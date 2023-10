[ボダムジャパン株式会社]

こぼれることなく持ち運びにとても便利で、学校でもレジャーでも大活躍。ステンレスダブルウォールウォーターボトルに、愛着が湧くキッズデザインが登場。



北欧デンマーク生まれのキッチンウエアを販売するボダムジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)は、【MELIOR ステンレスダブルウォールウォーターボトル】を2023年10月11日(水)より、公式オンラインショップ限定で発売開始いたします。







子供たちの成長に寄り添い、安全で快適な水分補給をサポート





子供たちは成長期において、大人よりも多くの水分が必要です。

ステンレスダブルウォールウォーターボトルは、高品質なステンレス素材を使用、軽量でありながらも優れた二重構造で、暑い日でも中身をキリっと冷たく保ちます。



安全性と耐久性を兼ね備えた設計





有害物質を一切使用せず、漏れないスクリューキャップと頑丈なステンレス素材により、活発な子供たちが使っても安心。持ち運びに便利なシリコンストラップも付属しています。



簡単なお手入れで毎日を快適に





汚れがつきにくく、味移りしない高品質なステンレス素材の本体は、食器洗い乾燥機使用可能。お手入れも簡単なので、忙しい親御様でも毎日気兼ねなくご使用いただけます。



地球にやさしいライフスタイルを提案するデザイン





使い捨てペットボトルの使用を削減し、買い替えの際も完全リサイクルが可能な製品を生活に取り入れていくということは、子供たちの健康と地球環境に配慮した選択肢のひとつです。



ボダムは、環境に配慮したカーボンニュートラルを目指し、製品開発をしております。

製品を製造するポルトガルの自社工場では、現在80%のエネルギーを太陽光で発電しています。

この取り組みにより、製品の製造過程においてCO2排出量の削減を実現しています。

さらに、自社工場で製造するプラスチック製品においても、最終的にリサイクルが可能な製品を目指し、環境に負荷をかける使い捨て製品の代替となる、持続可能な選択肢を提供することを目指しています。



持続可能な素材を使用し、長期間にわたる使用が可能な製品は、環境への負荷を軽減します。

使い捨て製品の使用を避け、世界中の人々が環境に配慮したライフスタイルを送ることは、ボダムの強い願いでもあります。



https://www.bodum.com/jp/ja/sustainability



MELIOR ステンレスダブルウォールウォーターボトル







・ お子様の外出中の水分補給に便利なステンレス製ウォーターボトル。

・ 使い勝手の良い300ml、男の子にも女の子にも嬉しい豊富なカラー展開。

・ 本体には汚れがつきにくく味移りしない高品質ステンレスを使用。

・ 中を長時間冷たく保つ二重構造。外側は冷たくなり過ぎず、結露も防止。

・ シリコンパッキン付きの漏れゼロスクリューキャップが、移動中のこぼれを防止。

・ リッドに付けられたボダムロゴ入りシリコン製ストラップで持ち運びに便利。

・ 子供たちの環境意識を育む、高品質な再利用可能なウォーターボトル。

・ 食器洗い乾燥機使用可能。



■ 商品名:MELIOR ステンレスダブルウォールウォーターボトル

左から、ボーイ / ガール / ゴースト / クロコダイル

■ 商品番号:12080-57-448・12080-57-490・12080-01-448・12080-01-450

■ 価格:3,190円(税込)

■ サイズ:幅7.0×奥行7.0×高さ19.5cm

■ 容量:300ml

■ 素材:ステンレス鋼 /ナイロン /シリコンゴム

■ 保温効力:52℃以上(6時間)

■ 保冷効力:16℃以下(6時間)

■ 原産国:中国



https://www.bodum.com/jp/ja/12080-57-490-melior

https://www.bodum.com/jp/ja/12080-57-448-melior

https://www.bodum.com/jp/ja/12080-01-450-melior

https://www.bodum.com/jp/ja/12080-01-448-melior



ABOUT BODUM(R)(ボダム)







デンマーク発祥のキッチンウエアブランド、ボダム。



MAKE TASTE NOT WASTE(R)

It’s not only how you drink it - it’s also how we make it.



一杯のコーヒーを淹れるときに、持続可能な淹れ方を採り入れるといった簡単なことからでも、環境に優しい生活に変えることができます。

“使いやすく、長持ちし、デザイン性に優れ、そして環境に優しい持続可能な製品”をこれからもボダムは作り続けていきます。



