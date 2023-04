[株式会社MD]

~4月1日より「YOUITS by my GAKUYA」にて先行販売~



株式会社MD(本社:東京都港区、代表:石井賢介、以下 MD)は、このたび、2023年に誕生した新ホームエステブランド「esthe-me(エスティーム)」より、サロンで実際に使用されている2種類の洗い流すパックを6月より一般向けに発売することをお知らせいたします。

なお、4月1日より名古屋栄にOPENされるEC美容ブランドの体験型シェア店舗「YOUITS by my GAKUYA」にて先行販売いたします。













新ホームエステブランド「esthé-me(エスティーム)」について



ホームエステブランド「esthé-me(エスティーム)」は、これまで1000人以上の肌悩みを解決してきたエステティシャン高橋奈津美が、「毎日のセルフエステを通じてより満足できるお肌を手に入れてほしい」という想いから立ち上げたブランドです。



4月1日より「YOUITS by my GAKUYA」名古屋栄店にて先行販売される新商品は、年齢肌のお悩みや毛穴のお悩みに着目し、トリプルビタミンが共通配合された2種類の洗い流すパック。お肌をキメ細かく整え、年齢に負けない肌作りをサポートいたします。またデイリー使いができるため、エステサロンのようなスペシャルケアを毎日ご自宅で手軽に取り入れられる商品です。



「esthé-me(エスティーム)」というブランドネームには、「毎日エステ(esthé)を自分自身に(me)できるようになることで 自分自身を肯定(esteem)できるようになってほしい 」という思いが込められています。







「esthé-me(エスティーム)」立ち上げの背景



施術を通して多くの女性の肌に触れる中で、きれいな肌をエステだけで叶えるのは難しく、日常的に使い続けるスキンケアを変えなければならないと課題を感じていた中で、肌改善を達成できないお客様がつまづく要因が、やり方が分からない・手間が掛かってやりきれない・費用が高くて続けられないという3点でした。



esthé-meの炭酸パックでは通常と異なる1剤式にすることで、ご自身で混ぜ合わせる2剤式のタイプと比べて手間なく続けられる構造を採用。さらに洗顔替わりとしても使用できるため、スキンケアのステップを増やさず毎日に炭酸パック習慣を加えることができます。



さらに、毛穴のプロ・高橋の毛穴改善ノウハウを元に、トリプルビタミンと厳選した美容成分を配合した炭酸パックは、エステの施術で使えるほどの高品質を実現。費用を理由に肌質改善ケアをやり切ることができないお客様を多くみてきたことから、続けていただきやすい価格にもこだわりました。





【「esthé-me(エスティーム)」ブランドプロデューサー・高橋奈津美よりコメント】



普段はエステティシャンとして日々たくさんのお客さまのお肌をお手入れさせていただいている私ですが、それでも365日の中でお客さまのお肌をお手入れできるのは年に平均12回ほどです。



エステサロンのようなスペシャルケアがもっと手軽に、もっとデイリーにできたら、お肌悩みを減らすこともできるし、もっと早く輝くこともできる。そう確信して、お客様が大切なご自身のお肌を毎日エステする「esthé-me」を作ることを決めました。「手間なく続けやすい」「続けられる価格」「本当に効果がでるように施術で使えるほどの高品質」というポイントにこだわり、製品を開発。



”お肌にゆとりを、心にゆとりを”

そんな体験を「esthé-me」を通して、お届けさせていただけたら嬉しいです。さらに、同じ課題を感じているエステティシャンの方に、esthé-meを知っていただき、思いに共感いただけたら嬉しいと思っています。







「esthé-me(エスティーム)」の炭酸パックこだわりの成分紹介!



- 共通配合「トリプルビタミン」(※)

使い続けていくことで肌本来の働きをサポートしていくことを目指し、3つのビタミン成分を配合しています。

※ビタミンP、ビタミンC、ビタミンK



- そのほかの美容成分

・パウダーパック

保湿を高め、肌の角質を整えるための美容成分「フラーレン」や「植物性スクワラン」を配合。乾燥による肌トラブルを防止し、キメの整った、ハリツヤのあるお肌へ導きます。

・クリームパック

肌の乾燥や肌荒れ防止成分としてコメ胚芽や米ぬかに多く配合されているポリフェノールの一種オリザノールを配合。エイジングケア※に着目し、ハトムギ油、コムギ胚芽油を配合。



※年齢に応じたお手入れ







新商品紹介

年齢肌と毛穴の悩みに着目!トリプルビタミンと厳選美容成分を配合した「洗い流すタイプのパック」を2商品開発!





1.低コストでデイリー使いできる!「生炭酸パウダーパック」





トリプルビタミンと生炭酸が内側からつくりだすふっくらとしたハリ感で、年齢に負けない肌作りをサポート!



