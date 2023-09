[株式会社多田]

アリエル・ベル・ラプンツェル・シンデレラをイメージした4種類の限定フレグランス!



株式会社多田 (本社:兵庫県神戸市) が展開する、マスカラ型アホ毛ブラシ販売本数No.1※1の『plus eau(プリュスオー)』は、ディズニープリンセス4人をイメージしたデザインと香りを纏う「プリュスオー ポイントリペア ディズニー プリンセス」を数量限定で発売いたします。2023年10月10日(火)より全国のバラエティショップ、ドラッグストアにて発売開始。先駆けて、2023年9月10日(日)より全国のPLAZA・MINiPLAで先行発売も予定しています。









ディズニープリンセスデザインの特別パッケージ











本体ボトルは、4人のディズニープリンセスが身にまとうドレスの色をイメージ。アリエル/ベル/ラプンツェル/シンデレラ、それぞれのシルエットやモチーフを施したデザインで、一層の特別感を演出しています。



ディズニープリンセスの世界観をつめ込んだ「プリュスオー ポイントリペア ディズニー プリンセス」で、ヘアスタイルを整える仕草さえもプリンセスのように。大好きな物語を、いつもポーチに忍ばせておいてください。







プリンスセスをイメージした限定の香り











プリュスオー ポイントリペアの使いやすさとスタイルキープ力はそのままに、プリンセスたちをイメージした華やかなフレグランスを選定。ふんわりと心地よい香りが広がります。









ーアリエル(リトル・マーメイド)



「プリュスオー ポイントリペア アリエル」



まるで海の世界を想わせる、すっきり涼やかな香り





<エメラルドマリンの香り>



TOP:アップル、オレンジ

MIDDLE:ジャスミン、ローズ、ミュゲ

LAST:サンダルウッド、ムスク









ーベル(美女と野獣)



「プリュスオー ポイントリペア ベル」



真実の愛を表す薔薇、ロマンチックで華やかな香り





<エターナルローズの香り>



TOP: ラズベリー、グレープフルーツ

MIDDLE:ローズ、ピオニー

LAST:ホワイトムスク、サンダルウッド











ーラプンツェル(塔の上のラプンツェル)



「プリュスオー ポイントリペア ラプンツェル」



夜空を照らす灯のように、明るいフローラルが包む香り





<フローラルブーケの香り>



TOP: ペアー、アップル

MIDDLE:ジャスミン、ローズ、ミュゲ

LAST: サンダルウッド、ムスク









ーシンデレラ(シンデレラ)



「プリュスオー ポイントリペア シンデレラ」



魔法にかけられて時を忘れるような、上品で心地よい香り





<ドリーミーサボンの香り>



TOP: アップル、アプリコット

MIDDLE:ジャスミン、ミュゲ、フリージア

LAST:サンダルウッド、ムスク









【3年連続ベスコス受賞】販売本数No.1*のマスカラ型アホ毛ブラシ













ヘアスタイリングの悩みをひと塗りで解決してくれる、マスカラ型まとめ髪ブラシ「プリュスオー ポイントリペア」。 “アホ毛を抑えるヘアマスカラ”の先駆けとなった商品で、アホ毛やおくれ毛の乱れ、うねりやすい前髪の毛流れを、手を汚すことなくキレイに整えます。







「@cosme ベストコスメアワード2021・2022」でヘアスタイリング部門第1位、「@cosme ベストコスメアワード2020」でヘアスタイリング部門第2位、LIPSベストコスメ2022でヘアスタイリング部門1位、コスメを本音で評価する雑誌「LDK the Beauty」のまとめ髪スティック部門でA評価、WWD BEAUTY BEST COSME 2020」のスタイリング剤新製品部門を受賞するなど、高い評価を獲得しています。















外出先でもひと塗りで髪の乱れを直せる



広範囲の乱れ髪もサッとひと塗りでカバーできる大型のブラシを採用。

ポーチに入る持ち運びに便利なマスカラサイズで、いつでもどこでもお直しができます。







ベタつかないジュレ状保湿ケア剤を使用



ジュレ状の保湿ケア剤が乱れた髪を包み込み、周りの髪になじませることでヘアスタイルを自然に整えます。毛髪ケア成分(トレハロース/毛髪保護成分)配合で、パサついた髪や毛先の保湿ケアも同時に叶えます。







固まらない・テカらないのにピタッとキープ



ワックスのように髪を固めないスタイリング剤で、テカったりすることもなく、整えたスタイルを長時間キープ。お湯で簡単に洗い落とせます。











商品概要







































プリュスオー ポイントリペア アリエル/ベル/ラプンツェル/シンデレラ

価格:各1,210円(税込)



容量:各10ml



限定ディズニープリンセス 特設サイト <9月7日(木)公開予定> :https://pluseau.jp/lp/pointrepair-princess/



(C) Disney





発売日/流通











■9月10日(日)~ PLAZA・MINiPLA先行発売



■10月10日(火)~ 全国のポイントリペア販売店にて一斉発売



LOFT、ハンズ、ドン・キホーテなどバラエティストア



マツモトキヨシ、ウエルシアなどのドラッグストア 等







※店舗によって陳列開始日が異なる為、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日とさせていただきます。









plus eau(プリュスオー)とは











サロンアイテムでしか感じられない、上質な仕上がりや質感を。理想的で扱いやすい髪質に導くためのヘアケアシリーズ。 美容師の皆様がサロンワークで使いやすく、お客様のセルフユースにも配慮してホームケアとしても取り入れやすく再現性の高い質感づくりを目指しています。取扱サロンほか、PLAZAやLOFTなどバラエティショップ、ネット通販でも販売しております。





ブランドサイト:https://pluseau.jp/



公式通販サイト:https://betopstore.com/



公式インスタグラム:https://www.instagram.com/plus_eau/



公式ツイッター:https://twitter.com/plus_eau/









企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-10:40)