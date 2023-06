[株式会社BASEMENT SPEAKS.E]

伝統技術や伝統工芸、独自に創り上げた世界観という表現、そしてそこから新たな可能性を見出し実際にそれらの作品を購入する事も、ワークショップ体験で自分の作品を造る事も出来るクリエイティブイベント!



株式会社BASEMENT SPEAKS.E(代表取締役CEO 八木沼 剛)が展開するプロジェクト『5450 THE PRODUCTS』はこの度、日本はたまた世界で活躍する素晴らしいアーティスト、作家、職人などが集うユーザー参加型イベント『5450 CRAFT MARCHE』の開催を決定する。



2日間限定のイベントでは、様々な作品の展示や販売、そしてワークショップなどの体験ブースも設置され、現代の日本が誇る技術や感性を体感する事が出来る!





















5450 CRAFT MARCHEとは?





伝統技術や伝統工芸、独自に創り上げた世界観という表現。日本全国で自身の作品を発表、販売している素晴らしいアーティスト、作家、職人などが集う。そして新たな可能性を見出し、実際にそれらの作品を購入する事もワークショップ体験で自分の作品を造る事も出来る、クリエイティブイベント!それが5450 CRAFT MARCHEです。



開催概要





【日程】

6/10(Sat) 11:00-19:00

6/11 (Sun) 11:00-19:00

【会場】

5450 THE GALLERY

東京都港区南青山5-4-50 2F

https://5450thegallery.com

【アクセス】

東京メトロ銀座線、半蔵門線、

千代田線「表参道駅」A5出口から

徒歩4分

※駐車場はございません。

お車でお越しの方は、近隣の駐車場をご利用ください。



出展





BALLALE:キャンドル

https://www.instagram.com/ballarecandle/



GAMO:革

https://www.instagram.com/brand_gamo/



YUZO KOMADA:木工

https://www.instagram.com/yuzo_komada/



河内洋画材店:画材

https://www.instagram.com/kawachi_artsuppliesshop/



DRINK&MOOD:ナチュールワイン

https://instagram.com/drink_and_mood_mou/



TEA BUCKS:茶

https://instagram.com/tea_bucks/



THE FACTORY TOKYO:酒

https://instagram.com/thefactorytokyo/



ワークショップ





▪️6/10(SAT)

・12:00~13:30

MACRAME:COA.

https://instagram.com/yuuucoa/



▪️6/11(SUN)

・12:00~13:30

KINTSUGI:KYOKO OHWAKI

https://instagram.com/kyokoohwaki/



・14:00~15:30

FLOWER ARRANGE:

DAISUKE SHIMURA

https://instagram.com/daisuke_shim/



・16:00~17:00

PLATE PAINT:

KAORI KAWASHIMA

https://instagram.com/qinghua_ci/



6/10(SAT)&6/11(SUN)

11:00~18:00

PORCELAIN:HIROTAKE IIDA

https://instagram.com/iidahirotake/

*上記HIROTAKE IIDAに関するワークショップのみ指定時間内で各回30分ずつ開催致します。

ご予約フォーム「メニュー画面」よりスクロールしてご希望のお時間を選択してください。



*ご予約フォーム

https://airrsv.net/5450craftmarche/calendar



【5450 THE PRODUCTS Instagram】

https://www.instagram.com/5450_theproducts/





会社概要

【運営会社情報】

株式会社BASEMENT SPEAKS.E

https://basementspeaks-e.com



【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

5450 THE PRODUCTS 事業部

メールアドレス:info@5450theproduct.com



【担当者】

荻野



