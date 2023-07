[株式会社ハッツアンリミテッド]

ニューヨーク「カーネギーホール・ウェイルリサイタルホール」で20時から行われた公演のチケットはソールドアウト!”神のヴァイオリン”と言われるその穏やかで美しい旋律、演奏で、満員の聴衆を魅了し、拍手喝采で迎えられました。





「高千穂幻想曲」「ひばり」「ツィゴイネルワイゼン」等、日本公演ではお馴染みのオリジナリティ溢れる楽曲を中心に演奏したソロコンサートは、そのヴァイオリンの音色の素晴らしさに、会場中が大きな拍手に包まれました。特に 「チャルダーシュ」「ひばり」では、割れんばかりの拍手喝采で迎えられました。

公演終了後には、来場された世界各国の音楽関係者の皆さんから公演オファーが殺到!

早くも今後の海外公演が期待されています。







https://www.carnegiehall.org/calendar/2023/07/18/iwao-furusawa-violin-0800pm

<カーネギーホールセットリスト>

1.マドリガル

2.高千穂幻想曲

3.銀色のペガサス

4.火祭りの踊り ファリヤ『恋は魔術師』

5.アランフェス協奏曲

6.ツィゴイネルワイゼン

=== intermission ===

7.ピアノソロ

8.サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲

9.チャルダーシュ

10.ひばり

11.グラズノフ メディテーション

=== encore ===

ニューシネマパラダイス メドレー

タイスの瞑想曲



プレイリスト:https://00m.in/ulMQh



今年は日本国内でも全国各地で数多くのコンサートが決定しています。是非ご覧ください!



<TAIRIKプロデュース「古澤巌の品川カルテット」>

8月2日(水)小田原三の丸ホール 大ホール(神奈川県)https://ooo-hall.jp/event/20230802.html

8月10日(木)Hakuju Hall(東京)https://hakujuhall.jp/concerts/event/3648



<古澤巖 ランチ&ディナーコンサート>

8月11日(祝・金)ホテルニューグランド(横浜)

https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/230811/



<音楽とダンスDE「運命のレシピ」>

9月3日(日)日向市文化交流センター 大ホール(宮崎県)https://hyuga.main.jp/new9resipi.htm



<古澤巖 炎のヴァイオリン公演>

10月4日(水)小田原三の丸ホール 大ホール(神奈川県)https://ooo-hall.jp/event/20231004.html

10月8日(日)ノバホール(つくば市)https://www.tcf.or.jp/exhibition/021320/



<古澤巖 バロックの昼と夜 公演>

10月11日(水)Hakuju Hall(東京)https://hakujuhall.jp/concerts/event/3678

10月12日(木)宗次ホール(名古屋)

昼公演:https://munetsuguhall.com/performance/general/entry-3440.html

夜公演:https://munetsuguhall.com/performance/general/entry-3441.html

10月13日(金)尼崎アルカイックホール(尼崎)



<古澤巖×ベルリン・フィルハーモニック ストリングス~愛のクリスマス2023~>

特設サイト:https://furusawa-berlinphil.jp/



12月 8日(金)横浜みなとみらいホール(横浜)

12月 9日(土)女神の森 陽陽メインホール (山梨県北斗市)

12月10日(日)東京オペラシティ・コンサートホール(東京)

12月12日(火)ザ・シンフォニーホール(大阪)

12月13日(水)神戸朝日ホール(神戸)

12月15日(金)福岡シンフォニーホール(福岡)

12月17日(日)三井住友海上しらかわホール(名古屋)

12月18日(月)観世能楽堂【銀座SIX 地下3F】(東京)



【最新アルバム】



アーティスト:古澤巖

アルバムタイトル:炎のヴァイオリン

発売日:2023.5.17

品番:HUCD-10319

価格:¥3,300(税込)

規格:CD 1枚組

配信サブスクリプション:https://hats.lnk.to/HONOONOVIOLIN



【TRACK LIST】

01. 銀色のペガサス〈金益研二〉

02. Joy and Pain (of Love)〈Roberto Di Marino〉

03. Countess Maritza〈Emmerich Kalman〉

04. Four Three Five Four〈Roberto Di Marino〉

コンチェルト第7番〈Roberto Di Marino〉

05. 第1楽章

06. 第2楽章

07. 第3楽章

08. Danza Ritual del Fuego〈Manuel de Falla〉

09. アランフェス協奏曲 Adagio〈Joaquin Rodrigo〉

10. Hollow Point Cantus〈Alex Cruz〉

11. ツィゴイネルワイゼン〈Pablo de Sarasate〉

12. チャップリンメドレー (Smile~Titine~Limelight)章)

■HATS UNLIMTED Official Sate:http://hats.jp





【古澤巖プロフィール】

ヴァイオリニスト 1959年東京生まれ。

フィラデルフィアのカーティス音楽院、ザルツブルグのモーツァルテウム等でナタン・ミルシテイン、シャンドール・ヴェーグ、イヴリー・ギトリス、レナード・バーンスタイン、セルジュ・チェリビダッケ等に学ぶ。

現在バロックを武澤秀平に弟子入り、ジョバンニ・ソッリマの奏法を研究中。

国内外のコンクール優勝後1986年より葉加瀬太郎と新しいステージ創りを始め現在に至る。

今迄にヨーヨー・マ、ペーター・ダム、ミハイル・プレトニョフ、ステファン・グラッペリ、

アサド兄弟、高橋悠治、フジ子・ヘミング等と共演。

2014年以降毎年イタリアの作曲家ロベルト・ディ・マリーノ書き下ろし新曲をTAIRIK プロデュース「古澤巖の品川カルテット(6~9月)」及び「ベルリン・フィルハーモニック ストリングス(12月)」で公演及び録音中。「コルシカ音楽祭(3月)」も始動。

また、山本耕史との「Dandyism Banquet(1~3月)」は、全く新しいバンド展開が始まっている。

過去に東京都交響楽団ソリスト兼コンサートマスター(1988~1990)。

河西泰山門下で英進流居合道20年、松葉一路門下合気道黒帯。

現在、洗足学園音楽大学客員教授。

COCO FARM&WINERY取締役、TAKETA室内オーケストラ九州ミュージックパートナー。

テラモスレーシングチーム所属、年間10戦程参戦。

夏に古澤巖ミュージック&サーフキャンプ日向を開催。神社仏閣奉納公演等、年間150公演を行う。

■オフィシャルサイト:https://www.iwaofurusawa.com

■オフィシャルFB:https://www.facebook.com/iwaofurusawaofficial/



