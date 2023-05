[meetalk株式会社]

女性起業家・リーダーのコミュニティを運営するmeetalk株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:山中直子、以下「meeTalk」)は、5月27日、札幌市男女共同参画センター(北海道札幌市)・ほくじょき.net / 北海道女性起業家支援ネットワーク(北海道札幌市)と協力し、札幌の女性起業家・リーダーを支援するプレゼンテーション・イベントを開催します。







\札幌にて初開催!/



女性起業家・リーダーのコミュニティmeeTalkが、札幌の女性の活躍を支援するSTARTUP CITY SAPPORO、札幌市男女共同参画センター、ほくじょき.netと協力し、挑戦する女性を応援するプレゼンテーションイベントを開催します。



挑戦する女性とは、人生を主体的に切り拓く女性。

職業やポジションに関わらず、自分の人生のボスとして

意志を持って選択と決断をする生き方のこと。



前半は、「HOW SHE STARTED」と題し、プレゼンテーションとトークセッションを行います。

経営者・アーティスト・フリーランスなど、業界を超えた様々なジャンルで活躍する女性リーダーに、自身のビジネスや活動について、ちいさなアイデアからビジネスへと変えていった起業や様々なプロジェクトその挑戦の背景やリアルな舞台裏をお話し頂きます。きっと、ビジネスのヒントや、次の自身の行動へのインスピレーションにもつながると思います。



後半は交流会も実施!

一歩先を進む先輩や、共に社会をつくる女性同⼠の出会いが 未来の友人・仲間となれば嬉しいです。



年齢や環境を超えて、誰もがあきらめず、好奇心を追求し、夢にむかって進んでいけるよう。

これからの生き方・働き方を一緒に考え、作っていきませんか?

挑戦している、これからしたい女性と、そういった活動を支援したいエコシステムの皆様の参加をお待ちしております。







△参考:写真は前回3月のセッション等、これまでのイベントの様子



概要





タイトル:女性リーダーの挑戦、その舞台裏を公開!自分らしいビジネスの立ち上げと困難の乗りこえかた



日 程: 5/27(土)

時 間: 16:30-20:00 (16:00 受付開始)

会 場: 札幌エルプラザ「札幌市男女共同参画センター」2階

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西3丁目

主 催: meetalk株式会社

協 力: 札幌市男女共同参画センター・ほくじょき.net(北海道女性起業家支援ネットワーク)・AXSC

後 援: STARTUP CITY SAPPORO

参加費: 無料



〈登壇者〉

中村 羅沙(アールズ・ビューティー株式会社, 北海道警衛株式会社 / 代表取締役)

五十嵐 華林(コソダテ大作戦 / プロジェクトリーダー)

みき なつみ(デザイナー / アーティスト / HANd (ハーンド)代表 / 一般社団法人ATSUMANOKI96理事)

木下 友紀(YUKI YOGA STUDIOオーナー・メインティーチャー / Yoga For Schoolプロジェクトリーダー)

菅原 亜都子(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 / 札幌市男女共同参画センター)

太細 真弥(札幌市男女共同参画センタースタッフ/(株)あしたの寺子屋広報)

山中 直子(meetalk株式会社 / 代表取締役)

ビデオメッセージ出演:七尾 エレナ(株式会社プリンシパル / CEO)

総合司会:若槻 愛(マーケター / YouTubeパーソナリティ)





■参加対象:なにかに挑戦している・したいことがある女性(性自認が女性の方)

・起業・プロジェクト活動の始め方について学びたい女性

・企業内イノベーターの女性

・ものづくり、まちづくりを行う女性

・女性の活躍支援をしたい組織・個人

など





申込方法





チケットサイト(Peatix)よりお申し込みください

https://sapporo-meetalk.peatix.com/





協力







後援:STARTUP CITY SAPPORO







協力:男女共同参画センター

札幌市男女共同参画センターは、性別にとらわれず全ての人が個性と能力を発揮できる男女共同参画社会実現のための札幌市の拠点施設です。

https://www.danjyo.sl-plaza.jp/





協力:ほくじょき.net 北海道女性起業家支援ネットワーク

『北海道のどこに住んでいても、女性が起業したいと思ったときに安心して応援される環境を目指して』 ほくじょき.netは、上記の環境を目指して構築した支援機関や女性起業家コミュニティなどによるネットワークです。 道内50の機関・団体が、参画しています。

https://sgenderecenter.wixsite.com/hokujyoki







◎ギフト提供:&u(アンドユー)

札幌で活躍する、餡子アーティスト &u(アンドユー)より、クッキー生地にあんこを練り込んだ あんこクッキー

スイーツを来場者へプレゼント







登壇者プロフィール







菅原 亜都子

(公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 / 札幌市男女共同参画センター)

札幌生まれ、札幌育ち。札幌北高卒業。北大教育学部卒。卒業論文は、「女子高校生における性別役割葛藤についての一考察」 同年、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会に就職。2003年6月に札幌市男女共同参画センターに配属になる。









