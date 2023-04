[株式会社Binary Haze Interactive]



株式会社Binary Haze Interactive(本社:東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F、代表取締役社長 兼 CEO 小林 宏至、以下BHI)は、『リデンプションリーパーズ』パッケージ版の発売日を2023年7月上旬に延期することをお知らせします。





■発売延期のお詫びとお知らせ

2023年4月下旬に予定しておりました『リデンプションリーパーズ』パッケージ版につきまして

さらなる品質向上、追記するアップデート項目を含めた内容にて皆様にお届けしたいため発売を延期することといたしました。

また、延期に伴いPlayStation5版も追加で発売いたします。

※既にPlayStation4版を購入したお客様は無償でPlayStation5版にアップデートすることが可能です。



発売をお待ちいただいております皆様には、ご迷惑お掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。



■今後の主なアップデート内容について





ユーザビリティの更なる向上(Ver1.3.0)

ゲームバランスの調整(Ver1.3.0)

UIの追加および修正(Ver1.3.0)

Easyモードの追加(Ver1.4.0)

New Game+の追加(Ver1.4.0)

PlayStation5版の追加(Ver1.4.0)





■主要スタッフ





原作&ディレクション:小林宏至(エンダーリリーズ プロデューサー)

ゲームデザイン/チューニング:堀川将之(ファイアーエムブレム蒼炎の軌跡 ディレクター)

脚本:福島智和(『METAL GEAR SOLID』『フリーダムウォーズ』)

音楽:近藤嶺(『大神』『ベヨネッタ1~3』『ファイアーエムブレム覚醒,if,風花雪月』)

キャラクターデザイン:塚本陽子





■プレイボリューム





ノーマルモード:約25時間(ノーマールモードクリア後にハードモードが出現)





■公式Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2139300/Redemption_Reapers/



■公式Switchページ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000058987.html



■公式PlayStationページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006269



■「リデンプションリーパーズ」ティザーサイト

https://rreapers.com/



■Binary Haze Interactive公式Twitter

https://twitter.com/BinaryHaze_JP



■『リデンプションリーパーズ』とは

昨年、『エンダーリリーズ』をリリースしたBinary Haze Interactiveがお贈りする

完全新作のダークファンタジーSLGです。

原作とディレクションは、『エンダーリリーズ』のプロデュースをした小林宏至が担当する。



<物語>

突如現れた異形の軍勢「モース」は、

その圧倒的な恐怖と力によって、多くの人々を蹂躙し国々を滅ぼした。



人々が絶望に呑まれる中、モースに対抗する在野の戦闘集団があった。



「灰鷹旅団」、

傭兵を生業とする彼らは狡猾な奇襲戦法と集団戦術を駆使し、

劣勢の中でも少数戦力ながらモースと渡り合っていた。



モースの侵攻が激化する中、

かつて人々から「忘恩の死神」と呼ばれ忌み嫌われた彼らが、

皮肉にもモースに対抗する唯一の希望になろうとしていた。



<体験>

『リデンプションリーパーズ』は、退廃的なビジュアルを特徴としたダークファンタジーSLG。

突如現れた恐怖の軍勢モースに対抗する「灰鷹旅団」の死闘を描いた物語である。



圧倒的な脅威と絶望をもって迫ってくるモースの軍勢に対して

豊富な組み合わせのキャラクタービルドと、緻密な戦術を組み合わせ

少数で多勢に対抗する緊張感のある戦いを体験できる。



ゲーム本編は、バトルパート、会話パート、ムービーパート、すべて全編フルボイスで

展開される。



【声の出演】(敬称略・五十音順)

大塚明夫、甲斐田裕子、玄田哲章、小山力也、武内駿輔、津田健次郎

福山潤、水樹奈々、三宅健太、安元洋貴



■商品概要



タイトル名称:リデンプションリーパーズ

対応機種:Nintendo Switch、PS4、Steam(Windows)、PS5(追加)

対応言語:日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、イタリア語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語

対応音声:日本語、英語

ジャンル:シミュレーションRPG

発売日:デジタル版 2023年2月23日、パッケージ版 2023年7月上旬予定

価格:5,480円(税抜き)

プレイ人数:1人

公式サイト:https://rreapers.com/

公式Twitter:https://twitter.com/BinaryHaze_JP

コピーライト:(C)BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.

開発:Adglobe Inc.





■Binary Haze Interactiveについて

小林宏至によって2020年に設立されたBinary Haze Interactiveは

日本から世界へ対して世界観や雰囲気を重視したコンシューマー向けオリジナルタイトルだけを発信する

ゲームパブリッシャーとして誕生しました。

自分たちが作りたいものを作る国内でオンリーワンの存在になることを目指しています。



会 社 名:株式会社Binary Haze Interactive

本 社:東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

代 表 者:代表取締役社長 兼 CEO 小林 宏至

設 立:2020年6月5日

事 業 概 要:ゲームの企画、プロデュース、販売

U R L :https://bhaze.com/jp/



※会社名、製品名、ロゴは株式会社Binary Haze Interactiveの商標または登録商標です。

“PlayStation”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C) 2017 Nintendo



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-09:46)