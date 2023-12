[株式会社明和電機]

札幌Sound lab moleで明和電機主催イベント開催!LAUSBUBなど札幌を中心に活動するアーティストが集結!







■日時:2024年1月19日(金)21:00~0:00 (開場20:00ころ)

■会場:Sound lab mole(〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西2丁目14)

■料金:一般・・・3500円 / 学生・・・2500円 ワンドリンク制

■チケット:明和電機STORESにて発売中! > チケット購入する



出演アーティスト











LAUSBUB

2020年3月 北海道札幌市の同じ高校の軽音楽部に所属していた、岩井莉子と高橋芽以によって結成されたニューウェーブ・テクノポップ・バンド。2021年1月18日 Twitter投稿を機に爆発的に話題を集め、ドイツの無料音楽プラットフォーム”SoundCloud”で全世界ウィークリーチャート1位を記録。同時期に国内インディーズ音楽プラットフォーム”Eggs”でもウィークリー1位を記録。2021年6月18日 初のDSP配信となる配信シングル『Telefon』をリリース。2022年11月16日には初のフィジカル作品となる1st EP「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」をリリース。2023年8月には地元北海道の大型フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2023 in EZO」に出演。これまで北海電気工事(株)TVCM、北海道アルバイト社「アルキタ」TVCM、(株)バンダイ「TAMAGOTCHI REMIX」でのBose(スチャダラパー)とのコラボレーション、札幌PARCO「New & Renewal」などタイアップも多数。その話題性のみならず、本格的な音楽性からミュージシャン・音楽ファン・各メディアからの注目を集める。















カップ&ソーサーズ

2013年札幌で結成、2023年から東京と札幌の遠距離バンドとなった同級生の熟女2人組。

Gt, Voモリ(a.k.a木木MIYU木)がZO-3を弾き、Dr, Voマリがトイレットペーパーを叩く。10年やっても技術は向上しないが堂々とやり続けるローファイOLサウンド。















湿った犬

アプト&古立太一のフィードバック・デュオ。アナログミキサー内蔵のリズムマシンをフィードバックさせたことによる歪んだリズムや、シールドに直接触れる事で生じるグリッチ音を使って演奏している。それぞれのバックグラウンドであるノイズ/テクノの影響を漂わせつつ、フィードバックという不確実で偶然性の強い現象が生み出す、奇妙で荒々しく、時に滑稽な音の発生を楽しみながらライブを行う。湿っている。

http://shimettainu.com/















ワビトロン・WABITORON

2014年、ワビ(ベース&ボーカル)とニトロクン(ジャンベ&ボーカル)のセッションバンドとしてスタート。

2016年、ギターの鏑木裕を迎え現在のスタイルで活動中。

オリジナルを中心に、ドラムレスならではの特異なグルーヴロックを聴かせる。

Photo : Moeko Sawada















明和電機

土佐信道プロデュースによる芸術ユニット。様々なナンセンスマシーンを開発しライブや展覧会など、国内外で広く発表している。音符の形の電子楽器「オタマトーン」などの商品開発も行う。オタマトーンは累計売り上げ数200万本の大ヒット商品。2024年3月3日まで札幌芸術の森にて「明和電機ナンセンスマシーン展in札幌」を開催中!











同時開催中の「明和電機ナンセンスマシーン展in札幌」では2024年1月20日(土)と1月21日(日)に社長が来館し1日中イベントを開催。

ミニライブからワークショップまで盛りだくさんです!

会期は2024年3月3日まで。



展覧会詳細はこちら> https://www.maywadenki.com/news/nonsensemachineinsapporo/



