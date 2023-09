[株式会社芋匠]

季節のデザートとお酒を堪能できる大人のスイーツバー《tobari》。さつまいもスイーツだけでなく、旬のフルーツを使ったパフェやリキュール入りのかき氷など、カップルや男性も満喫できる大人の夜カフェです。



株式会社芋匠(本社:東京都目黒区、代表取締役:大崎安芸路)は、夜でも一流のパティシエが作る季節のパフェとお酒のマリアージュが楽しめる土曜日夜限定のスイーツバー《tobari(トバリ)》をローンチいたしました。同店のプロデュースを手がけるのは、熟成蜜芋スイーツ専門店《& OIMO TOKYO(アンド オイモ トウキョウ)》。





土曜日夜限定のスイーツバー《tobari(トバリ)》





熟成蜜芋スイーツ専門店《& OIMO TOKYO》が、土曜日夜の帳が降りる頃、& OIMO TOKYO CAFE 中目黒の営業後に開店する旬のフルーツを贅沢に使ったパフェや夜かき氷にこだわったスイーツバー《tobari》をプロデュース。



メニューには、お酒に合うおつまみをはじめとした軽食を豊富にご用意。日本の四季折々の食材を繊細なスイーツで表現した、五感で季節を体感できるこだわりの商品を取り揃えている。



とくにオススメは、プロデュースを手がける& OIMO TOKYOが得意とするスイーツメニュー。

プレオープン時も一番人気だった、「夜の帳が降りる頃」の幻想的な移ろいを表現した『tobariパフェ』。華奢で繊細なデコレーションと季節を感じさせる旬な食材を惜しみなく使っているところが魅力のひとつ。





秋のパフェ『芋名月』は、澄んだ秋空に浮かぶ儚い月をイメージして、蜜芋シルクスイートとチョコレートの濃厚な甘みに、カシスソースで酸味のアクセントをプラス。月の飴細工に金箔を飾り、エディブルフラワーを散らして繊細で華やかな一品に仕上げました。



また、& OIMO TOKYOプロデュースならではの、日本全国から厳選された熟成蜜芋にこだわったスイーツ『蜜芋ほうじ茶かき氷』をはじめとするかき氷は、夜限定メニューとしてお好みでリキュールをきかせることも。そのほか、発売直後にAmazon洋菓子ランキングで第一位を獲得した『蜜芋バスクチーズケーキ』もお召し上がりいただけます。



ドリンクには、お客様の好みに合わせてお作りするオリジナルカクテルをはじめとしたアルコール類から、スイーツとのマリアージュをお楽しみいただけるオリジナルブレンドの珈琲や日本茶などを各種取り揃えております。





風情ある空間で大人な夜を







日中の& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店は、連日若い女性を中心に行列ができる賑わいようだが、《tobari》の営業時間の店内は、静寂とした大人な雰囲気に一変。



流行りの〆パフェや夜かき氷はもちろん、大切なデートや友人、ご家族とのお食事など、さまざまなニーズでご利用いただける大人のスイーツバーです。日中同様、愛犬を連れてのご利用も可能です(一部の席を除く)。

ぜひ《tobari》で、贅沢な大人スイーツとゆったりとしたプライベート空間をお過ごしください。





【メニュー概要】





<スイーツ&フードメニュー>

・tobariパフェ「秋の夜の帳が下りる頃に 芋名月」¥1,500

・蜜芋ほうじ茶かき氷(アルコールあり/なし) ¥2,200

・蜜芋とやまえ栗のティラミス秋氷(アルコールあり/なし) ¥1,950

・本日のおつまみ3種盛り合わせ ¥1,400

・蜜芋3種と国産バレンシアオレンジのフレッシュサラダ ¥1,200

・生ハム ハモンセラーノ&オリーブ ¥1,200

・蜜芋ポテトフライ ¥950

etc...

<ドリンク>

・ビール ¥800 ~

・カクテル ¥750~

・焼酎(麦・芋) ¥850 ~

・オリジナルお茶ハイ ¥950

・ボトルワイン ¥3,000 ~

・ソフトドリンク ¥800 ~

etc…

(全て税込価格)



















【tobariについて】







●店舗名:tobari produce by & OIMO TOKYO

2023年9月23日(土)グランドオープン

●営業時間:土曜日18:00~21:30 (21:00L.o.)

●所在地:東京都目黒区青葉台1丁目14−4 CONTRAL nakameguro 1F

●Instagram:https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe/





【プロデュースを手がける& OIMO TOKYOについて】





世界中の人に、日本のサツマイモとスイーツの美味しさ知ってもらいたい。そんな想いから、世界一のグルメの街、東京、そして日本を代表するお土産スイーツを目指して、「さつまいもスイーツの専門店」を作りました。日本全国から選び抜いたさつまいもを使用。数々の試行錯誤を重ねて完成した、Amazon洋菓子部門第1位の蜜芋バスクチーズケーキ」、ラグジュアリーホテルのウェルカムスイーツに選ばれた「蜜芋の焼き芋カヌレ」など、新たなサツマイモの可能性を、ぜひ体感してください。

web. https://www.and-oimo-tokyo.com



ブランド名称:& OIMO TOKYO produced by imosho

運営:株式会社芋匠/代表取締役 大崎安芸路

本社:東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F





【& OIMO TOKYOプロデューサー大崎安芸路のコメント】







開店当初は残念ながら、コロナ禍で夜の営業が困難でした。あれから2年が経ち、このたび満を持して、夜でも一流パティシエのデザートを楽しんでいただけるスイーツバー《tobari》をプロデュースいたしました。そして2023年9月23日、ついにグランドオープンを迎えます。& OIMO TOKYOをご愛顧いただいている皆様の温かいご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。



《tobari》では、& OIMO TOKYOでも人気の蜜芋スイーツやかき氷はもちろん、旬のフルーツや食材を惜しみなく使った『tobariパフェ』やオリジナルのリキュールを使った大人のかき氷など、夜限定のメニューも盛りだくさんです。



その他にもお酒に合うおつまみやフードもご用意しております。カップルやご友人とのご利用はもちろん、お一人のお客様にもお越しいたけるようなお店づくりを意識いたしました。日中営業している& OIMO TOKYO 中目黒店の明るい店内イメージと異なる、大人がゆっくりくつろげる空間となっております。



& OIMO TOKYOをよくご利用いただいている方も、まだ一度も来たことがないという方も、ぜひ「夜の帳が降りる頃」の幻想的な情緒溢れる夜をご体験いただけたらと思います。



