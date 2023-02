[株式会社バップ]

YOSHIKI がプロデューサーを務めるバンド&ボーイズグループオーディション「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」に参加しているメンバーによる、初の配信シングル「XY feat.YOSHI」が、YOSHIの20歳の誕生日となる2月26日にリリースされることが決定した。









この楽曲は、昨年急逝したバンドボーカル YOSHIへの追悼パフォーマンスとして、昨年末に日本テレビ音楽特番「発表!今年イチバン聴いた歌~年間ミュージックアワード2022~」にてYOSHIKI、ダンサーのTAKAHIRO、kazuki(s**t kingz)、オーディションメンバーが、YOSHIの生前の歌声とともに披露した圧巻のステージを音源化したもの。



YOSHIKIが作詞・作曲を手掛け、YOSHIが一部ボーカルを入れたまま未完成であった楽曲に、クラシック、ロック、ダンスミュージックの要素が融合され、壮大な楽曲へと進化を遂げた。

YOSHIと共に作り上げたあの感動を配信開始日よりぜひ聴いてほしい。



▼天国の YOSHI とともに・・魂揺さぶる全身全霊のステージ

https://youtu.be/LZOza5sruHk



【配信リリース情報】

配信日:2月26日

タイトル:XY feat.YOSHI

アーティスト名:XY feat.YOSHI

配信サイトリンク

「XY feat.YOSHI」

https://yoshikisuperstar.lnk.to/xyfeatyoshi



<「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」とは>

YOSHIKI プロデュース、世界に勝負を挑む前代未聞のバンド&ボーイズグループオーディション。2022 年 2 月からスタートし、KISS ジーン・シモンズ、世界最高峰のソプラノ歌手 サラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン『THIS IS IT』の振付師 トラヴィス・ペイン、唯一無二のボーカリスト HYDE など国内外から集結した超豪華ゲスト審査員や、初回から合格者を発表するなど予測不可能な展開で進み、SNS でも話題騒然。



バンドメンバー4人が決定し、2022 年内デビューを目指し準備していた矢先、ボーカル YOSHI(享年 19)が急逝。それでもご遺族の強い想いを受け、新たなボーカリストを募集しオーディションは現在も進行中。熾烈な“デビュー争奪戦”が繰り広げられている。



【オーディション番組概要】

タイトル:「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」

最新エピソードが 2 月 25 日(土)~Hulu にて独占配信スタート

それに先駆け、公式 YouTube にて毎日先行配信。

※配信スケジュールは変更になる場合があります



Official YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyCvk59QxtgaXpyN35WLMLQ

Hulu サイト https://www.hulu.jp/yoshiki-superstar-project-x

Official Site https://yoshikisuperstar.com/

Official Instagram https://www.instagram.com/yoshikisuperstar/

Official Twitter https://twitter.com/yoshiki_s_star

Official TikTok https://www.tiktok.com/@yoshikisuperstar



YOSHIKI Official Site https://jp.yoshiki.net/



オフィシャルエナジードリンク:日本コカ・コーラ エナジードリンク「REAL GOLD X/Y」

https://c.cocacola.co.jp/real_xy/



