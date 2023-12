[株式会社MOVER&COMPANY]

株式会社MOVER&COMPANY(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:篠崎 元彦、以下 MOVER&COMPANY)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(本社:東京都品川区、代表取締役社長:荒川 陽子、以下「GPTWジャパン」)が選出する2024年版「働きがいのある会社」に認定されたことをお知らせします。なお、認定は昨年に続き2度目となります。







■2024年版「働きがいのある会社」認定企業とは

GPTWジャパンが、認定・ランキングにエントリーした企業に対してアンケート調査を実施し、調査結果が一定水準を超えた企業を1年間「働きがいのある会社」として認定する制度です。MOVER&COMPANYは調査の結果、「働きがいのある会社」としてGPTWジャパンに認定されました。



■MOVER&COMPANYの働きがいについて

今回の認定において、以下の3項目が特に高い評価を得ました。



・ 不当な扱いを受けても申し立てにより対応してもらえる

特に、「この会社では、昇進すべき人が昇進している」「この会社では、従業員は年齢や性別に関係なく正当に扱われている」点で社員は会社や仕事に対する公正性を高く評価しています。

・ 経営・管理者層に質問がしやすい

特に、「経営・管理者層には、妥当な質問なら何でもでき、かつ率直な回答が得られる」「経営・管理者層は、近づきやすく、気軽に話せる」点で経営・管理者層との距離が近く、風通しが良いと感じる社員が多いことが分かりました。

・ 安心して働ける環境がある

特に、「この会社では、精神的に安心して働くことができる」「経営・管理者層は、私を単なる従業員としてではなく、人として大切に扱ってくれる」「経営・管理者層は、よい仕事や特別な努力に対し、感謝してくれる」点でマネジメント層が社員一人一人を尊重する社風があるといえます。



▽GPTW「働きがいのある会社」認定企業 MOVER&COMPANYのページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1130_3309.html



MOVER&COMPANYは、今後も社員の働き方の希望や本人の意思を尊重し、社員一人ひとりがパフォーマンスを出し、活躍できる働き方やポジションを実現するといった、人を軸とした柔軟な組織運営を目指します。



■Great Place to Work (R) Institute Japan について

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・ 分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan GPTW ジャパン)を運営しています 。



▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info



▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies



■株式会社MOVER&COMPANY 概要

社名 :株式会社MOVER&COMPANY

所在地 :東京都千代田区神田三崎町3-7-12 清話会ビル3階

代表者 :代表取締役 篠崎 元彦

設立 :2008年8月

事業内容:コンサルティング事業、人材紹介・人材派遣事業

URL :https://mover-company.co.jp



