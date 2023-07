[株式会社エスエス・キャリア]

医師・歯科医師・看護師などの医療従事者や医療関係者へ自費診療で医療経営を強くすることを目的とした会員型プラットフォームサービスを運営する自費研株式会社(住所:東京都新宿区、代表:佐々木威人)と、美容医療・自費診療特化型人材サービスを提供する株式会社エスエス・キャリア(本社:東京都新宿区、代表取締役:佐々木威人)は、昨年に引き続き2023年5月開催の際、好評を頂いており、看護師の方を対象に学び・スキルアップができる「第4回美容ナースカンファレンス」を開催致します。







■『美容ナースカンファレンス』とは

本イベントは、美容医療にかかわるすべての看護師の方々が、「技術向上」と「サービス提供に求められること」を正しく理解し、美容医療の普及を促進することを目的としています。特に「美容ナース」として活躍するために必要な「医療知識」と「ヒューマンスキル」を楽しみながら学ぶ場を提供いたします。



第4回目の開催となる今回も、美容医療業界において著名な医師によるセミナープログラムの他、経験豊富な美容ナース、接遇・営業など各分野のエキスパートによる豪華講師陣が集結します。



医療アートメイクにおいては、やりがいや働き方だけでなく、“今後必要とされるであろう傷跡アートメイクについて”、“美容医療と保険診療の両立という視点から患者様の満足度を高める際に求められるスキル”や、“美容皮膚エキスパートナースという医療で確立されたプロを目指す”といったパワーアップした学びのあるコンテンツを多数ご用意しております。



企業出展ブースでは、肌診断機、アーティストによるアートメイクデモ、実際の機械や商材なども見て触れて体験できる充実のコンテンツをご用意しています。



■著名な美容ドクターや美容ナースの豪華講師陣! (登壇者一覧 ※順不同)

◇TOKYO◇

Clinic Kキム医師&韓国のトップアーティストによる特別セミナー

進化し続ける医療アートメイク

必要とされる傷跡アートメイク







Clinic K

院長 金児盛 先生

























THE NINE KOREA CEO

グ ドンウォン 氏





















◇TOKYO◇

(仮)美容ドクターが考えるアンチエイジングアプローチ







一般社団法人イーメディカル理事長

CLINIC by E/イークリニック麻布

統括院長 高橋栄里 先生























麗ビューティー皮フ科クリニック

院長 居原田麗 先生





















◇TOKYO / OSAKA◇

男女でこんなに違う?!

美容ナースが知っておきたい男性脱毛のイロハ







ゴリラクリニック

総院長 稲見文彦 先生





















◇TOKYO◇

美容皮膚エキスパートナースを目指して

~私たちは、プロになる~







野本真由美クリニック銀座

院長 野本 真由美 先生





















◇OSAKA◇

美容ナースお役立ち情報満載☆

いま、そしてこれから求められる美容医療と美容看護師について







ヤナガワクリニック

院長 梁川 厚子 先生





















◇OSAKA◇

患者様により満足していただくために

美容医療と保険診療の両立において必要とされる看護師スキルとは







医療法人樹恵会

樹のひかり形成外科・皮ふ科

理事長 山中佑次 先生



















◇OSAKA◇

(仮)美容治療にプラスオン

ドクターズコスメ・サプリメントについて正しい知識を身に付けよう!







麗ビューティー皮フ科クリニック

院長 居原田麗 先生























◇TOKYO◇

(仮)アートメイクの基礎を解説!

医療アートメイクの魅力と働き方







正看護師

Biotouch Japanインストラクター

PMU Global Academy インストラクター

山崎 瞳 氏

















◇OSAKA◇

(仮)アートメイクの基礎を解説!

医療アートメイクの魅力と働き方







Biotouch Japanインストラクター

大野 夏実 氏





















◇TOKYO◇

明日から実践できるテクニック満載!

美容看護師に求められる接遇力







美容医療接遇講師

春山 菜穂子 氏





















◇TOKYO / OSAKA◇

クリニックは“ファン化”の時代へ

看護師とカウンセラーの連携で成功を導く!







株式会社MEDBEAUTY代表

リアンクリニック看護師長

藤尾 有紀 氏























株式会社Liberate Beauty

代表取締役 真山 綾美 氏





















◇OSAKA◇

心をこめたおもてなし

美容医療看護師に求められる コミュニケーションスキル







株式会社エスエス・エフ

接遇講師

丸橋 佳永子 氏



















■『美容ナースカンファレンス』概要

日程:【東京】2023年9月7日(木)、【大阪】2023年9月13日(水)

会場:【東京】新宿NSビル、【大阪】コングレコンベンションセンター

主催:自費研株式会社

企画運営:株式会社エスエス・キャリア



■『美容ナースカンファレンス』参加申し込みはこちらから

https://jihiken.jp/event/event-62432/



■『美容ナースカンファレンス』に関するお問い合わせ先

自費研株式会社:info@jihiken.jp



<会社概要>



所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-17-5 ラウンドクロス新宿5 丁目ビル

代表取締役:佐々木威人

設立:2020年4月(エスエス・キャリア)

URL:株式会社エスエス・キャリア https://ss-career.co.jp/

事業内容:有料職業紹介事業、人材の募集に対する情報提供サービス





所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目ビル

代表取締役社長:佐々木威人

設立:2021 年 4 月 1 日

URL:https://jihiken.co.jp/

事業内容:Web/冊子媒体の企画・運営、イベントの企画・運営 等







