期間でクラウド上に再現できるよう開発。ISO9001対応や教育訓練計画の立案やPDCA運用などによる現場の業務負荷を大幅に軽減し、製造業のDXを後押しいたします。



■製造業向けスキル管理システム「スキルナビ for Manufacturing」概要

製造業の力量管理に特化したクラウド型スキル管理システムです。標準機能だけで製造業ならではの力量管理に必要十分なスペックを有しながらも、独自の管理手法に対応する拡張性、様々なご要望に答える柔軟性を実現。ISO9001の取得に必要な力量管理にも対応しています。初期費用0円、専属カスタマーサポートチームが全面サポートするため、短期間・低コストで貴社独自の力量管理をクラウドで構築することができます。スキルマップやスキル評価表の作成、教育訓練計画の立案など、現場の膨大な作業を効率化し、本来力量管理が担う「成長」という目標に対して、効果を発揮することで製造業のDXを後押しいたします。

URL:https://www.101s.co.jp/lp_manufacturing/









■機能イメージ

ISO9001に基づく力量(スキル)

製造業に必要な力量テンプレートが初めから導入されており、貴社の独自のスキルマップ(力量マップ)を組み込むこむことも簡単にできます。



力量評価の記録管理

本人評価・マネージャー評価・相対評価で、全ての社員の能力・スキル情報を収集できます。どのようなスキル形成を行ってきたか等、継続的に収集できるので育成の過程もわかります。



その他機能例

・組織変化に対応する複数グループのデータ統合

・スキルナビのタレントマネジメントシステム機能も追加費用なしで利用可能

・力量管理、人事情報を連携させたスキル評価表(力量評価表)をはじめ、様々なレポート作成機能



■タレントマネジメントシステム「スキルナビ」 https://www.101s.co.jp/

人財の「採用」「育成」「評価」「活用」を円滑にし、業務効率を大幅に向上させることができるタレントマネジメントシステムです。元オラクルのエキスパート・データベースエンジニアらにより開発。タレントマネジメントシステムの根幹を担う独自のデータベース構造、メタデータ管理スキームを採用することで、データを自由自在にかけ合わせた分析や柔軟なシステム要件変更が可能。経営者や人事責任者が求める真のタレントマネジメントの実現をサポートします。初期費用無料、導入企業(社員1000名以上の企業を含む)の96%※がノーカスタマイズで利用しています。

※自社調査(2021年10月時点)



会社概要

会社名 :株式会社ワン・オー・ワン

所在地 :東京都渋谷区恵比寿4−20−3 ガーデンプレイスタワー5F

コーポレートサイト:https://www.101s.co.jp/

創立年月:2002年12月25日

資本金 :168百万円

事業内容:クラウドサービスおよびパッケージ製品開発販売事業、コンサルティング・サービス事業、

システム開発受託事業