太細 真弥

(札幌市男女共同参画センタースタッフ / フリーアナウンサー / (株)あしたの寺子屋広報 / 農家見習い)

1994年生まれ。伊達市出身、北広島市在住。2021年にNHK札幌局を退局し、フリーアナウンサーとして独立。兼業で、同年12月に北海道女性起業家支援ネットワーク運営メンバー入り。大学生時代に知った"ジェンダー意識"に衝撃を受け、女性のキャリア形成に興味を持つ。現在、フリーランスの視点を活かしながら起業支援事業に従事。その傍ら、来年には脱サラした夫と野菜農家になる予定も。





中村 羅沙

(アールズ・ビューティー株式会社 代表取締役 / 北海道警衛株式会社 代表取締役 / 2021ミセスグローバルアース日本代表 / パリコレモデル)

元女優、現在はモデル活動をしながら会社を経営し【日本一のモデル社長】として活動。ネイル、アイラッシュ、ウォーキングの指導など美と健康をサポートする会社と施設警備、交通誘導、身辺警護などを行うセキュリティ会社を2社経営する女性起業家。 【出演作品】 TBSドラマ 花より団子 NHK大河ドラマ 功名が辻 バンダイゲームソフトドラゴンボールCM その他多数の作品に出演





五十嵐 華林

( コソダテ大作戦 /プロジェクトリーダー )

94年生まれ、札幌出身。学生時代は心の赴くままに国内外を飛び回り、起業を志すものの一般企業へ就職。2019年のデンマーク訪問をきっかけに教育への関心が高まり、2021年の出産により自らも一教育者としての自覚を持つ。より豊かな子育て環境を築くべく、30歳での起業を目標として仲間とともに模索中。







みき なつみ

(デザイナー / アーティスト / HANd (ハーンド)代表 / 一般社団法人ATSUMANOKI96理事)

北海道出身。ドイツのバウハウスをモデルにした旧札幌市立高専(Sapporo School Of the Artsインダストリアルデザイン学科)で五年間、基礎造形・芸術概論・グラフィックデザイン・建築設計・彫刻・絵画を学び、個人事業主として独立しました。北海道を拠点に、楽しくワクワクするプロセスを探しながら、自然と人、コトがあたたかく繋がるようなクリエイティブをしていきたいと思っております。







木下 友紀

(YUKI YOGA STUDIOオーナー・メインティーチャー / Yoga For Schoolプロジェクトリーダー)

福岡県出身。学生時代を関西で過ごし、その後福岡・東京で保育士として勤める。2021年に札幌に移住し、2022年札幌市中央区宮の森にパーソナルレッスン専門のYUKIYOGASTUDIOをオープン。「より良く生きるためのヨガ」を大切にしながら老若男女問わずさまざまな方にヨガを伝え、スタジオでのレッスン以外にも企業や学校(Yoga For School Project)での出張レッスンも行っている。 2023年には自らの保育士経験を活かし”保育士不足”という課題解決のための事業もスタートしている。







山中 直子

(meetalk株式会社 代表取締役)

東京生まれ。 大学卒業後、フリーランスにて編集・WEB・店舗企画などで女性のためのコンテンツの企画制作を経て、株式会社CAMPFIREヘ入社。クリエイター、起業家、スタートアップの資金調達を民主化するためにクラウドファンディングの活用を推進する。法人のクラウドファンディング活用、コミュニティ育成、セールス、行政連携、社長室などを担当。

2020年、meetalk株式会社を創業。女性起業家のコミュニティと支援プログラムを提供する。挑戦する女性の資金調達サポートや専門スキルを共有する学びとつながりの場を運営。 渋谷区やクロスセクターの組織と連携し起業家目線でサポートすることで、これからの時代の女性の多様な成功の形をつくる。





<司会>



若槻 愛

(マーケター / YouTubeパーソナリティ)

1984年生まれ 札幌出身・高校卒業後 東京で就職。2010年にPR会社を起業、2015年には小売・サービス業の会社で執行役員に就任し、2018年に上場を果たす。その後テック系企業でサービス企画やマーケティングを担当。







主催者情報:meeTalk / meetalk株式会社





meeTalkについて

業界や専門性に関わらず、未来を切りひらくべく挑戦する女性同士が交流するコミュニティ「meeTalk」を運営。女性リーダー、起業家を支援するプログラムの提供や、行政・起業家・クリエイターなど、多様な専門性をもったプロフェッショナルな団体や人材との出会いや学びの場を提供しています。



Web

https://meetalk.org/

SNS

・Instagram https://www.instagram.com/meetalkorg/

・Twitter

・Facebook https://www.facebook.com/meetalkorg

note

・https://note.com/meetalk





会社概要

名 称:meetalk株式会社

代表者:山中 直子

設 立:2020年2月20日

所在地:東京都渋谷区松濤1-28−2

事業内容:女性起業家コミュニティの企画運営、事業支援プログラムの開発、イベントのプロデュース事業、それらに付帯する事業の企画・開発・運営





〈報道関係者からのお問合せ先〉

meetalk株式会社 PR担当 pr@meetalk.org



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/25-19:16)