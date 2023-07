[株式会社SEKAISHA]

Bloom Academy(以下、「当アカデミー」)は開校以来「K-POP Professional Academy」をコンセプトに、韓国内外で活躍するトップ講師による独自カリキュラムを提供することで、日本発のK-POPアーティストを生み出すべく邁進してまいりました。

この度、8月17日から8月20日の4日間、「ボーイズ・プラネット」や「プロデュース101」への出演で有名なチェ・ヨンジュン氏を筆頭に第一線で活躍する講師陣を韓国から招き、福岡県博多にて初のK-POPトレーニングプログラム「Bloom IN」開催することとなりました。









「Bloom IN 」福岡の詳細





初トレーニングプログラム「Bloom IN 」は福岡県博多で実施致します。

開催期間は、2023年8月17日(木)から8月20日(日)の4日間で、最終日にはUNION AUDITION(合同オーディション)をオンラインにて行います。オーディションには、大手芸能事務所を含め、10社以上の事務所が参加致します。参加上限人数は80名です。



【4日間のスケジュール】

8月17日:オリエンテーション・トレーニング

8月18日:ダンス&ボーカルトレーニング

8月19日:ダンス&ボーカルトレーニング

8月20日:オンライン合同オーディション



担当インストラクター





・韓国トップ講師陣の来日決定

K-POPを代表するTEAM SAMEのリーダーチェ・ヨンジュン氏、韓国のボーカルアカデミー「I’m From」の代表を務めるチョ・ヒョンジン氏が来日し、実際に指導を行います。







左(チェ・ヨンジュン氏)右(チョ・ヒョンジン氏)



チェ・ヨンジュン氏は、プロデュースシリーズのダンス審査員出演やSEVENTEENの専属振付師として活躍しています。他にもWannaOne, TWICE, EXO, IZONE, Keplerなど数え切れないほど有名アーティストの振付を制作し、日本ではJ01、INIの振付を制作しています。



チョ・ヒョンジン氏は、CJES, MYSTIC STORY, PANTIONなど多数の韓国芸能事務所で留生とアーティストのトレーニングを担当しています。また、 KBS「不朽の名曲]などの多数のテレビ番組にも出演するなど、実績豊富なプロボーカルトレーナーです。



「Bloom in 」は、K-POPアーティストになる夢を叶える貴重な機会となります。参加者は、韓国の一流講師陣から直接指導を受けながら、自身のスキル向上とアーティストとしての成長を目指すことができ、オーディションを通じて韓国に行く切符を掴む大きなチャンスがあります。是非、この機会をお見逃しなく。



今後のご案内





開催場所、講師陣、参加芸能事務所などの詳細につきましては、今後公式ラインの方からも告知していきます。

また、ご質問も随時承っておりますので、公式LINEにご登録いただき、お気軽にご連絡ください。



LINE登録はこちらから

→https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=229xfurl



公式インスタグラム

月末評価・オーディション・スクールに関する最新情報を掲載しております。

→https://instagram.com/bloomacademy_official?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==



事業概要







本件に関するお問合せ先





Bloom Academy(担当:ユン、郡)

Tel: 03-5422-3945/対応時間 平日13:00~19:00

E-mail: info@bloomacademy.jp



