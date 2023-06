[株式会社イメジン]

伴走型営業支援サービス「カイタク」を運営する株式会社イメジン(代表取締役:松木友範、本社:東京都新宿区)は、インサイドセールスのコール録音データから議事録を自動作成するAIサービス「ギジロク powered by カイタクβ版」の無料先行登録を開始します。







当社は現在、GPT-4をはじめとしたAI活用に注力しており、2023年3月24日に、セールスライティング領域においてもGPT4を活用したAI文面作成サービスを展開しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000024672.html



今回はAI活用による自動化取り組みの第二弾としてインサードセールス領域で活用していただける「ギジロク powered by カイタク」をリリース致します。

「ギジロク powered by カイタク」は、コールの録音データからAIが自動で架電メモを作成するサービスです。

ユーザーが任意のテンプレートを設定することで、そのテンプレートに合わせた形で音声情報を議事録化します。

重要な会話の箇所を強調して記録するための追加指示も可能です。これにより、インサイドセールスの方々が電話対応に集中できるようサポートをし、議事録の質を一定に保つことでクロージング担当者が商談に専念できる環境を提供します。

さらに、SalesforceやHubspotへの自動のメモ反映や、CTIツールからの自動取り込みの機能も開発予定で、これによりインサイドセールス担当が架電メモ作成に費やしている時間を大幅に削減できます。

利用は簡単で、ブラウザ上からアクセス可能です。これにより、誰でもすぐにでも「ギジロク powered by カイタク」の恩恵を受けることができます。



<ギジロク powered by カイタクの先行登録について>

ユーザー数限定にて無料β版の提供を開始いたします。

下記URLより先行登録が可能です。

https://share.hsforms.com/1Rvu0KlPQSd65Rc9S0CDc3Qcjq9g



6月下旬以降、弊社よりサービス利用のご案内を順次差し上げます。

カイタクに関するお問い合わせは下記サービスサイト内のフォームにお願いいたします。

https://kaitak-sales.com



※本プレスリリースはGPT-4が執筆したものです。



■株式会社イメジン 会社概要

商号 : 株式会社 イメジン

代表取締役社長 : 松木友範

設立年月日 : 2015年7月

本店所在地 : 〒162-0835 東京都新宿区中町19-6

事業内容 : 営業支援事業、WEBシステム開発業、マーケティング支援事業など

企業サイト : https://imejin.co.jp