スノーパウダーの粒子径が約200μmなるよう製造工程で調整された粒子の細かさは、トリプルビタミンをはじめ、厳選された美容成分を角質層までしっかり届け、くすみのもととになる古い角質層による汚れを洗い流しツヤ肌へと導きます。





【使用方法】

1.手のひらにパウダーを適量取り出します(アーモンド大)。

2.パウダーと同量程度の水またはぬるま湯を加えます。ふわふわ&なめらかになるまで混ぜ合わせます(泡立ちません)。

3.顔全体へ液状に伸ばします。

4.3~5分程度おいた後、お肌をやさしくマッサージするように洗い、水またはぬるま湯で充分にすすいでください。

(※1本で約60回分使えます。)



・HOWTO動画:https://www.youtube.com/watch?v=fQ2JrMCEA_M





【商品概要】

・商品名:トリプルビタミン配合 生炭酸パウダーパック

・容量:50g

・価格:¥8,250(税込)

・提携サロン価格:¥6,600(税込)20%off

・発売日:2023年3月1日

・サロン発売開始日:2023年3月1日

・一般向け発売日:2023年6月(4月1日よりYOUITS by my GAKUYA 名古屋栄店にて先行販売予定)





2.「生炭酸パウダーパック」後に使用する!「スペシャルクリームパック」







製造後、72時間温暗室で熟成させることにより安定化させたクリームには、トリプルビタミンやフラーレンなどの美容成分が豊富に凝縮されています。





【使用方法】

1.顔や手が濡れていない状態でご使用ください。

2.適量を手にとり、顔の5箇所におき、優しくマッサージするように顔全体に広げます(まぶた、唇もOK)。

3.美容成分がゆっくりお肌の角質まで浸透するのを感じながら10~15分程度待ちます。

4.最後に、水かぬるま湯で洗い残しがないように丁寧に洗い流します。



・HOWTO動画:https://www.youtube.com/watch?v=7E-P1LyYfzM



【商品概要】

・商品名:トリプルビタミン配合 スペシャルクリームパック

・容量:100g

・価格:¥11,000(税込)

・提携サロン価格:¥8,800(税込)20%off

・発売日:2023年3月1日

・サロン発売開始日:2023年3月1日

・一般向け発売日:2023年6月(4月1日よりYOUITS by my GAKUYA 名古屋栄店にて先行販売予定)







先行販売される体験型シェア店舗「YOUITS by my GAKUYA」について



ECブランドの体験型シェア店舗「YOUITS by my GAKUYA」は、普段は直接手に取ることのできないEC限定の商品を実際に店舗で体験、購入することができるシェア店舗です。この度、2023年4月に名古屋栄に常設1号店がOPENされるにあたり、「esthé-me(エスティーム)」の商品がピックアップ商品に選ばれ、先行販売されることとなりました。



「YOUITS by my GAKUYA」では、「新しい美容ブランド」を中心とした心がワクワクする商品をセレクト基準としており、まだ認知度は高くないものの質の高いオンラインブランドの商品たちと、自分のスペシャルな何かに出会えていないお客様たちの出会いの場にしたいと考えています。



・プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000027317.html

・「YOUITS by my GAKUYA」URL:https://mygakuya.sakura.ne.jp/shop/youits







【1000人の肌を変えた7つの資格を持つ毛穴のプロ】

「esthé-me(エスティーム)」ブランドマネージャー・高橋奈津美









20代の頃、仕事による過労が原因で肌を崩し、シミだらけ、くすみまくり、毛穴はひどく黒ずみが広がる自分の肌を見て、お肌が汚いことを自覚。さらに、当時のパートナーから言われた心ない言葉にショックを受けるも、その一言で「自分でプロとして勉強してやろう!!」と決意し、猛勉強の末、7つもの資格を取得。2020年、横浜にて個人サロン「Chez soi(シェソワ)」を設立する。



現在横浜と都内にてエステサロン2店舗を個人経営。 毛穴ケア&肌質改善を得意としており、 わずか2年で月商150万円以上を売り上げる大人気サロンへと成長。1,000人以上にフェイシャルエステと正しいスキンケア指導を提供している。



2023年2月、肌を変えるサポートをサロンの場だけでなく自宅のセルフケアまで広げるべく、スキンケアブランド「esthé-me(エスティーム)」を立ち上げる。



・毛穴・年齢肌改善専門サロン「Chez soi(シェソワ)」公式インスタグラム:https://www.instagram.com/chezsoi.yokohama/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

・高橋奈津美 個人ブログURL:https://profile.ameba.jp/ameba/chezsoinats/



<高橋奈津美が保持する7つの資格>

◇毛穴エクストラクションJP認定サロン

◇美顔カウンセラー

◇認定フェイシャルエステティシャン

◇認定ボディエステティシャン

◇アクティブエイジダイエット指導士

◇アロマテラピー1級

◇ハンドケアセラピスト



【株式会社MD 会社概要】

・会社名:株式会社MD

・代表者:石井賢介

・所在地:東京都港区西新橋2丁目8-18 共立ビル3階

・設立:2020年7月

・URL:https://mktdemo.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-19:40)