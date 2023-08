[シャークニンジャ株式会社]



シャークニンジャ株式会社は、美容家電ブランド「Shark(R) Beauty」(シャークビューティー)の第二弾の新製品として、コンパクトサイズで熱ダメージゼロの速乾ドライヤー「Shark(R) SpeedStyle(シャーク スピードスタイル)」を2023年9月4日(月)から全国の家電量販店、インターネットショップ、Shark公式オンラインストア等で発売いたします。また、第一弾のマルチスタイリングドライヤー「Shark FlexStyle(シャーク フレックス スタイル)」も同日に発売いたします。

Sharkの美容家電ブランド「Shark Beauty」は米国で2021年に立ち上がり、欧米等ではすでに展開されている中、満を持して日本に初上陸します。これまで日本のSharkブランドでは、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、主にフロアケア家電製品を展開してきましたが、Shark日本上陸5周年の節目の年に、美容家電市場に初参入します。

「なりたいワタシを、叶えよう。FOR ALL HAIRKIND」というテーマのもと、誰でも手軽に楽しく本格的なスタイリングができ、様々な髪質にあったヘアスタイルはもちろん、ポジティブな気持ちになり、”なりたい自分”を叶えられる製品を目指しました。





■「Shark(R) SpeedStyle」ラインアップ



【Shark(R) SpeedStyle】

左から、フラミンゴピンク(HD231JPK)/シェルホワイト(HD231JWH)/ブラックメタリック(HD231JBK)



■「Shark(R) SpeedStyle」の特徴

「Shark(R) SpeedStyle」は、コンパクトなサイズのドライヤーでありながら、熱ダメージを与えず、パワフルな速乾力で髪を素早く乾かすことができます。

また、付属のアクセサリーを使うことで様々なスタイリングが可能です。その中でも「つるツヤローラー」は浮き毛を抑えてツヤ髪に仕上げることができます。



「Shark(R) SpeedStyle」

1.パワフル速乾で熱ダメージを与えず、髪にやさしい

2.使いやすさを追求したコンパクトサイズ

3.スタイリングに便利な3つの専用アクセサリー付き

4.日本開発のプレミアムカラー



■1.パワフル速乾で熱ダメージを与えず、髪にやさしい

パワフルな速乾力で髪を素早く乾かすことができ、高温にならないよう毎秒1,000回計測を行いながら風温を約90℃以下に制御し、髪に最適な温度をキープするので、髪に熱ダメージを与えず、髪にやさしいのが特徴です。また、マイナスイオンが静電気を軽減し、まとまりのある髪に仕上げます。他にも、スウィングモード(温風と冷風が交互に切り替わる)、クールショット(冷風)を搭載しています。







■2.使いやすさを追求したコンパクトサイズ

ハンドルをひねって折りたためるため、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。

宿泊先で使い慣れたドライヤーを使いたい方、スパやサウナ、フィットネスジムでワークアウトした後や、出先でスタイリングを直したい時など気軽に様々な場所でお使いいただけます。



ハンドルをひねるとコンパクトな形状に







持ち運びや収納しやすいサイズと形状



■3.スタイリングに便利な3つの専用アクセサリー付き

アクセサリーを取り付けるとカールやボリュームアップ、ツヤ出しなど、乾かすだけではなく様々なスタイリングが可能です。



つるツヤローラー

髪の表面をなでるだけで浮き毛を44%抑え※1、ツヤを88%アップするので※2、滑らかなツヤ髪に仕上げることができます。



※1 ※2:髪を自然乾燥した状態との比較(当社調べ)



ロールブラシ

長めのピンが髪をほぐし、天然の猪毛が髪にツヤを与えまとまりのある髪に仕上げます。

ブラシの先を持って回転させることで、ドライヤーを動かさず簡単に使えるユニークな形状です。



※3 仕上がりのイメージ



ワイドノズル

風速が33%アップします※4。ピンポイントのスタイリングや集中的に乾かしたいときに使います。



仕上がりのイメージ

※3:ロールブラシの一部が実際と異なります

※4:アクセサリーを付けない状態との比較(当社調べ)



■4.日本開発のプレミアムカラー

気品ある3つのカラーバリエーションは、いずれも日本で開発したオリジナルカラーです。





■「Shark(R) SpeedStyle」主要スペック

「Shark(R) SpeedStyle」 (HD231JPK / HD231JWH / HD231JBK)

市場想定価格 :29,700円(消費税込)

カラー :フラミンゴピンク(HD231JPK)/シェルホワイト(HD231JWH)/

ブラックメタリック(HD231JBK)

本体サイズ :高さ205 x 幅160 x 奥行48 mm

:高さ110 x 幅197 x 奥行48 mm(折りたたみ時)

本体重量 :約410グラム(コード含まず)/ 約640グラム(コード含む)

電源方式 :AC100V (50-60Hz)

消費電力 :1050W

温度調節 :3段階(低温・中温・高温)

クールショット(冷風)・スウィングモード(高温と冷風を自動で切り替え)

風量調節 :3段階(弱風・中風・強風)

モーター :ブラシレスDCモーター

電源コード :約1.8m

付属品 :つるツヤローラー、ロールブラシ、ワイドノズル

※カラー: ベージュ(HD231JPK / HD231JWH)、ブラック(HD231JBK)

保証期間 :2年間



左から、フラミンゴピンク(HD231JPK)/シェルホワイト(HD231JWH)/ブラックメタリック(HD231JBK)





■シャークニンジャについて

シャークニンジャはアメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケア、そしてキッチン家電を中心に、小型家電製品を開発し提供するリーディングカンパニーです。Shark(シャーク)はアメリカでシェアNo.1※1のフロアケアブランドで、Ninja(ニンジャ)もアメリカでシェアNo.1※2の小型キッチン家電ブランドです。



2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、2023年は日本展開5周年になります。

これまでにコードレススティック、ハンディ、スチームモップなど、主にフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインアップを発売し、家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアNo.1※3を獲得しています。



「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R) SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R) 」など数々の人気製品を発売してまいりました。



徹底的な使用調査をし、お客さまの声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施しています。これからも「5つ星の満足度」を目指し、より良い製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続けます。



公式HP:https://www.shark.co.jp/

公式オンラインストア:https://direct.shark.co.jp/



※1 出典: The NPD Group, Inc. / Retail Tracking Service 2022 USにおける売上金額合計。(フロアケアの定義として、フルサイズ掃除機、ハンディ/スティック型掃除機、専門掃除機、非電気カーペットスイーパーを含みます。)

※2 出典:出典: The NPD Group, Inc. / Retail Tracking Service 2020-2022 USにおける売上金額合計。データにはキッチン家電カテゴリグループが含まれます。

※3 自社調べ



