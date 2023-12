[株式会社ステラマッカートニージャパン]

ステラ マッカートニーと世界的に知られるアーティストの空山 基がタッグを組み、サステナビリティとパワフルな官能性のメッセージを新世代に伝える限定カプセルコレクションを発表。







ステラ マッカートニーと世界的に知られるアーティストの空山 基が、欲望、デザイン、そしてテクノロジーといった共有するコードを融合させ、2024年春夏 シェアード カプセルコレクションでタッグを組みました。Stella McCartney + Sorayamaと題されたこの限定カプセルコレクションは、長年の友人である2人による2度目のコラボレーション。ファッションとアートを通して、サステナビリティとパワフルな官能性のメッセージを新世代に伝えます。空山がセレクトしたアート作品に加え、このカプセルコレクションのために彼が新たに制作した作品も登場。ステラの顔となって再構築されたVitruvian Womanを、彼独特のスーパーリアリズムスタイルで描きます。



次世代を担うクリエイター、アイリス ロウ(Iris Law)を起用したキャンペーンで発表する本コレクションは、環境に配慮したファッションとクロマティック フューチャリズムの融合です。ステラはアイリスが生まれたときから知っており、アイリスはブランドのグローバルなチェンジメーカー コミュニティの一員となりました。空山と同様、二人は共通の価値観、愛情、情熱で結ばれています。



Stella McCartney + Sorayamaカプセルコレクションは、シルバーのイチゴ、`Platinum Dream’のスローガン、そして空山の代表作であるセクシーロボットなど、彼の様々な作品から展開されます。このコレクションには、ステラと空山の交友関係、作品の収集、そしてクリエイティブなコラボレーションに至るまで、数十年という長きにわたる2人の関係のエネルギーが織り込まれています。



トートバッグ 170,500円(税込価格)



Tシャツ 61,600円(税込価格)



「90年代後半、パリに住んでいたときに空山の作品に出会い、その大胆な官能性とエアブラシを使った作品のクオリティに魅了されました。その後日本を訪れた際に彼に会って以来、私たちは友人であり、彼の作品を集めています。彼はいつも私をいたずらに笑わせてくれます。このカプセルコレクションが、私たちの間にある遊び心と、互いへの称賛を伝えてくれることを願っています。」

- ステラ マッカートニー



「私にはファッションのことは詳しくわかりませんが、ステラが並々ならぬ情熱と覚悟で自分のブランドを築き上げてきたことは、よ~く知っています。お互いに健康に気をつけて、まだまだたくさんの作品を残しましょー。アイラブユー (ハート)️!」

- 空山 基



1978年以来、空山は、欲望の制約、テクノロジーの可能性、そして彼の`Platinum Dream’であるフェミニニティの理想を探求する、「セクシーロボット」シリーズで世界的に知られています。超現実的なドローイング、ペインティング、彫刻を通して具現化される彼のビジョンは、物質との親密な関係を掘り下げ、アートの世界におけるロボットのイメージに多大な影響を与えてきました。空山の受賞作品の数々は、ニューヨーク近代美術館(MOMA)やワシントンのスミソニアン協会などに永久収蔵されています。



ジェンダーレスでエイジレス、そしてエフォートレスなステラのアイコニックなアイテムは、空山のアートのウェアラブルなキャンバスとなり、100%環境に配慮した素材で作られたレディ トゥ ウェアのシャープなディテールで表現されています。本コレクションを象徴するアイテムは、素材のリセールプラットフォーム「ノナ ソース(NONA Source)」のデッドストック生地を使用したバーシティジャケット、責任を持って調達されたウールを使用した、ゆとりのあるサヴィル ロー テーラリング、‘Platinum Dream’のオーガニックコットン デニムセット、サテンのデイタイム パジャマセット、そしてきらめくシルバーの糸で編まれたニットウェアをはじめ、シルバーストロベリーのクラッチバッグ、アイコニックな「ファラベラ(Falabella)」や「フレイム(Frayme)」バッグ、「エリス(Elyse)」プラットフォーム ダービーなど、クルエルティーフリーなヴィーガンアクセサリーも登場します。



ジャケット 386,100円(税込価格)



「エリス(Elyse)」シューズ 149,600円(税込価格)





このカプセルコレクションは、ステラ マッカートニー 2024年 サマー コレクションのランウェイショーや、上海ファッションウィークでのスペシャルプレゼンテーションで一部公開されました。イギリスのサステナブル ラグジュアリーブランドのパイオニアと、伝説的なクリエイターによる2度目のコラボレーションであり、空山は2021年「マッカートニー A to Z マニフェスト」の中で‘S is for Sustainability’の作品を制作。その作品はシリアルナンバー入りの限定Tシャツとして発売され、収益金は国境なき医師団日本事務局に寄付されました。



Stella McCartney + Sorayamaの限定カプセルコレクションは、2023年12月6日より発売中です。



