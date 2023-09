[muraco]

2023年10月7日(土)・8日(日)のイベントで先行販売



アウトドアブランドmuraco(ムラコ)を展開する株式会社シンワ(代表取締役社長:村上卓也)は、香りによるブランディング・CIを手掛けるアットアロマ株式会社(代表取締役:片岡 郷)の監修のもと、オリジナルのアロマシリーズ「INTO THE FOREST(イントゥザフォレスト)」を発売いたします。エッセンシャルオイルの他、テント内でも使用できるアロマミストを展開いたします。

10月20日(金)からの一般販売にさきがけ、muracoが主催する同名のイベント「INTO THE FOREST」(2023年10月7日~10月8日)にて、限定先行販売いたします。イベントでは、アットアロマが運営を行っている移動式蒸留装置「mobile aroma lab(モバイルアロマラボ)」による天然アロマの蒸留見学も実施いたします。









開発の経緯





植物の香りを感じることができるエッセンシャルオイルは、「自然を感じるための道具」という点で、アウトドア用品と共通しています。muracoの旗艦店「muraco TACHIKAWA」は2022年のオープン以来、屋内であっても自然を感じることができるよう、アットアロマのエッセンシャルオイルを使用して店内を演出してきました。

この度muracoは、自宅でもテントの中でもリラックスした時間を過ごすために、アットアロマのアロマのセンティングデザイナーと共にオリジナルのエッセンシャルオイルブレンドを開発しました。



商品について





muracoの「INTO THE FOREST」の香りは、100%天然のエッセンシャルオイルのみをブレンドした、高野槇や吉野檜などのウッドの香りを楽しめるブレンドです。深い森の中へ誘われるような、爽やかさと荘厳さが調和した深みのある香りを表現しています。アイテムは、ディフューザーなどで香りを広げて楽しめるエッセンシャルオイルと、場所を選ばず霧状にして使えるエアミストの2種類をラインアップしました。



香りについて

ウッド系のエッセンシャルオイルをベースに、深い森の中へ誘われるような香りをイメージしてブレンドしました。テントの中で静かに落ち着いた時間を過ごせるような、温かみと安心感のある木の香りです。



ブレンド内容

高野槇、吉野檜、飛騨杉、ホワイトサイプレス、ホーウッド etc.



アイテムラインアップ



商品名:AROMA OIL "INTO THE FOREST" 10ml

価格:3,520円(税込)

10mlのエッセンシャルオイルです。ディフューザーを使用して香りを広げてお楽しみください。





商品名:AROMA MIST "INTO THE FOREST" 30ml

価格:2,750円(税込)

空間用の30mlのミストです。テント内や部屋の中で使えば、すぐに香りを感じられます。



先行販売日

2023年10月7日(土)・8日(日)

※イベント「INTO THE FOREST」の会場内限定の販売です。



一般発売日

2023年10月20日(金)

muracoオンラインストア / muraco直営店 / muracoお取り扱い店舗





アウトドアイベント「INTO THE FOREST」を開催





2023年10月7日(土)・8日(日)にはmuracoのアウトドアイベント「INTO THE FOREST」が開催されます。様々なブランドのマーケットや、アウトドアならではのワークショップ、美味しいキッチンカーが集合した「FOREST FOOD FESTIVAL」が行われます。





モバイルアロマラボで蒸留の様子を見学

イベントでは、新商品のアロマが先行販売されるだけでなく、アットアロマの移動式蒸留装置「モバイルアロマラボ」が登場し、精油の蒸留の様子を見学できます。会場である智光山公園の間伐材から作られた薪を使って、来場者の皆様に薪割りを体験していただき、粉砕・蒸留を経てアロマへと生まれ変わります。オイルと同時に抽出される芳香蒸留水は数量限定でミストスプレーとして配布いたします。





開催概要

イベント名:INTO THE FOREST

会期:2023年10月7日(土)・10月8日(日)

会場:埼玉県狭山市柏原561 智光山公園キャンプ場

共催:株式会社シンワ・智光山公園管理事務所

企画・演出・制作:muraco、H3O

https://journal.muracodesigns.com/4809/information/





会社概要





muraco

株式会社シンワが2016年に立ち上げたアウトドアブランドです。自社工場の金属切削技術をベースにしながらも、さまざまな分野のプロフェッショナルと協業し、新感覚のアウトドアプロダクト開発を目指しています。

2022年2月に東京都立川市に旗艦店「muraco TACHIKAWA」をオープン。



muracoオンラインストア:https://muracodesigns.com/

Instagram:https://www.instagram.com/muraco.official/

Facebook:https://www.facebook.com/muracodesigns



アットアロマ株式会社

アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。ホテルやショップ、商業施設など、全世界5,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした、感性に訴えかけるアロマ空間デザインを提供しています。また、アロマ空間デザインのノウハウをもとに、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・製造、直営店の運営などを手がけています。



ホームページ:https://www.at-aroma.com/

オンラインストア:https://store.at-aroma.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ataroma_official/

facebook:https://www.facebook.com/ataroma

YouTube:https://www.youtube.com/user/ataroma01



