[株式会社セントスケープ・デザインスタジオ]

サンキエムソンス ジャポンは4月26日(水)と5月4日(木)に、伊勢丹新宿で開催される香りの祭典「Salon de Parfum in Summer」にて特別講師としてセミナーを開催いたします。







毎年秋に開催され、多くのフレグランス愛好家を魅了しているサロン・ド・パルファン。今年はゴールデンウィークにも「in summer」として開催が決定しました。



フレグランス上級者の方には90分で香りを表現するテクニックを学べるセミナー、

フレグランス作りに興味がある方には45分で簡単な調香体験ができるセミナー、

2つの特別セミナーを開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております!





・開催セミナー1.

【ご予約制】 好みのフレグランスを伝えるテクニック、教えます!

4月26日(水) 午後3時~、午後6時~



所要時間:約90分

会場:伊勢丹会館 2階 THE ROOM2

定員:各回6名

参加費:11,000円(税込)

概要:香りのコミュニケーションの基盤となる専門用語「ファセット(香調)」を学び、好みのフレグランスを自分の言葉で表現するテクニックをお伝えする、フレグランス上級者の方におすすめのセミナーです。老舗のフレグランスメゾンやグローバルに注目されるニッチブランドから多くの素晴らしいフレグランスが登場するのは嬉しいけれど、どれを選べばよいのか迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。気になる香りにいち早くたどり着くためには、自分の好みを的確な言葉で伝えるスキルが必要です。本セミナーでは、伊勢丹新宿店でお取り扱いのあるブランドからフレグランス6点を厳選し、その香りの表現にもチャレンジします。セミナー後には、皆さまのフレグランス選びにも磨きがかかり、店頭で香りを探す楽しさもますますUPすることでしょう。



申込:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01v69mqf20031.html



・開催セミナー2.

【ご予約制】<サンキエムソンス ジャポン>の調香体験

5月4日(木・祝) 午前11時~、午後2時~、午後4時~



所要時間:約45分

会場:伊勢丹会館 2階 THE ROOM2

定員:各回16名

参加費:4,400円(税込)

概要:いくつもの香料をバランスよく組み合わせて魅惑の香りを創り出すパフューマ―(調香師)。一人前になるには10年かかると言われる厳しい世界ですが、今回の体験セミナーでは、香り初心者の方にもパフューマ―気分を少しだけ味わっていただけるよう、3つの香料を組み合わせて簡単な「調香」を体験いただきます。ご自身のフォーミュラ(処方)を作成し、オリジナルのフレグランス作りをお楽しみください。ピラミッドで香りを表現する方法など、フレグランスのイロハについてもお伝えします。香りの楽しさを体感できる初心者の方にもお勧めのセミナーです。





申込:https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01b72702fvz21.html



【外商顧客のみ】<フレグランスのパーソナルコンサルティング

~大人の香りのマナー~>(各60分・各回1名様)

4月30日(日)10:30~、12:00~、14:30~、16:00~

所要時間:約60分

会場:伊勢丹新宿店 本館2階 化粧品 / ボーテ コンシェルジュ

定員:各回1名

概要:弊社代表の小泉祐貴子によるマンツーマンでのパーソナルコンサルティングを開催いたします。

ご自分の香りの好みを知りたい方、似合うフレグランスを探したい方、フレグランスや香りのマナーについてアドバイスを受けたい方、などに向けて、フレグランスとともに快適な毎日を過ごせるようコンサルテーションいたします。気に入ったフレグランスは店頭にてお買いあげいただくことも可能です。



・サンキエムソンスジャポン とは?



「サンキエムソンス ジャポン」は、パリを拠点として世界に展開するフレグランススクール「Cinquieme Sens(サンキエムソンス)」の日本における唯一の公式パートナーです。オンライン講座を中心に、フレグランス愛好家のみなさまやパフューマリー(香粧品香料)を扱う仕事に就いている方が、フレグランスや香料に関する知識を学びスキルアップできるさまざまなプログラムを日本語で開講しています。



公式HP:https://www.cinquiemesens.jp/





・サンキエムソンス ジャポンは、(株)セントスケープ・デザインスタジオが運営しています

株式会社セントスケープ・デザインスタジオは、様々なシーンにおいて、クライアント様のニーズに沿った香り空間を演出する会社です。学術的な研究や世界最大手の香料会社でのマーケティング経験で培った、独自かつ多彩な視点を持つ弊社代表 小泉の「理論」×「感性」のアプローチで、香りをデザインし、セントマーケティング(香りのマーケティング)を提案いたします。

公式HP: https://www.scentscape-design.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-18:46)