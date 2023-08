[株式会社SoVa]

テクノロジーと専門家を掛け合わせた新しい形の会計事務所「SoVa」を運営する株式会社SoVa(本社:東京都中央区、代表取締役:山本健太郎、以下「当社」)は、Forbes JAPAN誌が発表した、世界を変える30歳未満120人の日本人「30 UNDER 30 JAPAN 2023」BUSINESS & FINANCE & IMPACT部門にて、代表取締役の山本健太郎が選出されたことをお知らせいたします。









「30 UNDER 30」とは









「30 UNDER 30」は、世界77カ国で44のローカル版を発行する経済誌『Forbes』が、グローバルで展開するプロジェクト。米『Forbes』により2011年に発足し、世界を変革する若きイノベーターやディスラプターを表彰するアワードです。日本では2018年にスタートし、今年で6年目となります。



30 UNDER 30 JAPAN 2023 特設サイト

https://forbesjapan.com/feat/30under30/2023/#honorees





代表取締役 山本健太郎コメント





この度は「世界を変える30歳未満の若者」に選出していただき、とても嬉しく思っております。

ただ、これは私個人の力ではなく、日々SoVaでともにより良いサービスを創りあげてくれているメンバー、 SoVaをご利用いただいているお客様の皆様、応援してくれている株主はじめたくさんの皆様のおかげです。はじめに深く御礼を申し上げたいと思います。



SoVaを設立して4年が経ちました。

「士業とテクノロジーの力をかけ合わせて、より良い専門家サービスをより多くの人に届けたい」

そんな想いで始めた会社ですが、少しずつ前に進み、リリースから2年で300社以上の会社様にご利用いただく形となりました。



サービスとしては、まだまだ作りたいものがたくさんあるので、今後もさらに多くのお客様にご満足いただけるようこれからもサービスを磨き上げてまいります。引き続きどうぞよろしくお願いいたします!



山本健太郎プロフィール





公認会計士、株式会社SoVa 代表取締役

慶應義塾大学在学中に公認会計士試験に合格、大手資格学校にて公認会計士講座講師を務める。卒業後は同級生が起業した不動産系ベンチャー企業にて、取締役CFOとしてバックオフィスや資金調達、新規事業統括を担当。2019年9月にCFOを退任し株式会社SoVaを設立、税理士などの士業とテクノロジーをかけ合わせた新しい形の会計事務所「SoVa」を開発・展開する。



次世代型会計事務所「SoVa」とは





▼公式サイト:https://lp.virtual-sova.io/pr



「SoVa」は、月額29,800円~で、役所手続きの代行から記帳代行・給与計算、経営者へのアドバイスまでをワンストップで提供する、新しいかたちの会計事務所です。

テクノロジーと専門家の力をかけ合わせているSoVaだからこそできる "クオリティ" と "価格設定" を実現しています。



・特徴1:税務、労務、登記の幅広い分野に対応しているため、SoVaひとつで税理士、社労士、司法書士の代わりに!

・特徴2:記帳代行で得られる試算表が「最短10日」で受け取れて早い!

・特徴3:財務・人事情報をもとに、自社にあった経営アドバイスを受け取れる!



サービスは、実務経験を積んだ公認会計士・税理士等の専門家が開発・監修しているため、常にアップデートされた正確な情報をお届けします。



会社概要







株式会社SoVaは「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる。」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインの力を融合させ、税務・労務・経理・登記などのバックオフィス関連サービスを開発しております。

バックオフィス業務に関する専門的な知見をテクノロジーの力を用いて体系化、そしてデザインの力と掛け合わせることで、バックオフィス業務を分かりやすく、馴染みやすいものにしていくことを目指します。



本社所在地 :東京都中央区日本橋本町3丁目9番7号ARCCUBE日本橋本町3階

設立 :2019年9月

代表者 :代表取締役 山本 健太郎

問い合わせ先 :info@sovagroup.jp

URL :https://www.sovagroup.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/26-16:16)