JAHQCC代表/Degas株式会社CEO 牧浦土雅が24日(火)特別イベントと26日(木)基調セッションに登壇。



JAHQCC (Japan Alliance for High Quality Carbon Credit 通称:ジャック)は、東京で開催される国際排出権取引協会(IETA)主催の「Asia Climate Summit 2023」(※) にプラチナスポンサーとして協賛いたします。2023年10月24日(火)から26日(木)にかけて開催される本サミットには、気候変動に取り組む世界的なリーダー企業や専門家が集い、アジア太平洋地域の気候危機に対する革新的な解決策や戦略を模索します。

(※) 特設ウェブサイト: https://reg.eventmobi.com/ACS2023





JAHQCCは、高品質な炭素クレジットの普及、創出、流通支援に取り組む民間企業によるアライアンスです。2023年7月に、味の素株式会社、日本たばこ産業株式会社、株式会社三菱UFJ銀行を設立メンバーとして発足しました。高品質な炭素クレジットは、世界の脱炭素において重要な役割を果たすだけでなく、発展途上国に資本をもたらすことで、社会問題の根本的な解決に寄与します。JAHQCCの使命は、パートナー団体と協力し最新情報を提供することで、高品質な炭素クレジットに対する日本企業の認識を高め、ビジネスチャンスを創出することです。



JAHQCCは、プラチナスポンサーとしてこの名誉あるサミットに参加することで、気候変動問題と闘い、世界のネット・ゼロへの移行を支援するというコミットメントを強化することを目指しています。代表の牧浦土雅は、24日(火)13:15-14:15「Now or Never - What Japan can do to Change the Game」(JAHQCC主催の特別イベント)及び、26日(木)9:00-10:00「The Role of the Voluntary Carbon Market (VCM) in Asia-Pacific」(基調セッション)に登壇いたします。







JAHQCCはプラチナスポンサーとして協賛するだけでなく、ラウンドテーブルにも積極的に参加する予定です。IETA「Asia Climate Summit 2023」を通して、JAHQCC と志を同じくする個人や団体とネットワークを構築し、知識を共有し、気候変動と闘うための世界的な取り組みに貢献していきます。





JAHQCCは、サミットの成功に向けた熱意と献身を表明するとともに、アジア太平洋地域および世界における気候変動対策の未来を形作る、協力的な精神とインパクトのある議論を期待しています。



JAHQCCについて





JAHQCC (Japan Alliance for High Quality Carbon Credit)は、世界の脱炭素化と社会的課題の解決に貢献する高品質な炭素クレジットの普及、創出、流通支援に取り組む民間企業によるアライアンスです。2023年7月、味の素株式会社、日本たばこ産業株式会社、株式会社三菱UFJ銀行を設立メンバーとして発足し、日本企業に対して高品質な炭素クレジットに関する最新の情報を提供し、この分野における革新的な金融メカニズムを促進することを目的としています。JAHQCCはDegas株式会社により設立され、現在はDegas株式会社が事務局を務めています。



