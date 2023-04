[有限会社ルズ]

「和肌」や「花見酒」など20種を超えるメイド・イン・ジャパンならではの香りを、ヨーロッパでも流通できるよう準備を進めています。



“和の香り”をテーマにした香水ブランド『J-Scent』を企画製造販売する有限会社ルズ(所在地:東京都品川区)は、2022年12月にLUZ Fragrance Italy S.r.l.を設立しました。EU市場への化粧品流通のための登録作業も完了し、ヨーロッパでの商品流通を本格的に始めます。

また、2023年3月30日(木) ~4月2日(日)にイタリア・ミラノで開催中の世界的な香水イベントEsxence 2023に出展しています。

今回の展示会出展を機会に、『J-Scent』をヨーロッパでも話題のブランドにできるよう、取り組んでまいります。



『J-Scent(ジェイセント)』について





世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私達日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和(あ)える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。私達の記憶に残る情景を呼び起こすメイド・イン・ジャパン香水のひとつの答え、世界へ魅力を発信する、現在の日本製香水において、私たちの考える最高峰がここにあります。いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent https://luzfragrance.com/j-scent/



J-Scent これまでのグローバル活動





<2018年8月> アメリカのラスベガスで開催された、世界最大の化粧品展示会「コスモプロフ」COSMOPROF NORTH AMERICA - LAS VEGAS 16th Editionに出展<2019年2月> Celebrity Connected Luxury Gifting Suite Honoring The Academy Awards(R) 2019 in Hollywoodに参加 <2019年4月> 英国ロンドンの雑誌社HPCi mediaが主催する「2019 Pure Beauty Global Awards」にてJ-Scent「黒革」がベストニューニッチフレグランス賞を受賞 <2019年2月> アメリカ・ロサンゼルスに【 LUZ Fragrance Co., Ltd 】を設立 <2020年2月> アメリカのフレグランス財団The Fragrance Foundationに、LUZ Fragranceとして入会 <2022年6月> イタリア・ミラノで開催のEsxenceに出展<2022年12月>イタリアに【 LUZ Fragrance Italy S.r.l. 】を設立

<2023年3月> イタリア・ミラノで開催のEsxenceに出展



会社概要





商号:有限会社ルズ 代表者:天田 徹 本社:〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル12階 ロサンゼルス支社:1926 Bella Vista Ave Arcadia CA 91007イタリア支社: Vicolo San Michele 15 Varese 設立:2001年6月 事業内容: 自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 香り製品のOEM製造 オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営 <WEBサイト> LUZ公式サイト:https://luzfragrance.com/ J-Scent公式サイト:https://luzfragrance.com/j-scent/ J-Scent global Site:https://luzfragrance.com/j-scent-global/



