「Heroes Behind the Mask Gallery (HBM GALLERY)」の姉妹ブランド「Heroes Behind the Mask Relux (HBM Relux)」が2月11日に東急プラザ 表参道原宿 にOPEN。POP UPショップからスタートし3月からは常設店舗の他、後述の特設サイトにて通販も展開いたします 。









株式会社WIZARD(本社 東京都千代田区/代表取締役 古角 将夫)が展開するブランド「Heroes Behind the Mask Relux (HBM Relux)」を東急プラザ 表参道原宿 にOPENいたします。



HBM GALLERYと同様に国内・海外でも人気のキャラクターコンテンツを世界に発信する業界では初めてのキャラクター専門アパレルブランドです。



HBMGの高級感を打ち出しているラインとは違い『極上の普段着』をコンセプトしたディフュージョンラインです。



シンプルな可愛らしいロゴに加え、男女問わず誰もが着用しやすく、デザイナーの感性やイメージを生かしながら、販売対象を拡大します。



キャラクターを軸に今話題のアーティストからイラストレーターまでさまざまなジャンルの方とコラボします。



第一弾として、人気スマホゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」とのコラボを実施。



今回のコラボ特別描き下ろしイラストによる可愛らしいデザインのTシャツやイラストレーターとのトリプルコラボTシャツなど新しい商品や、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッチなど雑貨商品も多数ご用意しております。



また、HBMRがプロデュースした「BanG Dream! Girls Band Party!」×「adidas - atmos」とのコラボ商品も展開いたします。





Twitter @HBMGALLERY

https://twitter.com/HBMGALLERY



Instagram

https://www.instagram.com/hbmgallery/



特設・通販サイト

https://hbmgallery.com/collections/bangdream





お客様へのお願い新型コロナウイルス感染症対策について



・当日来場前に検温を行ってください。平熱を超える発熱がある場合、来場をお控えください。

・風邪の症状がある、37.5 度以上の熱がある、倦怠感がある、呼吸が困難であることを確認した場合は入場をお断りします。

・会場内では常時マスクの着用をお願いいたします。

・その他、こまめな消毒や手洗い、三密を避けるなどの一般的な対策をお願いします。

・最新情報を公式WEBサイトや公式Twitter、当日会場のアナウンス等でご案内いたします。適宜ご確認ください。

・詳しくは「厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について」のページをご参照下さい。





店舗:開催情報



・期間:2023年2月11日(土)~2023年2月27日(月)

・会場:東急プラザ 表参道原宿 4F特設会場

・店舗住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

・営業時間:11:00~20:00







【注意事項】



※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況により、中止、延期、変更となる場合がございます。







特設通販:開催情報



期間:2023年2月11日(土)11:00~

・サイトURL:https://hbmgallery.com/collections/bangdream



