[株式会社GALLUSYS]

Defitterジョンさん、のろいちゃんが公式アンバサダーに就任!



リリース記念イベント開催中無料で体験しトークンを獲得するチャンス!!











株式会社GALLUSYS(本社:東京都新宿区)が開発を進めるプロジェクト「SNPIT」のオープンベータテストを開始します。

2023年10月の正式リリースに向けた本テストでは、「SNPIT」を先行プレイすることができ、世界初のSnap to Earn体験が可能です。ベータテストは無料で参加でき、その期間中に獲得したトークンはリリース後も使用できます。「SNPIT」は、Web3のマスアダプションを目指し、幅広いユーザーが楽しみながら利益を得られるエキサイトな世界を創出します。





SNPITとは





SNPITは、スマホカメラを活用した画期的なGame-Fi体験を提供する、全く新しいSnap to Earnサービスです。より手軽にGame-Fiに参加できるエコシステムを目指し、スマートフォンカメラという普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、カメラNFTを活用して撮影を行い、それにより独自のトークンを獲得できます。さらに、トークンを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、トークン獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるトークン獲得も可能です。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/をご覧ください。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。2023年10月に予定されている正式リリースに伴い、2023年9月よりカメラNFTの販売を開始する予定です。







ベータテストについて





ベータテスト期間:2023年9月22日~2023年10月22日

ベータテスト参加人数:上限1万人



ベータテストに伴い以下のイベントを実施します。

≪イベント1.≫

イベント期間中におけるST獲得量の上位10名様に豪華景品プレゼント

≪イベント2.≫

イベント期間中におけるフォトバトルでの★獲得数上位10名様に豪華景品プレゼント



《報酬1.》

1位 GenesisNFTBOX×3(2.4万円相当)、500USDT

2位 GenesisNFTBOX×2(1.6万円相当)、200USDT

3位 GenesisNFTBOX×1(8千円相当)、100USDT

4位~10位 GenesisNFTBOX×1(8千円相当)

≪報酬2.≫

1位 GenesisNFTBOX×2(1.6万円相当)、200USDT

2位 GenesisNFTBOX×1(8千円相当)、100USDT

3位 GenesisNFTBOX×1(8千円相当)、50USDT

4位~10位 50USDT



ベータテストの参加方法:

1.こちらよりDiscordにアクセス

https://discord.com/invite/Wh8j7eE66b

2.Discordで簡単な自己紹介

3.Discordのβ版ダウンロードチャンネルよりβ版をダウンロード







SNPIT公式アンバサダーが決定





SNPITのベータテスト開始に伴い、DeFitterジョンさんとのろいちゃんに公式アンバサダーに就任いただきました。SNPITの成長と普及に並走していただきます。





DeFitterジョン



大手コンサルティング会社に従事し、美容業を経営。

2021年よりnote/YouTube/Twitterで暗号資産の情報発信を開始。 独自NFTプロジェクトの立ち上げや、YGGJapan等多くのイベントでAMA/司会業を行う。

NFTLyrics主催/YFL管理人/METACAMELOTメタバース観光大臣/YGGJapanPR担当/FGG顧問 多くのWeb3事業に関わりながら、ブロックチェーンの“今”を発信中。









のろいちゃん



Web3ゲームの「楽しさ」を伝えるべく活動するインフルエンサー。 YouTubeにてゲーム解説や実況配信を投稿する他、Web3イベントの企画、司会、登壇など幅広く活躍中。

Web3ゲームが社会問題を解決する一つの鍵になることを願って、業界の発展に尽力している。

Web3 influencers who actively promote the “fun” of Web3 games.





SNPIT概要





ジャンル: Snap to Earn

リリース予定日: 2023年10月

対応OS: iOS/Android

公式サイト: https://lp.snpit.xyz

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/SNPIT_BCG

公式Discord:https://discord.com/invite/Wh8j7eE66b



【本リリースに関するお問合せ】

snpit@gallusys.com



【開発】

■株式会社GALLUSYS

商号:株式会社GALLUSYS

所在地:東京都新宿区西新宿

コーポレートサイト:https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社です。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意としています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-20:40)